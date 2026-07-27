ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επ. Ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα για τιμολογιακές πρακτικές και πιθανές συμπράξεις
Ναυτιλία
12:07 - 27 Ιουλ 2026

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επ. Ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα για τιμολογιακές πρακτικές και πιθανές συμπράξεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις του κλάδου της ακτοπλοΐας προχώρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 22 και 23 Ιουλίου, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας για τη λειτουργία της αγοράς θαλάσσιων επιβατικών μεταφορών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, η έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση ενδεχόμενων παραβάσεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και συγκεκριμένα εξετάζονται πιθανές οριζόντιες συμπράξεις μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, με αντικείμενο κυρίως τον καθορισμό τιμών και την κατανομή αγορών.

Παράλληλα, ερευνάται το ενδεχόμενο κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από επιχείρηση του κλάδου μέσω τιμολογιακών ή άλλων εμπορικών πρακτικών.

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με στόχο τη συλλογή στοιχείων και δεν συνεπάγονται ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες διενεργήθηκαν έχουν παραβιάσει τη νομοθεσία ή ότι έχει ήδη διαπιστωθεί αντικανονική συμπεριφορά.

Η έρευνα βασίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του νόμου 3959/2011, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαγορεύουν τόσο τις αντιανταγωνιστικές συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων όσο και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Η παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, ενώ η λειτουργία της αγοράς απασχολεί τόσο την κυβέρνηση όσο και τους φορείς των νησιωτικών περιοχών.

Η ακτοπλοΐα αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τη διασύνδεση της νησιωτικής Ελλάδας με την ηπειρωτική χώρα, εξυπηρετώντας επιβάτες, οχήματα και εμπορεύματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα με τις επιτόπιες έρευνες, η Επιτροπή συνεχίζει την ευρύτερη κλαδική μελέτη που έχει εκκινήσει για την ελληνική ακτοπλοΐα.

Στην ενδιάμεση έκθεσή της έχει ήδη επισημάνει την ανάγκη επανεξέτασης του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και την επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού του ακτοπλοϊκού στόλου και των λιμενικών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η εξέλιξη αναμένεται να παρακολουθηθεί στενά από την αγορά, καθώς τα ευρήματα της έρευνας ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τις εμπορικές πρακτικές των ακτοπλοϊκών εταιρειών όσο και τη μελλοντική διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει έναν από τους σημαντικότερους κλάδους των ελληνικών μεταφορών.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/07/2026 - 12:10
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ζάλτσμπουργκ: Εύσημα στην Ελλάδα από τον Αυστριακό καγκελάριο – Μητσοτάκης: Τέλος στην αδράνεια για την ενέργεια
Πολιτική

Ζάλτσμπουργκ: Εύσημα στην Ελλάδα από τον Αυστριακό καγκελάριο – Μητσοτάκης: Τέλος στην αδράνεια για την ενέργεια

Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας

Qualco: Μέρισμα €0,045/μτχ. για τη χρήση 2025
Ανακοινώσεις

Qualco: Μέρισμα €0,045/μτχ. για τη χρήση 2025

Πώς μπορεί να ρυθμιστεί και να είναι ηθική η Τεχνητή Νοημοσύνη
Τεχνολογία

Πώς μπορεί να ρυθμιστεί και να είναι ηθική η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Παράταση στη διαβούλευση για τις δεσμεύσεις της Booking.com
Επιχειρήσεις

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Παράταση στη διαβούλευση για τις δεσμεύσεις της Booking.com

Παράταση έως το 2038 για τις εξαιρέσεις της ελληνικής ακτοπλοΐας από το ETS
Ναυτιλία

Παράταση έως το 2038 για τις εξαιρέσεις της ελληνικής ακτοπλοΐας από το ETS

Στο «στόχαστρο» της Επιτροπής Ανταγωνισμού η Booking.com
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στο «στόχαστρο» της Επιτροπής Ανταγωνισμού η Booking.com

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Ναι» στην αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για συγχωνεύσεις και εξαγορές
Επιχειρήσεις

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Ναι» στην αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για συγχωνεύσεις και εξαγορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/07/2026 - 13:08

Πιερρακάκης στη Βουλή: Η Ελλάδα του αύριο δεν μπορεί να χτιστεί με τα εργαλεία του χθες

Εργασιακά
27/07/2026 - 12:59

Κεραμέως: Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας

Πολιτική
27/07/2026 - 12:55

ΠΑΣΟΚ για Ελλάδα 2.0 & Ταμείο Ανάκαμψης: Xαμένη ευκαιρία και για το διαδίκτυο και τη συνδεσιμότητα (video)

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:54

Πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης - Δεν απειλούνται κατοικίες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:52

Κάζιμιρ (ΕΚΤ): Σήμα για νέα αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο – Δεν έχουμε τελειώσει με τον πληθωρισμό

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:40

Συναγερμός στην Ακαδημίας: Τηλεφώνημα για βόμβα στη γαλλική πρεσβεία – Αποκλείστηκε η περιοχή

Αναλύσεις
27/07/2026 - 12:32

Citi «ψηφίζει» Eurobank: Τιμή στόχος 5 ευρώ και περιθώριο ανόδου 14,7%

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:31

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο α' τρίμηνο - Η εικόνα ανά περιοχή (πίνακες)

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:22

Πούτιν: Η Ουκρανία θα χάσει αργά ή γρήγορα τα δυτικά της εδάφη

Αυτοδιοίκηση
27/07/2026 - 12:20

Δήμος Αθηναίων: 20 νέα μικρά απορριμματοφόρα στη μάχη της καθαριότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/07/2026 - 12:11

Παπασταύρου: Νέες παρεμβάσεις για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος – Έρχονται φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια

Ναυτιλία
27/07/2026 - 12:07

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επ. Ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα για τιμολογιακές πρακτικές και πιθανές συμπράξεις

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 12:02

ΕΚΤΕΡ: Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου - Πούλησε ο Αθ. Σίψας

Πολιτική
27/07/2026 - 11:58

Ζάλτσμπουργκ: Εύσημα στην Ελλάδα από τον Αυστριακό καγκελάριο – Μητσοτάκης: Τέλος στην αδράνεια για την ενέργεια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/07/2026 - 11:55

ΣΒΑΠ: Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση των εργαζομένων και τις επενδύσεις στην βιομηχανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:53

Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:44

Qualco: Μέρισμα €0,045/μτχ. για τη χρήση 2025

Οικονομία
27/07/2026 - 11:37

Θεοδωρικάκος: Μείωση 15 λεπτών στο ντίζελ, έως 20% σε βασικά προϊόντα – Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα

Τεχνολογία
27/07/2026 - 11:36

Πώς μπορεί να ρυθμιστεί και να είναι ηθική η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:33

Πειραιώς: Γεωπολιτικές εντάσεις και El Niño ωθούν υψηλότερα τις τιμές των αγροτικών προϊόντων

Ναυτιλία
27/07/2026 - 11:27

COSCO HELLAS: Είκοσι χρόνια από την ημέρα που σηματοδότησε τη νέα εποχή του Πειραιά

Αναλύσεις
27/07/2026 - 11:25

XA: Η ζώνη των 2.520-2.541 μονάδων αποτελεί την πρώτη ισχυρή αντίσταση

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:20

Αγορά 1.425.000 μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:19

ifo: Βελτίωση για το δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/07/2026 - 11:16

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κίνησης στο α' εξάμηνο στους αυτοκινητόδρομους - Ρεκόρ διελεύσεων στην Αττική Οδό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:07

Eurobank: Συνεχίζεται η διαχρονική στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ακίνητα
27/07/2026 - 11:07

TRASTOR: Κέρδη €18,3 εκατ. από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:03

CNBC: Γιατί το τελευταίο «πακέτο» δασμών του Τραμπ διαφέρει από τα προηγούμενα

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 10:43

«Ράλι» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
27/07/2026 - 10:41

Αποστολάκη: Το πρόβλημα του εξωδικαστικού μηχανισμού και πώς μπορεί να λυθεί

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ