Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επ. Ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα για τιμολογιακές πρακτικές και πιθανές συμπράξεις

Σε αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις του κλάδου της ακτοπλοΐας προχώρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 22 και 23 Ιουλίου, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας για τη λειτουργία της αγοράς θαλάσσιων επιβατικών μεταφορών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, η έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση ενδεχόμενων παραβάσεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και συγκεκριμένα εξετάζονται πιθανές οριζόντιες συμπράξεις μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, με αντικείμενο κυρίως τον καθορισμό τιμών και την κατανομή αγορών.

Παράλληλα, ερευνάται το ενδεχόμενο κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από επιχείρηση του κλάδου μέσω τιμολογιακών ή άλλων εμπορικών πρακτικών.

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με στόχο τη συλλογή στοιχείων και δεν συνεπάγονται ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες διενεργήθηκαν έχουν παραβιάσει τη νομοθεσία ή ότι έχει ήδη διαπιστωθεί αντικανονική συμπεριφορά.

Η έρευνα βασίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του νόμου 3959/2011, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαγορεύουν τόσο τις αντιανταγωνιστικές συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων όσο και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Η παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, ενώ η λειτουργία της αγοράς απασχολεί τόσο την κυβέρνηση όσο και τους φορείς των νησιωτικών περιοχών.

Η ακτοπλοΐα αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τη διασύνδεση της νησιωτικής Ελλάδας με την ηπειρωτική χώρα, εξυπηρετώντας επιβάτες, οχήματα και εμπορεύματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα με τις επιτόπιες έρευνες, η Επιτροπή συνεχίζει την ευρύτερη κλαδική μελέτη που έχει εκκινήσει για την ελληνική ακτοπλοΐα.

Στην ενδιάμεση έκθεσή της έχει ήδη επισημάνει την ανάγκη επανεξέτασης του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και την επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού του ακτοπλοϊκού στόλου και των λιμενικών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η εξέλιξη αναμένεται να παρακολουθηθεί στενά από την αγορά, καθώς τα ευρήματα της έρευνας ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τις εμπορικές πρακτικές των ακτοπλοϊκών εταιρειών όσο και τη μελλοντική διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει έναν από τους σημαντικότερους κλάδους των ελληνικών μεταφορών.