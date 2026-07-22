Ferryhopper: Νέες εναλλακτικές διαδρομές & άνοδος 27% στις island-hopping κρατήσεις των διεθνών ταξιδιωτών

Το island hopping στα ελληνικά νησιά ενισχύεται τη φετινή θερινή περίοδο, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία κρατήσεων του Ferryhopper, η εικόνα των δημοφιλέστερων συνδυασμών διευρύνεται, με εναλλακτικές διαδρομές να κερδίζουν έδαφος.

Από την 1η Ιουνίου έως και τα μέσα Ιουλίου, οι island-hopping κρατήσεις των διεθνών ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 27% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Άνοδο 16% σημείωσαν και οι αντίστοιχες κρατήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών.

Παράλληλα με τη συνολική άνοδο, τα δεδομένα του Ferryhopper δείχνουν ότι μεταβάλλεται και η κατανομή των δημοφιλέστερων island-hopping συνδυασμών.

Η κλασική σύνδεση Πειραιάς - Μύκονος - Σαντορίνη κατέγραψε μείωση 16% στις κρατήσεις διεθνών ταξιδιωτών σε σχέση με το 2025. Την ίδια στιγμή, με βάση τις κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας του Ferryhopper, ενισχύθηκαν σημαντικά εναλλακτικοί συνδυασμοί, όπως Μήλος - Σίφνος, με αύξηση 125% και Σκιάθος - Σκόπελος, με αύξηση 286%.

Η εικόνα υποδηλώνει ότι παρότι οι Κυκλάδες εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό πυρήνα του διεθνούς ενδιαφέροντος, περισσότεροι ταξιδιώτες τείνουν να συνδυάζουν νησιά που βρίσκονται στο ίδιο νησιωτικό σύμπλεγμα ή στην ίδια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, αντί να μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών περιοχών της χώρας.

Διαφορετικά island-hopping μοτίβα για Έλληνες και διεθνείς ταξιδιώτες

Το island hopping αντιστοιχεί στο 6% των κρατήσεων των διεθνών ταξιδιωτών, έναντι 2% των ελληνικών κρατήσεων. Συνεπώς, οι διεθνείς επισκέπτες είναι περίπου 2,7 φορές πιθανότερο να συνδυάσουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά ελληνικά νησιά στην ίδια κράτηση.

Στους διεθνείς ταξιδιώτες, ένας χαρακτηριστικός συνδυασμός είναι η Πάρος - Νάξος, ενώ μεταξύ των Ελλήνων ξεχωρίζουν διαδρομές όπως Αίγινα - Αγκίστρι και Ύδρα - Σπέτσες.

Οι Κυκλάδες Κυριαρχούν στους Διεθνείς Ταξιδιώτες, πιο Μοιρασμένες οι Επιλογές των Ελλήνων

Η διαφορετική ταξιδιωτική εικόνα αποτυπώνεται και στη συνολική κατανομή των ενεργών επιβατικών εισιτηρίων προς τις ελληνικές νησιωτικές περιοχές.

Οι Κυκλάδες συγκεντρώνουν το 63% των ενεργών επιβατικών εισιτηρίων των διεθνών ταξιδιωτών, έναντι 48% των αντίστοιχων εισιτηρίων των Ελλήνων.

Αντίθετα, ο Σαρωνικός έχει μεγαλύτερο βάρος στις επιλογές των Ελλήνων, αντιπροσωπεύοντας το 20% των εισιτηρίων τους, σε σύγκριση με 12% για τους διεθνείς ταξιδιώτες. Μεγαλύτερη αναλογική παρουσία εμφανίζουν οι Έλληνες στο Βόρειο Αιγαίο και την Εύβοια.

Τα Δωδεκάνησα είναι η περιοχή που ενίσχυσε το μερίδιό της και στα δύο κοινά σε σχέση με το 2025, ενώ για τους διεθνείς ταξιδιώτες ενισχύθηκε επίσης το μερίδιο των Σποράδων.

Συνολικά, τα φετινά δεδομένα αποτυπώνουν μια αύξηση στην προτίμηση του island hopping στα ελληνικά νησιά. Παρότι οι καθιερωμένες διαδρομές διατηρούν ισχυρή παρουσία, παράλληλα ενισχύονται περισσότεροι συνδυασμοί και διαφορετικές περιοχές. Το island hopping εξελίσσεται έτσι ως ταξιδιωτική επιλογή, αποκτώντας σταδιακά μεγαλύτερο εύρος.