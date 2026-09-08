Μήλος: Στο μικροσκόπιο 30 οικοδομικές άδειες για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις

Τον έλεγχο περίπου 30 οικοδομικών αδειών που αφορούν μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στη Μήλο ζητά η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), καταγγέλλοντας παράλληλα ότι η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και ο Δήμος Μήλου δεν έχουν απαντήσει στην εξώδικη παρέμβαση που έχει καταθέσει.

Η οργάνωση επαναφέρει το ζήτημα σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως αναφέρει, η ισχύς της αναστολής δόμησης στο νησί εκπνέει μέσα στους επόμενους μήνες, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει παρουσιαστεί ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκονται οικοδομικές άδειες για την ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων σε εκτός σχεδίου εκτάσεις. Σύμφωνα με την ΕΛΛΕΤ, από την εξέταση των συγκεκριμένων περιπτώσεων έχουν προκύψει σοβαρά ζητήματα τα οποία, κατά την άποψή της, χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι τα περισσότερα από τα επίμαχα γήπεδα δεν έχουν πρόσβαση σε νόμιμα αναγνωρισμένη οδό.

Για τον λόγο αυτό, στις 14 Ιουλίου 2026, η ΕΛΛΕΤ επέδωσε στην αρμόδια ΥΔΟΜ και στον Δήμο Μήλου εξώδικη διαμαρτυρία, καταγγελία και πρόσκληση, ζητώντας να εξεταστούν οι συγκεκριμένες οικοδομικές άδειες και να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκαν. Όπως αναφέρει η οργάνωση, μέχρι τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσής της δεν είχε λάβει απάντηση από τις αρμόδιες αρχές.

Στο επίκεντρο μεγάλες τουριστικές επενδύσεις

Η ΕΛΛΕΤ επισημαίνει ότι καμία από τις περίπου 30 άδειες που ζητά να ελεγχθούν δεν αφορά οικογενειακή οικοδομή. Όπως αναφέρει, οι περιπτώσεις που έχει θέσει υπό εξέταση αφορούν μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικά σχέδια σε περιοχές που θεωρεί κρίσιμες για το νησί και αναπτύσσονται σε εκτός σχεδίου γήπεδα.

Σύμφωνα με την οργάνωση, τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα ακίνητα ανήκουν σε ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους εκτός Μήλου.

Η ΕΛΛΕΤ διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η καταγωγή ή η ιδιότητα του ιδιοκτήτη δεν αποτελεί κριτήριο για τις παρεμβάσεις της. Όπως υποστηρίζει, το βασικό ζητούμενο είναι η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, η διερεύνηση πιθανών παραβάσεων και η εφαρμογή των ίδιων κανόνων σε όλες τις περιπτώσεις.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι το αίτημά της για έλεγχο δεν αποτελεί προκαταβολική κρίση ως προς τη νομιμότητα των οικοδομικών αδειών. Εφόσον οι άδειες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία, ζητά από τη Διοίκηση να το αποδείξει και να το τεκμηριώσει. Σε περίπτωση που εντοπιστούν παραβάσεις ή άλλες πλημμέλειες, ζητά να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Η δικαστική υπόθεση στον Μύτακα

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΛΕΤ παραπέμπει και στη δικαστική εξέλιξη που αφορά μεγάλη ξενοδοχειακή επέκταση στην περιοχή του Μύτακα, την οποία παρουσιάζει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανάγκης να πραγματοποιούνται ουσιαστικοί έλεγχοι.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι με την υπ’ αριθ. 69/2026 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ανεστάλη προσωρινά σημαντικό τμήμα των εργασιών που προβλέπονταν από τη συγκεκριμένη οικοδομική άδεια. Η άδεια περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την κατασκευή 11 νέων κτιρίων και 127 ιδιωτικών πισινών.

Η περιβαλλοντική οργάνωση υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση δεν προδικάζει τη νομιμότητα άλλων οικοδομικών αδειών. Εκτιμά, ωστόσο, ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει την ανάγκη για ουσιαστικό έλεγχο των επίμαχων περιπτώσεων και για σαφείς, τεκμηριωμένες απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η αναστολή δόμησης και ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός

Η παρέμβαση της ΕΛΛΕΤ εντάσσεται στο ευρύτερο ζήτημα των περιορισμών στη δόμηση που επιβλήθηκαν μετά την υπόθεση του Σαρακήνικου, όταν αναδείχθηκαν οι ανησυχίες για την ένταση της οικοδομικής και τουριστικής ανάπτυξης στη Μήλο.

Μετά τις εξελίξεις εκείνης της περιόδου, επιβλήθηκε αναστολή οικοδομικών εργασιών στο βόρειο τμήμα του νησιού, ενώ παράλληλα πάγωσε η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Το μέτρο είχε ως στόχο να αποτρέψει τη δημιουργία νέων τετελεσμένων και να εξασφαλίσει τον απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Η ΕΛΛΕΤ αναγνωρίζει ότι η οριζόντια εφαρμογή των περιορισμών επηρέασε, πέρα από τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, και μικρότερες επιχειρηματικές και οικογενειακές κατασκευές που μπορούσαν να είναι νόμιμες.

Καθώς, σύμφωνα με την οργάνωση, η περίοδος της αναστολής πλησιάζει στη λήξη της, επανέρχεται το ερώτημα για τις οικοδομικές άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί, αλλά και για το κατά πόσο έχει προχωρήσει ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός του νησιού.

Η ΕΛΛΕΤ συνδέει, τέλος, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Μήλου με τη διατήρηση της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας. Όπως υποστηρίζει, το φυσικό κεφάλαιο του νησιού αποτελεί βασικό παράγοντα πάνω στον οποίο στηρίζεται η ανάπτυξή του, αλλά και η λειτουργία των επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται εκεί.

Κατά την οργάνωση, η προστασία αυτού του κεφαλαίου δεν θα πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος μιας επένδυσης ή την οικονομική και πολιτική ισχύ του επενδυτή, αλλά να βασίζεται στην εφαρμογή των ίδιων κανόνων για όλους.