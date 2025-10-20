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MG HS PHEV+: Υβριδική πολυτέλεια
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14:59 - 20 Οκτ 2025

MG HS PHEV+: Υβριδική πολυτέλεια

Νίκος Λιβανός
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Tο νέο MG HS έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εξαιρετικό εσωτερικό χώρο για όλους τους επιβάτες.

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Προσφέρει ένα εξαιρετικά ποιοτικό, άνετο και πολυτελές εσωτερικό με στάνταρ τις δερμάτινες επενδύσεις και τις μαλακές επιφάνειες παντού, που επιπλέον είναι και τεχνολογικά προηγμένο. Το νέο MG HS έχει τους μεγαλύτερους χώρους στην κατηγορία του, από τον ανταγωνισμό ενώ δίνει έμφαση στην άνεση, χάρη στην ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση κάνοντας την οδήγηση ακόμη πιο ευχάριστη. Σε αυτό συμβάλλει και η εξαιρετική μελέτη στην ηχομόνωση του νέου μοντέλου.

Διαθέτει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,1” και μια οθόνη 12,3” για το εξελιγμένο σύστημα infotainment με Apple CarPlay και Android Auto και έναν πλήρη εξοπλισμό ήδη από την αρχική του έκδοση. Το νέο MG HS PHEV δεν αποτελεί εξαίρεση, προσφέροντας στάνταρ μια μεγάλη γκάμα λειτουργιών υποστήριξης οδηγού και άνεσης. Αυτές περιλαμβάνουν, εκτός από τις δύο οθόνες 12,3 ιντσών, μια πίσω κάμερα και πρόσβαση hands-free.

Προσφέροντας πλούσιο εσωτερικό χώρο χάρη στις διαστάσεις του, το MG HS PHEV είναι ο τέλειος σύντροφος για οικογενειακές εξόδους, παρέχοντας αξιοσημείωτη άνεση και εξαιρετική ακουστική μόνωση.Το MG HS PHEV προσφέρεται σε δύο επίπεδα εξοπλισμού, όπου στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, φωτιστικά σώματα LED στο μπροστινό και πίσω μέρος, συστήματα ασφαλείας κι οδηγικής υποβοήθησης όπως το σύστημα διατήρησης λωρίδας και προειδοποιήσεις αναχώρησης από αυτήν, έλεγχος τυφλών σημείων, ανιχνευτής κόπωσης του οδηγού κι adaptive cruise control. Φυσικά, υποστηρίζεται συνδεσιμότητα μέσω Apple CarPlay κι Android Auto.

Επίσης, τεράστιος είναι και ο χώρος αποσκευών 441 λίτρων ή 1.294 με αναδιπλωμένα καθίσματα.

Πρωταγωνιστής στη γκάμα του μεσαίου SUV η plug-in υβριδική έκδοση MG HS PHEV + που μπορεί να φτάσει πάνω από 100 χλμ. (WLTP) αυτονομίας σε EV λειτουργία με μία μόνο φόρτιση, χάρη στην νέα πλατφόρμα και την εμπειρία της MG στα ηλεκτρικά οχήματα.

Ειδικότερα, η PHEV εκδοχή φέρει κινητήρια μονάδα που αποτελείται από έναν κινητήρα βενζίνης, 1.5T λίτρων που αποδίδει 142 PS κι έναν ηλεκτροκινητήρα που προσφέρει 183 PS. Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς είναι 339 ίππων, με τη δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας και των δύο κινητήρων.

Σε επιτάχυνση, τα 0-100 km/h έρχονται σε μόλις 6,8 sec. Το σύστημα τροφοδοτείται από μια μπαταρία χωρητικότητας 24,7 kW και μια γεννήτρια 67 kW, που προσφέρουν αυτονομία άνω των 100 km με τη χρήση αποκλειστικά του ηλεκτρισμού. Το μεγάλο του ατού είναι η κατανάλωση καυσίμου που κινείται στα 0,5 λίτρα/100χλμ! Η συνδυαστική αυτονομία φθάνει μέχρι και 1.065 χλμ.

Ενώ μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά ακόμη και με ταχύτητες έως 160χλμ/ώρα! Χάρη στην Τεχνολογία PHEV+ μπορεί να έχει τρία προγράμματα οδήγησης, 2 επίπεδα ανάκτησης ενέργειας και 8 υβριδικές λειτουργίες κίνησης.

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