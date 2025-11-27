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Audi A3 με προνομιακό επιτόκιο 4%
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16:36 - 27 Νοε 2025

Audi A3 με προνομιακό επιτόκιο 4%

Νίκος Λιβανός
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Η Audi στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Audi Financial Services, παρουσιάζει ένα νέο προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης για όλη τη γκάμα του Audi A3, με σταθερό επιτόκιο 4% για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Το νέο πρόγραμμα μειώνει αισθητά το κόστος απόκτησης ενός Audi A3 – Sportback ή A3 allstreet – και φέρνει πιο κοντά το όνειρο ενός premium compact μοντέλου Audi, με ξεκάθαρους και ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδότησης.

Η γκάμα Audi A3, που περιλαμβάνει τα A3 Sportback και A3 allstreet, συνδυάζει δυναμικό σχεδιασμό, premium εσωτερικό με υλικά υψηλής ποιότητας, κορυφαίες τεχνολογίες και προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Η εντυπωσιακή σχεδίαση στο εμπρός και πίσω μέρος, η δυναμική σιλουέτα και οι ευρύχωροι, λειτουργικοί χώροι, συναντούν προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας που κρατούν τον οδηγό πάντα online.

Το πρόγραμμα Auto Credit Audi Now 4% απευθύνεται σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες και ισχύει για όλες τις εκδόσεις του Audi A3. Βασίζεται σε χρηματοδότηση διάρκειας 24 μηνών, με ελάχιστη προκαταβολή 10%, προσφέροντας μια ισορροπημένη λύση ανάμεσα στη μηνιαία δόση και στη διατήρηση της αξίας του αυτοκινήτου.

«Με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το Audi A3, διευρύνουμε την πρόσβαση σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της μάρκας, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους οδηγούς να ζήσουν την εμπειρία Audi στην καθημερινότητά τους», αναφέρει ο Ανδρέας Χαλμπές, Head of Audi στην Ελλάδα.

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