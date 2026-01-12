ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στην Ελλάδα το νέο Suzuki e VITARA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13:25 - 12 Ιαν 2026

Στην Ελλάδα το νέο Suzuki e VITARA

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανακοινώθηκαν οι τιμές του νέου e VITARA, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στη χώρα μας, με τις πρώτες παραδόσεις στους πελάτες να υπολογίζονται τον προσεχή Μάρτιο.

Το e VITARA συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική ενός ηλεκτρικού οχήματος με τη στιβαρότητα ενός SUV, με έμφαση στην πολυμορφικότητα και την οδηγική απόλαυση. Το αμάξωμα ξεχωρίζει με μεγάλους τροχούς και δυναμικές αναλογίες, ενώ στο εσωτερικό οι ψηφιακές οθόνες και η εργονομική διάταξη της κονσόλας δημιουργούν αίσθηση τεχνολογίας και περιπέτειας.

Ηλεκτρικό σύστημα και τετρακίνηση

Το e VITARA βασίζεται στη νέα πλατφόρμα HEARTECT-e, σχεδιασμένη ειδικά για BEV, προσφέροντας χαμηλό βάρος, ασφάλεια μπαταρίας και ευρύχωρο εσωτερικό. Το σύστημα BEV ενσωματώνει τον eAxle και μπαταρίες LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου), εξασφαλίζοντας σβέλτες επιταχύνσεις, και αξιοπιστία.

Η τετρακίνηση ALLGRIP-e με δύο ανεξάρτητα eAxles προσφέρει ακριβή έλεγχο και αυξημένη πρόσφυση σε δύσβατα εδάφη, με ειδική λειτουργία Trail.

Αυτονομία και οδηγική εμπειρία

Το e VITARA προσφέρεται με μπαταρίες 49 kWh και 61 kWh, σε εκδόσεις 2WD και 4WD, με αυτονομία που φτάνει τα 426 χλμ. (WLTP). Η επιτάχυνση είναι άμεση και γραμμική, χαρακτηριστική ενός σύγχρονου ηλεκτρικού SUV, ενώ η τετρακίνητη έκδοση προσφέρει επιπλέον ισχύ και έλεγχο σε off-road συνθήκες. Το σύστημα θερμικής διαχείρισης και η στάνταρ αντλία θερμότητας εξασφαλίζουν βελτιστοποιημένη απόδοση της μπαταρίας και του κλιματισμού σε κάθε συνθήκη.

Συνδεσιμότητα και έξυπνες λειτουργίες

Με το Suzuki Connect, η καθημερινή χρήση γίνεται πιο εύκολη και πρακτική, χάρη σε νέες λειτουργίες όπως εντοπισμός οχήματος, διαχείριση φόρτισης, απομακρυσμένο κλιματισμό, προγραμματισμό διαδρομής και πληροφορίες μπαταρίας.

Εκδόσεις και εξοπλισμός

Το e VITARA διατίθεται στις εκδόσεις GL και GLX. Η έκδοση GL περιλαμβάνει πλούσιο εξοπλισμό όπως High Beam Assist, κάμερα οπισθοπορείας, λειτουργία one-pedal drive, σύστημα πλοήγησης, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, αυτόματο κλιματισμό, σύστημα προειδοποίησης έκτακτης πέδησης, αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων και θύρες USB εμπρός/πίσω.

Η έκδοση GLX προσθέτει προηγμένες λειτουργίες όπως Adaptive High Beam Assist, κάμερα 360°, γυάλινη πανοραμική οροφή με σκίαστρο, επαγωγική φόρτιση κινητού τηλεφώνου και κάθισμα οδηγού με ηλεκτρική ρύθμιση 10 κατευθύνσεων.

Οι τιμές εκκινούν από 29.670€ για το 2WD GL 49 kWh και φτάνουν τα 38.670€ για το κορυφαίο 4WD GLX 61 kWh, συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας λανσαρίσματος.

Τιμοκατάλογος e VITARA (Οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν το όφελος από την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος αξίας 1.000 ευρώ – Δεν περιλαμβάνουν πιθανό όφελος από κρατική επιδότηση).

  • e VITARA 2WD GL 49 kWh 144 PS: €29.670
  • e VITARA 2WD GL 61 kWh 174 PS: €32.670
  • e VITARA 2WD GLX 61 kWh 174 PS: €35.670
  • e VITARA 4WD GL 61 kWh 184 PS: €35.670
  • e VITARA 4WD GLX 61 kWh 184 PS: €38.670
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
25/07/2026 - 10:25

Economist: Πώς συνήθισαν οι επενδυτές να ζουν με τον πληθωρισμό «στα ύψη»

Ειδήσεις
25/07/2026 - 10:24

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 10:16

Πράσινο άλμα στην Ευρώπη: Οι ΑΠΕ πλησιάζουν το 50% της ηλεκτρικής κατανάλωσης

Ναυτιλία
25/07/2026 - 10:13

Ένας κόσμος που αλλάζει

ΥΔΡΕΥΣΗ
25/07/2026 - 10:10

Το νερό ως επένδυση στο μέλλον: Η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ Για το αύριο της Αττικής

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/07/2026 - 08:30

Το XPENG L03 σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 23:29

Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»

Ανεμοδείκτης
24/07/2026 - 22:57

Επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας: Τα ντεσού από το Προεδρικό

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
24/07/2026 - 22:40

Τα «διόδια» του Ορμούζ και η νέα πραγματικότητα για τη ναυτιλία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 22:09

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς για τα πρόστιμα στις Big Tech

Υγεία
24/07/2026 - 22:08

«Ένιωσα το αυτί μου βουλωμένο»: Η ιατρική επείγουσα κατάσταση που οι περισσότεροι αγνοούν

Ειδήσεις
24/07/2026 - 21:38

Η κακοκαιρία «σάρωσε» τη χώρα: Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά

Πολιτική
24/07/2026 - 21:09

Επέτειος Αποκατάστασης της Δημοκρατίας – Τασούλας: Η ενότητα ιστορικός όρος επιβίωσης του ελληνισμού (εικόνες & βίντεο)

Υγεία
24/07/2026 - 21:04

Γιατί το άγχος των άλλων μας επηρεάζει; Η εξήγηση της συστημικής ψυχολογίας

Εμπορεύματα
24/07/2026 - 20:30

Πετρέλαιο: «Βουτιά» άνω του 4% με φόντο τις ελπίδες για επανέναρξη συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν

Πολιτική
24/07/2026 - 20:16

Στον αέρα τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»: Οι δήμοι τα απαρνιούνται, η κυβέρνηση… απουσιάζει

Ειδήσεις
24/07/2026 - 19:21

Τραμπ: Δεν πιστεύω ότι Ρωσία και Κίνα συμμετέχουν στον πόλεμο με το Ιράν

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:47

Φιντάν: Το μόνο ρεαλιστικό σενάριο για την Κύπρο η λύση δύο κρατών

Πολιτική
24/07/2026 - 18:42

ΣΥΡΙΖΑ: Κατ' εντολή Μητσοτάκη το «μπάζωμα» των Τεμπών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:32

Λευκάδα: Οκτώ συλλήψεις σε ιστιοφόρο για κατοχή ναρκωτικών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:18

ΗΠΑ: Σε υψηλό 8μήνου η επιχειρηματική δραστηριότητα – «Βαρίδι» η μεταποίηση

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:01

Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός εγκύου από τον πρώην σύντροφό της – Έχασε το μωρό

Ειδήσεις
24/07/2026 - 17:58

ΗΠΑ: Ανάκαμψη στις πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών τον Ιούνιο – Στις 628.000 ο ετήσιος ρυθμός

Πολιτική
24/07/2026 - 17:51

Δούρου κατά Μητσοτάκη: Φέρνετε Αναθεώρηση για τις εκλογές, όχι για τη Δημοκρατία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 17:45

Παγκόσμια Τράπεζα: Επιβράδυνση της ανάπτυξης του Μαρόκου στο 4,2% το 2026

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 17:37

BlackRock: Αντλεί $12,3 δισ. για το data center της Meta στο Τέξας

Σχόλια Αγοράς
24/07/2026 - 17:32

Χρηματιστήριο: Αντίδραση +1,5% μετά τη χθεσινή «βουτιά» – Οι τράπεζες στο τιμόνι της ανόδου

Πολιτική
24/07/2026 - 17:21

Χρηστίδης: Χρειαζόμαστε μια συνταγματική αναθεώρηση που θα αντέξει στον χρόνο

Πολιτική
24/07/2026 - 17:20

Η ατάκα Ανδρουλάκη που άναψε φωτιές: Πείτε στον ανιψιό σας, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός

Φορολογία
24/07/2026 - 17:19

ΑΑΔΕ: Στις 27/7 η έναρξη λειτουργίας ΚΕΦΟΔΕ και ΥΦΕ Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ