Στην Ελλάδα το νέο Suzuki e VITARA

Ανακοινώθηκαν οι τιμές του νέου e VITARA, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στη χώρα μας, με τις πρώτες παραδόσεις στους πελάτες να υπολογίζονται τον προσεχή Μάρτιο.

Το e VITARA συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική ενός ηλεκτρικού οχήματος με τη στιβαρότητα ενός SUV, με έμφαση στην πολυμορφικότητα και την οδηγική απόλαυση. Το αμάξωμα ξεχωρίζει με μεγάλους τροχούς και δυναμικές αναλογίες, ενώ στο εσωτερικό οι ψηφιακές οθόνες και η εργονομική διάταξη της κονσόλας δημιουργούν αίσθηση τεχνολογίας και περιπέτειας.

Ηλεκτρικό σύστημα και τετρακίνηση

Το e VITARA βασίζεται στη νέα πλατφόρμα HEARTECT-e, σχεδιασμένη ειδικά για BEV, προσφέροντας χαμηλό βάρος, ασφάλεια μπαταρίας και ευρύχωρο εσωτερικό. Το σύστημα BEV ενσωματώνει τον eAxle και μπαταρίες LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου), εξασφαλίζοντας σβέλτες επιταχύνσεις, και αξιοπιστία.

Η τετρακίνηση ALLGRIP-e με δύο ανεξάρτητα eAxles προσφέρει ακριβή έλεγχο και αυξημένη πρόσφυση σε δύσβατα εδάφη, με ειδική λειτουργία Trail.

Αυτονομία και οδηγική εμπειρία

Το e VITARA προσφέρεται με μπαταρίες 49 kWh και 61 kWh, σε εκδόσεις 2WD και 4WD, με αυτονομία που φτάνει τα 426 χλμ. (WLTP). Η επιτάχυνση είναι άμεση και γραμμική, χαρακτηριστική ενός σύγχρονου ηλεκτρικού SUV, ενώ η τετρακίνητη έκδοση προσφέρει επιπλέον ισχύ και έλεγχο σε off-road συνθήκες. Το σύστημα θερμικής διαχείρισης και η στάνταρ αντλία θερμότητας εξασφαλίζουν βελτιστοποιημένη απόδοση της μπαταρίας και του κλιματισμού σε κάθε συνθήκη.

Συνδεσιμότητα και έξυπνες λειτουργίες

Με το Suzuki Connect, η καθημερινή χρήση γίνεται πιο εύκολη και πρακτική, χάρη σε νέες λειτουργίες όπως εντοπισμός οχήματος, διαχείριση φόρτισης, απομακρυσμένο κλιματισμό, προγραμματισμό διαδρομής και πληροφορίες μπαταρίας.

Εκδόσεις και εξοπλισμός

Το e VITARA διατίθεται στις εκδόσεις GL και GLX. Η έκδοση GL περιλαμβάνει πλούσιο εξοπλισμό όπως High Beam Assist, κάμερα οπισθοπορείας, λειτουργία one-pedal drive, σύστημα πλοήγησης, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, αυτόματο κλιματισμό, σύστημα προειδοποίησης έκτακτης πέδησης, αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων και θύρες USB εμπρός/πίσω.

Η έκδοση GLX προσθέτει προηγμένες λειτουργίες όπως Adaptive High Beam Assist, κάμερα 360°, γυάλινη πανοραμική οροφή με σκίαστρο, επαγωγική φόρτιση κινητού τηλεφώνου και κάθισμα οδηγού με ηλεκτρική ρύθμιση 10 κατευθύνσεων.

Οι τιμές εκκινούν από 29.670€ για το 2WD GL 49 kWh και φτάνουν τα 38.670€ για το κορυφαίο 4WD GLX 61 kWh, συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας λανσαρίσματος.

Τιμοκατάλογος e VITARA (Οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν το όφελος από την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος αξίας 1.000 ευρώ – Δεν περιλαμβάνουν πιθανό όφελος από κρατική επιδότηση).