Αύξηση σημειώνεται στις πωλήσεις ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων
14:29 - 13 Μάι 2026

Αύξηση σημειώνεται στις πωλήσεις ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων

Reporter.gr Newsroom
Η αγορά ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων τα «γνήσια» και τα «after market». Τα «γνήσια» ανταλλακτικά εισάγονται από τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και τα «after market» εισάγονται και διακινούνται από επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο του αυτοκινήτου.

Η Ελένη Δεμερτζή, Senior Manager της Διεύθυνσης Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF αναφέρει ότι, οι πωλήσεις των ανταλλακτικών «after market» εκτιμάται ότι καλύπτουν περίπου το 61% της συνολικής αξίας της αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων το 2025, ενώ τα «γνήσια» ανταλλακτικά καλύπτουν το υπόλοιπο 39%.

Διάγραμμα 1. Διάρθρωση της συνολικής αξίας της εγχώριας αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (2025)

auto_d6acf.jpeg

Η ζήτηση για ανταλλακτικά συνδέεται άμεσα με τον πλήθος και την ηλικία του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων. Επιπλέον, επηρεάζεται από την τιμή πώλησης των προϊόντων σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Οι τελευταίοι παράγοντες “κατευθύνουν” αρκετές φορές τη ζήτηση μεταξύ “γνήσιων” και “after market” ανταλλακτικών ή τη στρέφουν σε οικονομικότερες λύσεις (π.χ. μεταχειρισμένα).

H Ιωάννα Τσώρακα, Senior Consultant της Διεύθυνσης Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, η οποία επιμελήθηκε την εν λόγω μελέτη, σημειώνει ότι η συνολική αξία της εγχώριας αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων κινείται ανοδικά την τελευταία πενταετία (2021-2025), αλλά με μειούμενο ρυθμό μεταβολής. Ειδικότερα την περίοδο 2023-2025 η αξία της αγοράς εκτιμάται ότι ενισχύθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 7%.

Διάγραμμα 2. Δείκτης εξέλιξης της συνολικής αξίας της αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (2020 – 2025)

auto_1_27c7b.jpeg

Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της συνολικής αξίας της εν λόγω αγοράς διαδραματίζει η άνοδος του κυκλοφορούντος στόλου, η αύξηση της μέσης ηλικίας των αυτοκινήτων καθώς και η ανάπτυξη των εργασιών των εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων (rent a car), καθώς οι εταιρείες αυτές έχουν εντείνει τις εργασίες συντήρησης και επισκευής του στόλου τους τα τελευταία χρόνια λόγω και της αύξησης του τουρισμού. Παράλληλα, μέρος της αύξησης της αξίας της αγοράς προέρχεται και από τις ανατιμήσεις των προϊόντων.

Παρόλα αυτά, ο ρυθμός μεταβολής της αξίας της αγοράς έχει επιβραδυνθεί, λόγω της μεταστροφής των προτιμήσεων πολλών καταναλωτών προς οικονομικότερα είδη (εισαγόμενα προϊόντα που προέρχονται από χώρες της Ασίας), εξαιτίας της μείωσης της αγοραστικής τους δύναμης λόγω πληθωριστικών πιέσεων.

Μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου, τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι: INTER CARS GREECE, ΙΑΠΩΝΙΚΗ, TOYOTA ΕΛΛΑΣ, ΒΙΑΚΑΡ, KOSMOCAR και STAR AUTOMOTIVE. Οι εταιρείες αυτές εκτιμάται ότι κάλυψαν συνολικά το 45% περίπου της αξίας της αγοράς ανταλλακτικών (γνήσιων και after market) το 2024.

Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση των κυριότερων εταιρειών εισαγωγής after market ανταλλακτικών αυτοκινήτων για την πενταετία 2020-2024, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός με βάση ένα δείγμα 24 αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων του κλάδου. Από την ανάλυση αυτού προκύπτουν τα εξής: Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος ενισχύθηκαν κατά 11,7% το 2024 έναντι του 2023 το δε καθαρό αποτέλεσμα, το οποίο ήταν θετικό σ’ όλη την πενταετία, κατέγραψε αύξηση 10,3% την ίδια περίοδο.

Διάγραμμα 3. Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)

auto_3_d18c3.jpeg

Τελευταία τροποποίηση στις 13/05/2026 - 14:29
