ΟΠΕΚΑ: Εγκρίθηκαν περισσότερες από 477.000 αιτήσεις για το επίδομα παιδιού

Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το Α21 - Επίδομα Παιδιού του 2026 ολοκληρώθηκε με επιτυχία, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει εκ νέου στις 29 Μαΐου 2026, στις 08:00 το πρωί, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν ήδη υπάρχουσες.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της πλατφόρμας για το έτος 2026, κατατέθηκαν συνολικά 538.644 αιτήσεις.

Από αυτές, οι 477.211 εγκρίθηκαν αυτόματα μέσω του συστήματος, ενώ 58.223 απορρίφθηκαν αυτόματα επειδή δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος. Παράλληλα, 3.210 αιτήσεις παραπέμφθηκαν για επιπλέον έλεγχο και αξιολόγηση.

Ο συνολικός αριθμός παιδιών που αντιστοιχεί στις εγκεκριμένες αιτήσεις φτάνει τις 822.649.

Ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει την επεξεργασία των αιτήσεων που βρίσκονται ακόμη υπό έλεγχο, ώστε να ολοκληρωθεί η εξέτασή τους το συντομότερο δυνατό.

Υπενθυμίζεται ότι για να καταβληθεί το Επίδομα Παιδιού, η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει λάβει έγκριση. Αιτήσεις που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά θεωρούνται μη υποβληθείσες και δεν εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το Επίδομα Παιδιού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.