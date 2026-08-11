Skoda Elroq: Με ηλεκτρικό DNA

Το νέο Elroq αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας στη στρατηγικής σημασίας κατηγορία των compact SUV

Το Skoda Elroq σηκώνει το βάρος της ηλεκτροκίνησης μαζί με το Enyaq που έχει ήδη μια σημαντική εμπορική πορεία. Αλλωστε η φίρμα έχει δείξει τις ηλεκτρικές «διαθέσεις» της από τα πρώτα χρόνια που η ηλεκτροκίνηση άρχισε να χτίζεται με γοργούς ρυθμούς. Το νέο μοντέλο είναι πιο συμπαγές, έχει την τεχνολογική καινοτομία της φίρμας ενώ διαθέτει μια γκάμα ηλεκτροκινητήρων που αρμόζουν στον Ευρωπαίο αγοραστή, με αυτονομίες που κερδίζουν πόντους με το καλημέρα. Το νέο Elroq αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας στη στρατηγικής σημασίας κατηγορία των compact SUV, με αισθητική που αναγνωρίστηκε διεθνώς, καθώς τιμήθηκε με το κορυφαίο βραβείο “Red Dot Award” για την εξαιρετική σχεδίασή του. Το Elroq, σε κάθε περίπτωση ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας ένα σύγχρονο ηλεκτρικό SUV που βρίθει σε τεχνολογικά καλούδια!

Το νέο μοντέλο προσφέρεται ήδη στην αγορά όπου οι αγοραστές μπορούν να το επιλέξουν ανάμεσα από τρεις επιλογές μπαταρίας, με ισχύ από 170 έως 286 ίππους προσφέροντας χωρητικότητα έως 82 kWh (77 kWh ωφέλιμη). Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι σαφώς η μέγιστη αυτονομία που φτάνει έως 581 χλμ, ενώ η φόρτιση από 10% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις 25–28 λεπτά, ανάλογα με την έκδοση μπαταρίας. Με το Elroq, η Skoda ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας ένα σύγχρονο ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει αποδοτικότητα, πρακτικότητα και υψηλή αξία για τον πελάτη, στοιχεία που αποτελούν διαχρονικά βασικά χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας της μάρκας.