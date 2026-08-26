Δεκαπέντε οδηγοί φορτηγών στην εξέλιξη των DAF

Δεκαπέντε οδηγοί από την STARK UK, συμμετείχαν σε ένα σεμινάριο με την DAF Trucks, με στόχο τη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς επαγγελματικών οχημάτων για τον τομέα των δομικών υλικών.

Οι οδηγοί, που εκπροσωπούσαν τις Jewson, JP Corry, Jewson Partnership Solutions, Jewson Major Build Solutions, Frazer και Minster, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις παραγωγής της DAF στο Leyland για ξενάγηση στο εργοστάσιο και εργαστήριο καινοτομίας.



Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, κλήθηκαν να παράσχουν σχόλια σχετικά με το σχεδιασμό και τη λειτουργία φορτηγών με πλευρική ανύψωση εξοπλισμένων με γερανούς – τον τύπο οχημάτων που χρησιμοποιούν καθημερινά για τη διανομή δομικών υλικών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.



Ο Mark Gingell, διευθυντής πωλήσεων εθνικού στόλου στην DAF δήλωσε: «Τα φορτηγά μας είναι τα γραφεία των οδηγών και εκεί όπου περνούν το μεγαλύτερο μέρος της εργάσιμης ημέρας τους καθώς ταξιδεύουν μεταξύ υποκαταστημάτων, κόμβων διανομής και εγκαταστάσεων πελατών. Είναι πραγματικά σημαντικό για εμάς να διασφαλίσουμε ότι τα φορτηγά μας παρέχουν αυτό που χρειάζονται ως ένα ασφαλές, άνετο και αποτελεσματικό όχημα και κινητό χώρο εργασίας».



Το εργαστήριο περιελάμβανε μια ανασκόπηση του πώς έχουν εξελιχθεί τα σχέδια των φορτηγών DAF την τελευταία δεκαετία, προτού ζητηθεί από τους οδηγούς να προτείνουν βελτιώσεις στην απόδοση και την εργονομία των οχημάτων.



Ο Darren O'Donnell, διευθυντής στόλου στην STARK UK, δήλωσε: «Οι οδηγοί μας κάνουν μια πραγματικά σημαντική δουλειά. Είναι το πρόσωπο της εταιρείας μας και φροντίζουν τις παραδόσεις των πελατών μας με προσοχή και υπερηφάνεια.»

«Γι' αυτό η DAF τους κάλεσε να έχουν άμεση συμβολή στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα σχέδια των φορτηγών και να επωφελούνται από την τεχνολογική καινοτομία για τη βελτίωση της οδηγικής εμπειρίας και της απόδοσης του οχήματος».