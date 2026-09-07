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Opel: Σχεδόν εξήντα χρόνια πρωτοπορίας στην ηλεκτροκίνηση
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16:08 - 07 Σεπ 2026

Opel: Σχεδόν εξήντα χρόνια πρωτοπορίας στην ηλεκτροκίνηση

Νίκος Λιβανός
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Η ηλεκτροκίνηση μπορεί σήμερα να βρίσκεται στο επίκεντρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, για την Opel όμως κάθε άλλο παρά νέα υπόθεση είναι. Η Μάρκα με τον Κεραυνό ερευνά και εξελίσσει ηλεκτρικά συστήματα κίνησης εδώ και σχεδόν έξι δεκαετίες, έχοντας στο ενεργητικό της πρωτοποριακά πρωτότυπα, παγκόσμια ρεκόρ και μοντέλα που έφεραν την ηλεκτρική κινητικότητα πιο κοντά στην καθημερινή χρήση.  

Σήμερα, αυτή η μακρά διαδρομή περνά σε μια νέα, πιο συναρπαστική εποχή. Τα Opel Mokka GSE και Corsa GSE με ηλεκτρική ισχύ 207 kW (281 hp) και ροπή 345 Nm φέρνουν τις υψηλές επιδόσεις στην ηλεκτρική γκάμα της Opel. Μαζί με το Grandland Electric AWD – ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο με τετρακίνηση και συνδυαστική ισχύ 239 kW (325 hp) – αποτελούν την κορυφαία έκφραση της ηλεκτρικής τεχνολογίας της Μάρκας σήμερα.

Από το 1968 στα πρώτα ηλεκτρικά ρεκόρ

Η ιστορία ξεκινά ήδη από το 1968, όταν το Kadett Stir-Lec I υιοθέτησε την αρχή λειτουργίας του «range extender» – μια τεχνολογία που αρκετές δεκαετίες αργότερα θα περνούσε στη μαζική παραγωγή με το Opel Ampera.

Μόλις τρία χρόνια αργότερα, ο Georg von Opel, εγγονός του ιδρυτή της εταιρείας Adam Opel, κατέρριψε έξι παγκόσμια ρεκόρ ηλεκτρικών οχημάτων με το Opel Elektro GT. Με δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής ισχύος 88 kW (120 hp), το εντυπωσιακό για την εποχή μοντέλο έφτανε τα 188 km/h.

Στη δεκαετία του 1990, το ερευνητικό πρόγραμμα Opel Impuls πήγε την ηλεκτροκίνηση ένα βήμα παραπέρα. Το Impuls I, βασισμένο στο Kadett E, προσέφερε αυτονομία περίπου 80 km, ενώ η τελική του ταχύτητα έφτανε τα 100 km/h. Ακολούθησε το Impuls II, το οποίο βασιζόταν στην έκδοση station wagon του Astra, ενώ με το Impuls III η Opel πραγματοποίησε το πρώτο μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα δοκιμών ηλεκτρικών οχημάτων. Ένας στόλος 20 αυτοκινήτων Impuls III δοκιμάστηκε στο γερμανικό νησί Rügen, καθώς και στην περιοχή Aachen/Maastricht/Liege. Το 1995, με το πρωτότυπο Combo Plus, η ηλεκτροκίνηση πέρασε και στα επαγγελματικά οχήματα.

Opel Ampera: Μπροστά από την εποχή του

Στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης (IAA) το 2007, η Opel παρουσίασε το καινοτόμο Flextreme Concept, το οποίο διέθετε το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης Voltec με επέκταση αυτονομίας. Το Flextreme GT/E Concept, που παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης το 2010, έδειξε πώς η συγκεκριμένη φιλοσοφία κίνησης μπορούσε να ενσωματωθεί και σε ένα μοντέλο της μεσαίας κατηγορίας.

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Το επόμενο μεγάλο ορόσημο ήρθε το 2011 με το Opel Ampera. Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης με range extender πέρασε πλέον στη μαζική παραγωγή, δημιουργώντας ένα 4-θέσιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο κατάλληλο τόσο για καθημερινές μετακινήσεις όσο και για μεγαλύτερα ταξίδια. Με ηλεκτροκινητήρα 111 kW (150 hp) και μπαταρία 16 kWh, το Ampera μπορούσε να καλύψει ηλεκτρικά από 40 έως 80 km. Όταν η φόρτιση της μπαταρίας έφτανε σε χαμηλό επίπεδο, ένας βενζινοκινητήρας ενεργοποιούσε αυτόματα μια γεννήτρια, επεκτείνοντας την αυτονομία σε αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Ήταν μια ιδέα μπροστά από την εποχή της, για αυτό και το Opel Ampera ανακηρύχθηκε «Car of the Year 2012».

Το 2017 ακολούθησε το Ampera-e, αυτή τη φορά αμιγώς ηλεκτρικό, με αυτονομία 423 km και απόδοση 150 kW (204 hp). Οι επιδόσεις του απέδειξαν ήδη από τότε ότι η ηλεκτροκίνηση δεν αφορούσε μόνο την οικονομία και τις μηδενικές εκπομπές, αλλά μπορούσε να προσφέρει και πραγματική οδηγική απόλαυση.

Opel Corsa-e, Mokka-e και άλλα: Στον δρόμο προς μια αμιγώς ηλεκτρική Μάρκα

Το 2019, το Corsa-e, το μικρό best-seller της Opel, έγινε για πρώτη φορά ηλεκτρικό, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Opel και κάνοντας την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Ο ηλεκτροκινητήρας ισχύος 100 kW (136 hp), με μέγιστη ροπή 260 Nm, εξασφάλιζε δυναμική και αθόρυβη κίνηση με μηδενικές εκπομπές, ενώ η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έφτανε έως και τα 337 km σύμφωνα με το πρότυπο WLTP[1]. Μικρό, ευέλικτο και πρακτικό, το Corsa-e ήταν κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα καθημερινών αναγκών – ακόμη και για αγώνες ράλλυ. Η Opel πρωτοπόρησε για μία ακόμη φορά, μετατρέποντας το ευέλικτο μικρό μοντέλο στο Corsa Rally Electric. Με το Corsa Rally Electric, η Opel δεν έγινε απλώς ο πρώτος κατασκευαστής που εξέλιξε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αγωνιστικό αυτοκίνητο, αλλά, σε συνεργασία με την ADAC, δημιούργησε και το πρώτο στον κόσμο κύπελλο ράλλυ με ηλεκτρικά αυτοκίνητα ενιαίου τύπου. Το 2020, το Opel Corsa-e έφερε στο Rüsselsheim το βραβείο «Golden Steering Wheel», ενώ το 2021 το βραβείο κατέκτησε το Opel Mokka-e.

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