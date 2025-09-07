ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τα κορυφαία SUV της Opel υποδέχονται τα νέα αστέρια του Ολυμπιακού
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09:37 - 07 Σεπ 2025

Τα κορυφαία SUV της Opel υποδέχονται τα νέα αστέρια του Ολυμπιακού

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι νέες μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι έτοιμες να κερδίσουν τις εντυπώσεις μέσα στο γήπεδο, ενώ με το «καλημέρα» τράβηξαν τα βλέμματα στον…δρόμο.

Οι Ντανιέλ Ποντένσε, Γκουστάβο Μάνσα και Μέχντι Ταρέμι έχουν ήδη επιλέξει να κινούνται με αυτοκίνητα που εκπέμπουν δυναμισμό, στιβαρότητα και προηγμένη τεχνολογία. Πρόκειται για τα νέα SUV της Opel, Grandland και Frontera.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε, γνωστός για την εκρηκτικότητα και την ταχύτητά του, βρήκε στο Opel Grandland την ίδια αίσθηση επιδόσεων και σιγουριάς που τον διακρίνει στο χορτάρι. Η άνεση των Intelli-Seats και οι κορυφαίες τεχνολογίες του Grandland ταιριάζουν στο καθημερινό του πρόγραμμα, από τις προπονήσεις μέχρι τις οικογενειακές του στιγμές.

Ο Γκουστάβο Μάνσα, με το νεανικό του πάθος και την ενέργεια που φέρνει στην ομάδα, ταυτίζεται με το Opel Grandland. Ένα SUV που του χαρίζει την αίσθηση ασφάλειας και δύναμης που χρειάζεται τόσο στην καθημερινότητά του όσο και στις μεγάλες στιγμές στο γήπεδο.

Ο Μέχντι Ταρέμι, ένας από τους πιο έμπειρους επιθετικούς στην Ευρώπη, εκτιμά την ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη δύναμη. Με το Opel Frontera απολαμβάνει premium τεχνολογία, ευελιξία και τον χώρο που χρειάζεται ένας αθλητής υψηλών απαιτήσεων.

Η Opel στηρίζει σταθερά τον Ολυμπιακό και τους ποδοσφαιριστές του, προσφέροντάς τους οχήματα που αντικατοπτρίζουν το πάθος για κορυφή, την τεχνολογική πρωτοπορία και την καθημερινή αξιοπιστία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οpel Astra: Όταν τα καθίσματα τα σχεδιάζουν ...ορθοπαιδικοί!
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οpel Astra: Όταν τα καθίσματα τα σχεδιάζουν ...ορθοπαιδικοί!

Ένα Εκατομμύριο Ηλεκτρικά Οχήματα έχουν κατασκευααστεί από τη Volkswagen στο εργοστάσιο της Zwickau
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα Εκατομμύριο Ηλεκτρικά Οχήματα έχουν κατασκευααστεί από τη Volkswagen στο εργοστάσιο της Zwickau

Opel: Μπαζάρ μεταχειρισμένων με ανταγωνιστικές τιμές έως τις 15 Φεβρουαρίου
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Opel: Μπαζάρ μεταχειρισμένων με ανταγωνιστικές τιμές έως τις 15 Φεβρουαρίου

Opel Bazaar Μεταχειρισμένων: Επιλεγμένα &amp; αξιόπιστα μεταχειρισμένα με μοναδικά οφέλη
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Opel Bazaar Μεταχειρισμένων: Επιλεγμένα & αξιόπιστα μεταχειρισμένα με μοναδικά οφέλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/06/2026 - 11:13

Η Βουλή των Ελλήνων τίμησε τον μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο σε μια λαμπρή συναυλία

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 11:12

ΣΕΠΕ: Στην ετήσια γενική συνέλευση ο Παπαστεργίου - Στο επίκεντρο ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 11:11

Profile: Νέο βήμα ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πλήρης ενσωμάτωση της Contemi

Χρηματιστήριο
25/06/2026 - 11:08

Alpha Bank: Κατέχει το 69,1% της Alpha Trust

Υγεία
25/06/2026 - 11:04

ΕΣΑμεΑ: Καταλυτική η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους

Οικονομία
25/06/2026 - 10:59

Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου

Χρηματιστήρια
25/06/2026 - 10:53

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές λόγω αποκλιμάκωσης των τιμών πετρελαίου - Μεικτά πρόσημα στην Ασία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/06/2026 - 10:43

Cenergy: Συμφωνία με τον ΑΔΜΗΕ για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο

ΕΜΠΟΡΙΟ
25/06/2026 - 10:39

Ο Χρυσοχοΐδης άκουσε τα προβλήματα των εμπόρων της Αθήνας - Πρώτο θέμα η ασφάλεια

Magazino
25/06/2026 - 10:35

Ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορρές σύμβουλος για την ανάδειξη της μοναδικής κληρονομιάς του Παναθηναϊκού Σταδίου

Magazino
25/06/2026 - 10:33

Έρευνα Mars: Το 64% των Ελλήνων θα άλλαζε δουλειά για χάρη του κατοικίδιού του

Ειδήσεις
25/06/2026 - 10:19

ifo: Οι κρατικές καταναλωτικές δαπάνες στη Γερμανία απειλούν την ανάπτυξη

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/06/2026 - 10:15

Στο ΕΣΠΑ η 2η φάση της σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης στην σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα

Αναλύσεις
25/06/2026 - 10:12

ΧΑ: Δημιουργούνται προϋποθέσεις νέας αναμέτρησης με την περιοχή 2490-2500 μονάδων

Ακίνητα
25/06/2026 - 10:04

Βραχυχρόνια Μίσθωση: Αύξηση πληρότητας κατά +7,1% με στροφή σε νωρίτερες κρατήσεις

Σχόλια Αγοράς
25/06/2026 - 09:50

Χρηματιστήριο: Αφομοιώνει τα υψηλά 17 ετών χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία - Σύμμαχος η «εξωστρέφεια»

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 09:47

Η Μαρία Ευθυμίου "αθωώνει" τον Ανδρέα Παπανδρέου

Οικονομία
25/06/2026 - 09:44

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €3,65 δισ. το πεντάμηνο - Ποιοι φόροι τόνωσαν τα έσοδα

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 09:35

Ο Μ. Σάλλας εξηγεί τι πήγε λάθος στην Ελλάδα

Ακίνητα
25/06/2026 - 09:33

Οι κρυφές ασυμμετρίες της αγοράς κατοικίας: Γιατί κάποια ακίνητα πωλούνται και άλλα μένουν «κολλημένα»

Πολιτική
25/06/2026 - 09:28

ΚΕΦΙΜ: Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει το 49,3% του προγράμματός της

Πολιτική
25/06/2026 - 09:21

Κατρίνης στις Βρυξέλλες: Ο πρωτογενής τομέας και η περιφέρεια να μείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στήριξης

Magazino
25/06/2026 - 09:05

Η καρδιά του Tour de France χτυπά και φέτος στη Σπάρτη με το L'Étape Greece

Ακίνητα
25/06/2026 - 09:01

Μητρώο Ακινήτων: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ – Τι αλλάζει σε επιδόματα και ΕΝΦΙΑ

Νομίσματα
25/06/2026 - 08:00

Το Bitcoin στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 - Οι βασικοί λόγοι της... κατηφόρας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 07:59

Δολοφονία 17χρονου στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή - Συνελήφθη ο δράστης

Πολιτική
25/06/2026 - 07:53

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ παράγοντας σταθερότητας απέναντι στην τοξικότητα του δίπολου «Μητσοτάκη-Τσίπρα»

Ναυτιλία
25/06/2026 - 07:46

Η προσφορά της ναυτιλίας και το μήνυμα Μητσοτάκη

Ειδήσεις
25/06/2026 - 07:43

Ισχυροί σεισμοί 7,5 και 7,2 ρίχτερ συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα - Live εικόνα

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 23:17

Wall Street: Υποχώρηση για S&P 500 και Nasdaq λόγω «πιέσεων» σε ενέργεια και τεχνολογία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ