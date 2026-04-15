ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οpel Astra: Όταν τα καθίσματα τα σχεδιάζουν ...ορθοπαιδικοί!
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17:27 - 15 Απρ 2026

Οpel Astra: Όταν τα καθίσματα τα σχεδιάζουν ...ορθοπαιδικοί!

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ξεχωρίζουν για τη χαρακτηριστική εγκοπή στο κέντρο του καθίσματος, εμπνευσμένη από τη σέλα ποδηλάτων δρόμου, η οποία μειώνει την πίεση στον κόκκυγα. Η πατενταρισμένη εργονομία Intelli-Seat εξασφαλίζει ξεκούραστη οδήγηση ακόμη και σε μεγάλα ταξίδια.

Το Νέο Opel Astra εντυπωσιάζει με την ακόμη πιο δυναμική του σχεδίαση, τις προηγμένες τεχνολογικές καινοτομίες και τα αναβαθμισμένα στοιχεία άνεσης. Στα highlights της εμφάνισής του ξεχωρίζουν το Opel Blitz εμπρός – φωτιζόμενο για πρώτη φορά στο Astra – καθώς και το προσαρμοζόμενο, αντιθαμβωτικό σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD. Παράλληλα, το εσωτερικό δημιουργεί μια σύγχρονη και ιδιαίτερα ευχάριστη ατμόσφαιρα, χάρη στα εργονομικά καθίσματα Intelli-Seats και το ποιοτικό cockpit – στοιχεία που εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα άνεσης ακόμη και σε μεγάλα ταξίδια.

Κορυφαία άνεση με καθίσματα Intelli-Seats standard σε όλες τις εκδόσεις

Η ανανεωμένη σχεδίαση του Astra αποτυπώνεται όχι μόνο στο αμάξωμα και τις τεχνολογίες, αλλά και στο εσωτερικό. Σε κάθε έκδοση, το νέο Astra προσφέρει ακόμη υψηλότερα επίπεδα άνεσης, με τα εργονομικά Intelli-Seats — ειδικά εξελιγμένα από την Opel και διαθέσιμα για πρώτη φορά στο Astra — να αποτελούν μέρος του βασικού εξοπλισμού ήδη από την entry-level έκδοση. Ξεχωρίζουν για τη χαρακτηριστική εγκοπή στο κέντρο του καθίσματος, εμπνευσμένη από τη σέλα ποδηλάτων δρόμου, η οποία μειώνει την πίεση στον κόκκυγα. Η πατενταρισμένη εργονομία Intelli-Seat εξασφαλίζει ξεκούραστη οδήγηση ακόμη και σε μεγάλα ταξίδια.

Παράλληλα, προσφέρεται η δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισης των καθισμάτων με τα προαιρετικά, πολλαπλών ρυθμίσεων AGR Intelli-Seats για οδηγό και συνοδηγό, με επένδυση ReNewKnit, λειτουργία θέρμανσης, ηλεκτροπνευματική οσφυϊκή υποστήριξη, λειτουργία μασάζ και μνήμη ρυθμίσεων. Η επένδυση από το μονοϋλικό ReNewKnit™ χαρίζει εμφάνιση υψηλής ποιότητας και αισθητικής και προέρχεται από 100% ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του αποτυπώματος CO₂ και στον περιορισμό των αποβλήτων.

Στο εσωτερικό του Astra: Ατμόσφαιρα ευεξίας με έμφαση στη βιωσιμότητα

Σε πλήρη εναρμόνιση με τη φιλοσοφία “Greenovation” της Opel, στο εσωτερικό του Astra χρησιμοποιούνται υλικά και επιφάνειες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων. Το τιμόνι καλύπτεται εξ ολοκλήρου με vegan υλικά, ενώ τα προαιρετικά καθίσματα διαθέτουν επένδυση από ReNewKnit™, ένα καινοτόμο μονοϋλικό που προσφέρει αίσθηση και αισθητική υψηλής ποιότητας, παρόμοια με suede δέρμα.

Παράλληλα, το σύγχρονο σύστημα infotainment του νέου Astra εξασφαλίζει κορυφαία συνδεσιμότητα, με ασύρματη ενσωμάτωση smartphone και (προαιρετικά) ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης. Εκτός από την κεντρική οθόνη στην κονσόλα, μια ευρεία και πλήρως ψηφιακή οθόνη πίσω από το τιμόνι προβάλλει όλες τις βασικές πληροφορίες. Σε συνδυασμό με το Intelli-HUD head-up display, επιτρέπει στον οδηγό να παραμένει συγκεντρωμένος στον δρόμο, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την οδήγηση.

Οι έξυπνες και σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένες τεχνολογίες συμβάλλουν σε μια συνολικά πιο άνετη και ασφαλή εμπειρία οδήγησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το βραβευμένο σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD, το οποίο μετατρέπει τη νύχτα σε… μέρα για τον οδηγό, φωτίζοντας με ακρίβεια τον δρόμο και το περιβάλλον, χωρίς να ενοχλεί τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Όπως είναι χαρακτηριστικό για την Opel, βασικές λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά — όπως ο κλιματισμός — μπορούν να ρυθμίζονται εύκολα και διαισθητικά μέσω λίγων φυσικών διακοπτών, προσφέροντας εργονομία και πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση.

Sport εμφάνιση με υψηλή πρακτικότητα

Η πρακτικότητα και η ευελιξία διαχρονικά αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά του Opel Astra. Το δημοφιλές compact μοντέλο αποτελεί τον ιδανικό σύντροφο για την καθημερινότητα, την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο, συνδυάζοντας sport σχεδίαση με υψηλή μεταφορική ικανότητα. Αυτό αποδεικνύεται και από τον ευέλικτο χώρο αποσκευών, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει έως 1.339 λίτρα αποσκευών με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα (Astra Electric: 1.268 λίτρα). Έτσι, διευκολύνεται η μεταφορά βαλιτσών και εξοπλισμού εργασίας, αλλά και μεγαλύτερων αντικειμένων. Η φόρτωση είναι ιδιαίτερα εύκολη χάρη στο χαμηλό κατώφλι φόρτωσης, περίπου 60 εκατοστών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα κορυφαία SUV της Opel υποδέχονται τα νέα αστέρια του Ολυμπιακού
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα κορυφαία SUV της Opel υποδέχονται τα νέα αστέρια του Ολυμπιακού

Ένα Εκατομμύριο Ηλεκτρικά Οχήματα έχουν κατασκευααστεί από τη Volkswagen στο εργοστάσιο της Zwickau
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα Εκατομμύριο Ηλεκτρικά Οχήματα έχουν κατασκευααστεί από τη Volkswagen στο εργοστάσιο της Zwickau

Opel: Μπαζάρ μεταχειρισμένων με ανταγωνιστικές τιμές έως τις 15 Φεβρουαρίου
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Opel: Μπαζάρ μεταχειρισμένων με ανταγωνιστικές τιμές έως τις 15 Φεβρουαρίου

Opel Bazaar Μεταχειρισμένων: Επιλεγμένα &amp; αξιόπιστα μεταχειρισμένα με μοναδικά οφέλη
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Opel Bazaar Μεταχειρισμένων: Επιλεγμένα & αξιόπιστα μεταχειρισμένα με μοναδικά οφέλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
21/07/2026 - 18:25

Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος των εμπειρογνωμόνων για τις ρωγμές στην Κυψέλη

Πολιτική
21/07/2026 - 18:07

Πρωτοδικείο Αθηνών: Απορρίφθηκε η αγωγή Δημητριάδη κατά Κουκάκη – Καταδίκη σε δικαστικά έξοδα €7.000

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:06

Ουγγαρία: Στο επίκεντρο έρευνας το Fidesz του Όρμπαν για υπόθεση επιχορηγήσεων

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 17:51

ΧΑ: Άλμα 2,08% - Τράπεζες και διυλιστήρια οδηγούν την αντεπίθεση και τις 2.500 μονάδες

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 17:42

Microsoft – Mistral: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολιτική
21/07/2026 - 17:39

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά

Πολιτική
21/07/2026 - 17:27

Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα έτοιμη για αποστολή ασφαλείας στο Ορμούζ – «Πρωταγωνιστούμε στη θαλάσσια ασφάλεια»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 17:14

Τράπεζα Πειραιώς: Επιβραβεύει πρώτη στην Ελλάδα τις πληρωμές με IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 17:10

ΗΠΑ: Έρχονται νέοι δασμοί για περίπου 60 οικονομίες, προαναγγέλλει ο Λευκός Οίκος

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 17:06

Άλμα στη Wall Street: Chipmakers και κέρδη εταιρειών υπερισχύουν των γεωπολιτικών ανησυχιών

Οικονομία
21/07/2026 - 16:42

Πιερρακάκης: Στα €23 δισ. το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 – Υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για επενδύσεις

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 16:41

Μπρατάκος: Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:35

ΕΟΤ: «Μεμονωμένο» το περιστατικό στην Ακρόπολη – Η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελεί απόλυτη προτεραιτότητα

Πολιτική
21/07/2026 - 16:27

Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:26

Νέα πρόταση στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό από την Αγάπη Σμπώκου – Οι προτεραιότητες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 16:24

Morgan Stanley: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top Picks και τιμές στόχοι

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/07/2026 - 16:20

Έκθεση-καμπανάκι του FAO: Γιατί η υγιεινή διατροφή γίνεται ολοένα ακριβότερη στην Ευρώπη

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:17

Καζακστάν: Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα «παγώνουν» τις εξαγωγές πετρελαίου

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:08

Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ αποχωρεί από το CHP και ιδρύει νέο κόμμα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:04

Σύγκρουση του «Έλυρος» με φορτηγό πλοίο στη Σούδα - Η ανακοίνωση του Λιμενικού

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:01

ΣΕΤΕ: Οι έξι προτεραιότητες για τον ελληνικό τουρισμό

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 15:54

ΙΕΑ: «Ασπίδα» άνω του 1 δισ. βαρελιών απέναντι στις αναταράξεις της αγοράς πετρελαίου

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:49

Traffic Commander: Η ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύει drones και «πράσινο κύμα» για να βάλει τέλος στο κυκλοφοριακό χάος

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21/07/2026 - 15:46

ΥΠΑ: Ορκίστηκαν 45 νέοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Πολιτική
21/07/2026 - 15:45

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ βαφτίζει «Πανεπιστήμια» τα κερδοσκοπικά κολλέγια και η ΕΛΑΣ το αποδέχεται  

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/07/2026 - 15:41

ΟΠΤΙΜΑ: Στα €222,5 εκατ. ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2025

Εργασιακά
21/07/2026 - 15:36

Κεραμέως: «Αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία» – Οι 4 αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Ναυτιλία
21/07/2026 - 15:36

Διπλή διάκριση για την ΟΛΠ Α.Ε. στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Οικονομία
21/07/2026 - 15:31

Διψήφιο άλμα στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Μάιο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:18

Σμότριτς: Δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ να εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ