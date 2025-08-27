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Έκρηξη στις τιμές των πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:40 - 27 Αυγ 2025

Έκρηξη στις τιμές των πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας

Reporter.gr Newsroom
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Το ζήτημα της στάθμευσης στην Αθήνα παίρνει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις, με τις τιμές για ενοικίαση ή αγορά θέσεων πάρκινγκ να αγγίζουν επίπεδα ενοικίων κατοικιών.

Όπως μεταδόθηκε από το OPEN, ενδεικτικά, χώρος στάθμευσης στο Κολωνάκι 12 τ.μ. ενοικιάζεται προς 550 ευρώ τον μήνα, ενώ στον Λυκαβητό 11 τ.μ. διατίθενται έναντι 558 ευρώ. Το αντίτιμο αυτό ισοδυναμεί ή και ξεπερνά σε αρκετές περιπτώσεις, το μίσθωμα ενός μικρού διαμερίσματος στο κέντρο της πόλης.

Η εικόνα δεν περιορίζεται μόνο στις ενοικιάσεις, καθώς και οι τιμές πώλησης έχουν εκτοξευθεί. Στην αγορά καταγράφονται ποσά που φτάνουν έως και τα 170.000 ευρώ για μια θέση 12 τ.μ., ενώ ακόμη και μικρότερες θέσεις 8-9 τ.μ. κοστολογούνται γύρω στις 150.000 ευρώ. Στην Κηφισιά, μια θέση πάρκινγκ 10 τ.μ. διατίθεται επίσης στα 170.000 ευρώ, αποτυπώνοντας την τεράστια ζήτηση αλλά και τη σπανιότητα χώρων στάθμευσης.

Η πίεση αυτή οδηγεί ολοένα και περισσότερους κατοίκους και επαγγελματίες στην ενοικίαση ιδιωτικών χώρων, με τα ωριαία κόστη να ξεκινούν από υψηλά επίπεδα και να φτάνουν ακόμη και τα 20 ευρώ στο κέντρο. Η έλλειψη υποδομών στάθμευσης και η διαρκής αύξηση της κυκλοφορίας καθιστούν την καθημερινότητα των οδηγών ακόμη πιο δύσκολη, ενώ το φαινόμενο δείχνει να επιτείνεται χωρίς άμεση λύση στον ορίζοντα.

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