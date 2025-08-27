Πετρέλαιο: Τάσεις σταθεροποίησης - Eκτίμηση για διολίσθηση του brent στα 50 δολάρια από την Goldman Sachs

Το πετρέλαιο σταθεροποιείται σήμερα 27/8 καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ινδία. Παρόλα αυτά, η Goldman Sachs αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για την πορεία του πετρελαίου, προειδοποιώντας ότι οι τιμές του Brent ενδέχεται να διολισθήσουν στα χαμηλά των 50 δολαρίων το βαρέλι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν την Τετάρτη, μετά την πτώση της προηγούμενης ημέρας, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία και αξιολογούσαν μία βιομηχανική αναφορά που έδειξε πτώση των αποθεμάτων στις ΗΠΑ, καθώς και τους νέους αμερικανικούς δασμούς στην Ινδία.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε την Τρίτη ότι θα συναντηθεί αυτήν την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με τη Ρωσία, καθώς επιδιώκει την λήξη του πολέμου. Το πετρέλαιο βρήκε κάποια στήριξη από την εβδομαδιαία έκθεση προμηθειών του Αμερικανικού Πετρελαϊκού Ινστιτούτου (API), η οποία, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, έδειξε μείωση στα αποθέματα αργού πετρελαίου, βενζίνης και διυλισμένων προϊόντων στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα. Τα επίσημα στοιχεία αποθεμάτων θα ανακοινωθούν στις 14:30 GMT.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Τετάρτης τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent παρουσιάζουν άνοδο κατά 0,15%, στα 66,80 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια WTI σημειώνουν άνοδο 0,27%, στα 63,42 δολάρια το βαρέλι. Και τα δύο συμβόλαια είχαν πέσει πάνω από 2% την Τρίτη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η διπλασιασμός των δασμών από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε εισαγωγές από την Ινδία, που φτάνουν έως και το 50%, και τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη, λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία. Παρότι δεν υπάρχουν σημάδια διαταραχής της προσφοράς μέχρι στιγμής, η αβεβαιότητα σχετικά με το αν οι ΗΠΑ θα στοχοθετήσουν τις ροές πετρελαίου αποθαρρύνει κάποιους επενδυτές από το να πάρουν νέες θέσεις, δήλωσε ο Τζιοβάνι Σταούνoβο, αναλυτής της UBS.

«Κατά τη γνώμη μου, αυτή η αβεβαιότητα κρατά κάποιους επενδυτές στην άκρη μέχρι να υπάρξει περισσότερη σαφήνεια για τα επόμενα βήματα του Προέδρου Τραμπ», είπε. «Η έκθεση του API ήταν υποστηρικτική.»

Σε άλλες πρόσφατες εξελίξεις, τα ρωσικά διυλιστήρια έχουν δεχτεί επιθέσεις από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αναγκάζοντάς τα να εξάγουν το αργό πετρέλαιο που δεν μπορούν να επεξεργαστούν.

Η Ρωσία αναθεώρησε προς τα πάνω το πλάνο εξαγωγών αργού πετρελαίου από τα δυτικά λιμάνια κατά 200.000 βαρέλια την ημέρα για τον Αύγουστο, σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα, μετά τις επιθέσεις της προηγούμενης εβδομάδας, δήλωσαν τρεις πηγές με γνώση του θέματος την Τρίτη.

Goldman Sachs: «Βλέπει» πτώση της τιμής του Brent στα 50 δολάρια λόγω υπερπροσφοράς

Σε σημερινό της, πάντως, δελτίο η Goldman Sachs αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για την πορεία του πετρελαίου, προειδοποιώντας ότι οι τιμές του Brent ενδέχεται να διολισθήσουν στα χαμηλά των 50 δολαρίων το βαρέλι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, εξαιτίας της αναμενόμενης διεύρυνσης του πλεονάσματος πετρελαίου και της συσσώρευσης αποθεμάτων.

Σε σημείωμά της προς πελάτες την Τρίτη, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα ανέφερε ότι το πλεόνασμα πετρελαίου θα αυξηθεί σε 1,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως κατά μέσο όρο από το δ΄ τρίμηνο του 2025 έως το δ΄ τρίμηνο του 2026. Αυτό σημαίνει ότι τα παγκόσμια αποθέματα θα ενισχυθούν σχεδόν κατά 800 εκατ. βαρέλια έως το τέλος του 2026.

Η Goldman υπολογίζει ότι μόνο οι χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ θα συγκεντρώσουν 270 εκατ. βαρέλια αποθεμάτων, περίπου το ένα τρίτο του συνόλου. Σε συνδυασμό με τη μειωμένη ζήτηση στις οικονομίες του ΟΟΣΑ, η τράπεζα εκτιμά ότι η «δίκαιη» αξία του Brent θα υποχωρήσει από τα σημερινά επίπεδα των μέσων 70 δολαρίων στα 50-55 δολάρια.

Οι αναλυτές της τράπεζας θεωρούν ότι οι τιμές του Brent θα κινούνται κοντά στα επίπεδα των συμβολαίων forward μέσα στο 2025, αλλά θα υποχωρήσουν κάτω από αυτά το 2026, καθώς η αύξηση των αποθεμάτων θα εντείνεται.

Ωστόσο, μια ταχύτερη αύξηση των κινεζικών αποθεμάτων – από 0,4 σε 0,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως – θα μπορούσε να συγκρατήσει την πτώση, ανεβάζοντας τον μέσο όρο τιμής του Brent το 2026 κατά 6 δολάρια, στα 62.

Πτώση για φυσικό αέριο και χρυσό – Ανοδικά το δολάριο

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Τετάρτης, το φυσικό αέριο καταγράφει σημαντικές απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Σεπτέμβριο να παρουσιάζουν πτώση κατά 2,256% στα 32,705 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός μετά την χθεσινή άνοδο παρουσιάζει μικρές απώλειες κατά 0,13% στις 3.428,62 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι υποχωρεί κατά 0,27% στα 38,498 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός σημειώνει απώλειες κατά 1,32% και βρίσκεται στα 4,473 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται σε ανοδική πορεία κατά 0,39% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1598 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,29% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3443 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, ενισχύεται κατά 0,163% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8627 βρετανική λίρα ανά ευρώ.