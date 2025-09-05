Δήμας: Τα μεγάλα έργα υποδομών και μεταφορών της Ελλάδας σε πλήρη εξέλιξη

Στο Συνέδριο «Economist Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit» που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης για τις υποδομές, τις μεταφορές και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, δίνοντας έμφαση στα έργα που υλοποιούνται πανελλαδικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε σε σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη:

Μετρό Θεσσαλονίκης: Η επέκταση προς την Καλαμαριά αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026 και θα περιλαμβάνει πέντε νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα.

Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας: Η πρόοδος του έργου έχει ξεπεράσει το 27% και αναμένεται να παραδοθεί τον Μάιο του 2027, εξυπηρετώντας περίπου 10.000 οχήματα ανά ώρα.

Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος: Έχουν παραδοθεί τα πρώτα 65 χλμ. από τα συνολικά 75 χλμ.

Ε65: Οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά, με τα τελευταία 45,5 χλμ. να προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ): Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα στα τμήματα Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη και Νεάπολη – Χερσόνησος. Τον Μάιο υπεγράφη η σύμβαση για το τμήμα Ηράκλειο – Χανιά μήκους 157 χλμ. Ο υπουργός τόνισε ότι ο ΒΟΑΚ δεν αποτελεί μελλοντικό σχέδιο, αλλά έργο που υλοποιείται ήδη και είναι εμφανές για όσους ταξιδεύουν στο τμήμα Λασιθίου – Ηρακλείου.

Ο κ. Δήμας ανέδειξε επίσης τη διαχείριση υδάτινων πόρων από το υπουργείο, με έργα ύψους 2,5 δισ. ευρώ που αφορούν φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, έργα ύδρευσης και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. Ειδικότερα ανέφερε την πρόοδο των φραγμάτων Μπραμιανών (Λασίθι), Ασωπού (Κορινθία) και Τσικνιά (Λέσβος). Ο υπουργός επισήμανε ότι το 80% των υδάτινων πόρων χρησιμοποιείται για άρδευση, ενώ μόνο το 20% για ύδρευση, γεγονός που καθιστά τα αρδευτικά έργα κρίσιμα σε μια περίοδο έντονης ανομβρίας και κλιματικών πιέσεων.

Παράλληλα, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε σε νέα έργα που εισέρχονται σε τροχιά υλοποίησης, όπως ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά, και υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για έργα όπως:

Δράμα – Αμφίπολη

Θεσσαλονίκη – Έδεσσα

Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη

ΒΟΑΚ, τμήμα Νεάπολη – Χερσόνησος

Ο υπουργός τόνισε τον ρόλο του Ταμείου Ανάκαμψης στη χρηματοδότηση έργων όπως ο Ε65, ο ΒΟΑΚ και η αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία Daniel. Επίσης, σημείωσε τη σημασία της αύξησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), καθώς από τα 500 εκατ. ευρώ που είχαν ανακοινωθεί πριν από τρεις μήνες, τα 300 εκατ. ευρώ έχουν ήδη κατευθυνθεί στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενισχύοντας την υλοποίηση των έργων.