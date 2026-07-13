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Ταμείο Ανάκαμψης: Στα €3,3 δισ. οι ενεργειακές επενδύσεις – Πάνω από 180.000 οι δικαιούχοι .
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08:20 - 13 Ιουλ 2026

Ταμείο Ανάκαμψης: Στα €3,3 δισ. οι ενεργειακές επενδύσεις – Πάνω από 180.000 οι δικαιούχοι .

Γιώργος Αλεξάκης
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Περισσότεροι από 180.000 πολίτες και επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί από τα ενεργειακά προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ οι συνολικοί πόροι που διατέθηκαν στον κλάδο της ενέργειας ανέρχονται στα 3,3 δισ. ευρώ, χωρίς να έχει χαθεί ούτε ένα ευρώ από τις προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις.

Αυτό ανέφερε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, στο περιθώριο του τελευταίου συνεδρίου του Economist, διευκρινίζοντας ότι οι ανακατανομές κονδυλίων έγιναν σε πλήρη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως σημείωσε, απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς και στα όσα έχει αναφέρει η Αντιπολίτευση, οι μεταφορές πόρων πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να ενισχυθούν προγράμματα που εμφάνισαν σημαντικά υψηλότερη ζήτηση, κυρίως στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης, καθώς το σύνολο των δράσεων του Ταμείου έπρεπε να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου.

Το ένα έκτο των πόρων του Ταμείου κατευθύνθηκε στην ενέργεια

Αναλυτικά, με βάση τα λεχθέντα, ο ενεργειακός τομέας απορρόφησε περίπου το ένα έκτο των συνολικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς από τα συνολικά 18 δισ. ευρώ του προγράμματος διατέθηκαν 3,3 δισ. ευρώ για έργα και μεταρρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή μετάβαση.

Οι χρηματοδοτήσεις αναπτύχθηκαν σε τρεις βασικούς άξονες: την εξοικονόμηση ενέργειας, τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δίκτυα, καθώς και τις καινοτόμες ενεργειακές τεχνολογίες.

Εξοικονόμηση ενέργειας: Η μεγαλύτερη χρηματοδότηση

Ο πρώτος πυλώνας, προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ, αφορά προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης και αποτελεί, σύμφωνα με τον υφυπουργό, τη μεγαλύτερη σχετική επένδυση που έχει υλοποιηθεί στη χώρα.

Στα προγράμματα «Εξοικονομώ» όλων των κύκλων, καθώς και στο «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», έχουν ενταχθεί περίπου 90.000 δικαιούχοι, ενώ άλλα 90.000 νοικοκυριά συμμετείχαν στις δράσεις επιδότησης για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Παράλληλα, προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης επιχειρήσεων, όπως το «Αλλάζω Συσκευή», στήριξαν περίπου 1.000 επιχειρήσεις.

ΑΠΕ, αποθήκευση και δίκτυα

Ο δεύτερος πυλώνας, επίσης ύψους 1,5 δισ. ευρώ, χρηματοδότησε έργα που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αποθήκευση και την ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η ενίσχυση του ΕΛΑΠΕ με 200 εκατ. ευρώ, τα προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, η πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 250 εκατ. ευρώ για το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, η συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, καθώς και έργα αναβάθμισης των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Έμφαση σε υδρογόνο και CCS

Ο τρίτος πυλώνας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 400 εκατ. ευρώ, αφορά έργα καινοτομίας, όπως η παραγωγή πράσινου υδρογόνου, το έργο Δέσμευσης και Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα (CCS) στον Πρίνο, καθώς και επενδύσεις για την παραγωγή «πράσινων» βιομηχανικών προϊόντων.

Οι ανακατανομές και οι θεσμικές αλλαγές

Ο Νίκος Τσάφος ανέφερε ότι ορισμένα προγράμματα που απευθύνονταν στις επιχειρήσεις δεν παρουσίασαν την αναμενόμενη απορρόφηση, με αποτέλεσμα μέρος των διαθέσιμων κονδυλίων να μεταφερθεί σε δράσεις που συγκέντρωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως το «Εξοικονομώ» και οι επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας.

Παράλληλα, όπως είπε, το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί και κρίσιμες θεσμικές μεταρρυθμίσεις που δημιουργούν το πλαίσιο για νέες επενδύσεις, μεταξύ των οποίων το κανονιστικό πλαίσιο για το βιομεθάνιο, η ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων και το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

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