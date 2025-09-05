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«Παραθυράκια» στους λογαριασμούς ανηλίκων στο Instagram για παρακολούθηση βίαιου περιεχομένου
Τεχνολογία
14:15 - 05 Σεπ 2025

«Παραθυράκια» στους λογαριασμούς ανηλίκων στο Instagram για παρακολούθηση βίαιου περιεχομένου

Reporter.gr Newsroom
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Οι εφηβικοί λογαριασμοί στο Instagram, που υποτίθεται ότι θα προστάτευαν τους ανήλικους στο διαδίκτυο και θα εμπόδιζαν την έκθεσή τους σε βίαιο περιεχόμενο, στην πραγματικότητα επιτρέπουν στους χρήστες να βλέπουν βίντεο με καβγάδες και κακοποίηση ζώων.

Οι σχετικές καταγγελίες εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το πόσο αυστηρά είναι τα μέτρα προστασίας για εφήβους που εφαρμόζει η Meta, ιδιοκτήτρια του Instagram. Η εταιρεία τεχνολογίας λάνσαρε τους εφηβικούς λογαριασμούς για χρήστες 13 έως 17 ετών τον Σεπτέμβριο του 2024, έναν χρόνο αφότου δέχθηκε μηνύσεις, σύμφωνα με τις οποίες σχεδίασε σκόπιμα το Instagram και το Facebook ώστε να εθίσουν τα παιδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ερευνητές του Tech Transparency Project, του ερευνητικού βραχίονα της ακομμάτιστης μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Campaign for Accountability, δημιούργησαν έναν εφηβικό λογαριασμό στο Instagram τον Ιούνιο σε ένα νεοενεργοποιημένο iPhone, με προφίλ που ανέφερε ότι ο χρήστης ήταν 15 ετών.

Ερευνητές του Tech Transparency Project, του ερευνητικού βραχίονα της ακομμάτιστης μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Campaign for Accountability, δημιούργησαν έναν εφηβικό λογαριασμό στο Instagram τον Ιούνιο σε ένα νεοενεργοποιημένο iPhone, με προφίλ που ανέφερε ότι ο χρήστης ήταν 15 ετών.

Όταν ο υποθετικός 15χρονος έκανε κλικ στο «#fight», το Instagram παρήγαγε «μια ποικιλία από βίαια και αιματηρά βίντεο», σύμφωνα με την αναφορά.

Ένα από τα βίντεο έδειχνε δύο σκυλιά να «δαγκώνουν το ένα το κεφάλι και τον λαιμό του άλλου σε έναν σκοτεινό χώρο, ενώ άνθρωποι τα κλωτσούσαν για να τα ενθαρρύνουν να συνεχίσουν να παλεύουν», ανέφερε η έκθεση. Άλλα αποτελέσματα έδειχναν καβγάδες φαινομενικά τραβηγμένους από μαθητές στο σχολείο ή σε δημόσιους δρόμους, σύμφωνα με τους ερευνητές. Το Instagram επίσης επέτρεπε στον νεαρό χρήστη να επιστρέψει στην καρτέλα «Λογαριασμοί», όπου οι περιορισμοί περιεχομένου είχαν εξαφανιστεί. Ήταν διαθέσιμοι πάνω από δύο δωδεκάδες λογαριασμοί με περιεχόμενο καβγάδων.

Η Meta αμφισβήτησε τα ευρήματα και αντέκρουσε την άποψη ότι οι ερευνητές αποκάλυψαν ένα «παραθυράκι».

Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι οι εφηβικοί λογαριασμοί «λειτουργούν σε γενικές γραμμές όπως προβλέπεται, αν και τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το ερώτημα», προσθέτοντας ότι οι λογαριασμοί εφήβων όντως είδαν «κάποιο παραβιαστικό περιεχόμενο το οποίο αφαιρέσαμε».

Η Yunyu Xiao, επίκουρη καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή Weill Cornell, δήλωσε ότι η έκθεση σε βίαιο περιεχόμενο επηρεάζει περισσότερο τους εφήβους σε σχέση με τους ενήλικες. Το τμήμα του εγκεφάλου που επεξεργάζεται τα συναισθήματα — η αμυγδαλή — και τα συστήματα άγχους ενεργοποιούνται πιο έντονα στους εφήβους απ’ ό,τι στους ενήλικες όταν εκτίθενται σε βίαια μέσα, πρόσθεσε η Xiao.

Η ίδια ανέφερε ότι το Instagram και παρόμοιες πλατφόρμες έχουν σημειώσει πρόοδο, αλλά μπορούν ακόμη να βελτιώσουν την εμπειρία των νέων συνεργαζόμενες με ερευνητές.

«Οι έφηβοι εξακολουθούν να εκτίθενται σε περιεχόμενο που μπορεί να υπονομεύσει την ευημερία τους, όπως η βία, οι διαταραχές διατροφής και οι εθιστικοί βρόχοι χρήσης», είπε η Xiao. «Ακόμα και με γονικούς ελέγχους, οι ροές που βασίζονται σε αλγορίθμους μπορούν να εμφανίσουν επιβλαβές υλικό, και οι έφηβοι συχνά βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τους περιορισμούς.»

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι ανησυχίες ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλουν στην επιδείνωση της ψυχικής υγείας των νέων. Πριν από τέσσερα χρόνια, η διευθύντρια προϊόντος του Facebook Frances Haugen έδωσε στη δημοσιότητα χιλιάδες εσωτερικά έγγραφα στην κυβέρνηση και στα μέσα ενημέρωσης, και κατέθεσε στη Γερουσία, ισχυριζόμενη ότι η εταιρεία έδινε προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της ευημερίας των νέων.

Ακολούθησαν και άλλοι πληροφοριοδότες, όπως ο Arturo Béjar και η Sarah Wynn-Williams, οι οποίοι επίσης υποστήριξαν ότι η Meta επιδίωκε να προσελκύσει νέους χρήστες χωρίς την κατάλληλη μέριμνα για την ευημερία τους. Η Meta από τη μεριά της έχει δηλώσει ότι εργάζεται συνεχώς για να κρατάει τους νέους ασφαλείς στο διαδίκτυο.

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