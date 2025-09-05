Ηλεκτρική διασύνδεση: Κλίμα δυσπιστίας ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκωσία – Πού εστιάζουν οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Θύελλα αντιδράσεων στην Κύπρο για πιθανό σκάνδαλο με το καλώδιο GSI εν μέσω υπονοιών για εμπλοκή πολιτικών. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει έρευνα. Νέα επιβάρυνση στις σχέσεις Αθήνας-Λευκωσίας.

Πολιτικές διαστάσεις και οσμή σκανδάλου προσλαμβάνει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, σύμφωνα με μετάδοση της DW, μετά και από την επιβεβαίωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι διεξάγει έρευνα για πιθανά ποινικά αδικήματα σε σχέση με τη χρηματοδότηση του έργου. Ήδη από χθες ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη διεξαγωγή έρευνας, όταν ρωτήθηκε για τη ρήξη στις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας για τα οικονομικά του έργου. Σήμερα η εφημερίδα «φιλελεύθερος» αποκαλύπτει ότι υπό έρευνα βρίσκονται πρώην στελέχη της κυβέρνησης Αναστασιάδη, κρατικοί λειτουργοί που διαχειρίστηκαν την αίτηση της EuroΑsia Interconnector, αλλά και στελέχη αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά την πρώτη φάση του έργου, προ της ανάληψης της εκτέλεσής του από τον ΑΔΜΗΕ.

Κλίμα δυσπιστίας

Παρά το γεγονός ότι η εισαγγελική έρευνα αφορά την περίοδο πριν από την εξαγορά του EuroΑsia Interconnector από τον νέο φορέα υλοποίησης ΑΔΜΗΕ, η εξέλιξη προκαλεί νέα επιβάρυνση στις σχέσεις Αθήνας-Λευκωσίας, αφού στη συζήτηση για τα οικονομικά του έργου και τις γεωπολιτικές του προεκτάσεις προστίθεται και το ζήτημα του υπό διερεύνηση σκανδάλου, το οποίο εντείνει το κλίμα δυσπιστίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε χθες ότι η ελληνική πλευρά θα ζητήσει περαιτέρω ενημέρωση, προφανώς από την Κυπριακή Δημοκρατία», υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα στηρίζει μεν το έργο, επιθυμεί όμως να προστατεύσει τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.