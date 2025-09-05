Στη ζώνη των $112.000 το Bitcoin - Σε θετικό έδαφος τα altcoins

Το Bitcoin διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 112.000 δολάρια το μεσημέρι της Παρασκευής (5/9), σημειώνοντας ήπια κέρδη για την ημέρα. Θετικό πρόσημο καταγράφουν και τα altcoins, καθώς η αγορά κρυπτονομισμάτων αναμένει με ενδιαφέρον τα κρίσιμα στοιχεία για τις μη γεωργικές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, που αναμένεται να δημοσιευτούν λίγο αργότερα.

Μετά από αυξημένη μεταβλητότητα, το Bitcoin διαπραγματεύεται πάνω από 112.000 δολάρια. Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η επόμενη κίνηση του περιουσιακού στοιχείου θα εξαρτηθεί λιγότερο από τις ροές ETF και περισσότερο από μια διαμάχη μεταξύ της ρευστότητας της Ασίας και των ΗΠΑ. Την περασμένη εβδομάδα, το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 111.982 δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη διάσπαση του διπλού κορυφώματος και σηματοδοτώντας μια μετατόπιση από μια ανοδική σε μια πτωτική τάση.

Έκτοτε, οι τιμές ανέκαμψαν σε αυτό το επίπεδο — το οποίο έχει πλέον μετατραπεί σε αντίσταση — σε ένα κλασικό μοτίβο πτώσης και επανεξέτασης. Οι αγορές συχνά επανεξετάζουν κρίσιμα σημεία πτώσης για να εκτιμήσουν τη δύναμη των πωλητών πριν προχωρήσουν σε πιθανές μεγαλύτερες πτώσεις. Με άλλα λόγια, το Bitcoin βρίσκεται τώρα σε ένα σημείο καμπής. Μια καθαρή υπέρβαση του εν λόγω επιπέδου θα αποδυνάμωνε το bearish σενάριο. Από την άλλη πλευρά, μια πτώση θα ενίσχυε το bearish μοτίβο, ανοίγοντας το δρόμο για μια βαθύτερη πτώση.

Τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι οι «ταύροι» του Bitcoin συνήθως κορυφώνονται 16 έως 18 μήνες μετά από ένα halving, ακολουθούμενα από ένα bear market διάρκειας ενός έτους. Δεδομένου ότι το halving συνέβη τον Απρίλιο του 2024, αυτό το μοτίβο υποδηλώνει ότι η τρέχουσα ανοδική πορεία ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος της, δίνοντας πιθανώς τη θέση της σε μια παρατεταμένη περίοδο πτωτικής τάσης.

Ορισμένοι παρατηρητές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η θεσμοθέτηση του Bitcoin μέσω των ETF έχει αλλάξει την αγορά και το halving δεν ισχύει πλέον, καθώς οι ροές των εξορύξεων αντιπροσωπεύουν πλέον λιγότερο από το 5% του όγκου της αγοράς.

Η έκθεση για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες στις ΗΠΑ που θα δημοσιευτεί αργότερα μέσα στην ημέρα θα μπορούσε να αποδειχθεί αποφασιστική. Ένα αποτέλεσμα ισχυρότερο από το αναμενόμενο μπορεί να υπονομεύσει τις προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, οδηγώντας ενδεχομένως το Bitcoin σε πτώση. Προβλέποντας ένα πτωτικό αποτέλεσμα, ορισμένοι επενδυτές αγοράζουν υποτιμημένες επιλογές πώλησης Bitcoin στο CME.

Το Bitcoin δεν έχει φτάσει ακόμα στην «ευφορία»

Το κλίμα της αγοράς του Bitcoin έχει εισέλθει στη φάση της «πίστης και του αισιοδοξίας», καθώς ο δείκτης Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) βρίσκεται στο 0,52, κάτι που σηματοδοτεί έναν κύκλο μέσης ανοδικής τάσης. Προηγουμένως, αυτό το εύρος 0,5-0,6 είχε προκαλέσει επιταχυνόμενες κινήσεις των τιμών, ενώ οι κορυφές το 2013, το 2017 και το 2021 σημειώθηκαν όταν το NUPL έφτασε στο 0,7-0,8.

Οι ειδικοί λένε ότι, ενώ η βραχυπρόθεσμη ρευστοποίηση κερδών θα μπορούσε να προκαλέσει διορθώσεις, οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν συνεχή ανοδική δυναμική. Εάν το μοτίβο επαναληφθεί, το Bitcoin θα μπορούσε να ανέλθει στο εύρος των 120.000-150.000 δολαρίων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το περιουσιακό στοιχείο δεν έχει εισέλθει ακόμη στη ζώνη «ευφορίας».

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin το μεσημέρι της Παρασκευής διαπραγματεύεται στα 112,187,70 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 1,21% σε ημερήσια βάση. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Bitcoin έχει ανέβει στα 2,235 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των εναλλακτικών νομισμάτων ανέρχεται σε 56,60% στο CoinGecko.

Το Ethereum σημειώνει ήπια άνοδο 0,12% και βρίσκεται στα 4,413.44 δολάρια το XRP ενισχύεται κατά 0,04% στα 2.8432 δολάρια και το Solana υποχωρεί κατά 0,35% και είναι στα 206,58 δολάρια.

Το Polkadot κινείται ανοδικά κατά 1,07% και διαμορφώνεται στα 3,8241 δολάρια, το Cardano ενισχύεται κατά 1,24% στα 0.8282 δολάρια και το Dogecoin ανεβαίνει κατά 0,35% και βρίσκεται στα 0.2164 δολάρια

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων βρίσκεται στα 3,955 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG μετά από μια μικρή ημερήσια αύξηση περίπου 0,9%.