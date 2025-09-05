ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στη ζώνη των $112.000 το Bitcoin - Σε θετικό έδαφος τα altcoins
Νομίσματα
14:17 - 05 Σεπ 2025

Στη ζώνη των $112.000 το Bitcoin - Σε θετικό έδαφος τα altcoins

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Bitcoin διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 112.000 δολάρια το μεσημέρι της Παρασκευής (5/9), σημειώνοντας ήπια κέρδη για την ημέρα. Θετικό πρόσημο καταγράφουν και τα altcoins, καθώς η αγορά κρυπτονομισμάτων αναμένει με ενδιαφέρον τα κρίσιμα στοιχεία για τις μη γεωργικές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, που αναμένεται να δημοσιευτούν λίγο αργότερα.

Μετά από αυξημένη μεταβλητότητα, το Bitcoin διαπραγματεύεται πάνω από 112.000 δολάρια. Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η επόμενη κίνηση του περιουσιακού στοιχείου θα εξαρτηθεί λιγότερο από τις ροές ETF και περισσότερο από μια διαμάχη μεταξύ της ρευστότητας της Ασίας και των ΗΠΑ. Την περασμένη εβδομάδα, το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 111.982 δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη διάσπαση του διπλού κορυφώματος και σηματοδοτώντας μια μετατόπιση από μια ανοδική σε μια πτωτική τάση.

Έκτοτε, οι τιμές ανέκαμψαν σε αυτό το επίπεδο — το οποίο έχει πλέον μετατραπεί σε αντίσταση — σε ένα κλασικό μοτίβο πτώσης και επανεξέτασης. Οι αγορές συχνά επανεξετάζουν κρίσιμα σημεία πτώσης για να εκτιμήσουν τη δύναμη των πωλητών πριν προχωρήσουν σε πιθανές μεγαλύτερες πτώσεις. Με άλλα λόγια, το Bitcoin βρίσκεται τώρα σε ένα σημείο καμπής. Μια καθαρή υπέρβαση του εν λόγω επιπέδου θα αποδυνάμωνε το bearish σενάριο. Από την άλλη πλευρά, μια πτώση θα ενίσχυε το bearish μοτίβο, ανοίγοντας το δρόμο για μια βαθύτερη πτώση.

Τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι οι «ταύροι» του Bitcoin συνήθως κορυφώνονται 16 έως 18 μήνες μετά από ένα halving, ακολουθούμενα από ένα bear market διάρκειας ενός έτους. Δεδομένου ότι το halving συνέβη τον Απρίλιο του 2024, αυτό το μοτίβο υποδηλώνει ότι η τρέχουσα ανοδική πορεία ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος της, δίνοντας πιθανώς τη θέση της σε μια παρατεταμένη περίοδο πτωτικής τάσης.

Ορισμένοι παρατηρητές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η θεσμοθέτηση του Bitcoin μέσω των ETF έχει αλλάξει την αγορά και το halving δεν ισχύει πλέον, καθώς οι ροές των εξορύξεων αντιπροσωπεύουν πλέον λιγότερο από το 5% του όγκου της αγοράς.

Η έκθεση για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες στις ΗΠΑ που θα δημοσιευτεί αργότερα μέσα στην ημέρα θα μπορούσε να αποδειχθεί αποφασιστική. Ένα αποτέλεσμα ισχυρότερο από το αναμενόμενο μπορεί να υπονομεύσει τις προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, οδηγώντας ενδεχομένως το Bitcoin σε πτώση. Προβλέποντας ένα πτωτικό αποτέλεσμα, ορισμένοι επενδυτές αγοράζουν υποτιμημένες επιλογές πώλησης Bitcoin στο CME.

Το Bitcoin δεν έχει φτάσει ακόμα στην «ευφορία»

Το κλίμα της αγοράς του Bitcoin έχει εισέλθει στη φάση της «πίστης και του αισιοδοξίας», καθώς ο δείκτης Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) βρίσκεται στο 0,52, κάτι που σηματοδοτεί έναν κύκλο μέσης ανοδικής τάσης. Προηγουμένως, αυτό το εύρος 0,5-0,6 είχε προκαλέσει επιταχυνόμενες κινήσεις των τιμών, ενώ οι κορυφές το 2013, το 2017 και το 2021 σημειώθηκαν όταν το NUPL έφτασε στο 0,7-0,8.

Οι ειδικοί λένε ότι, ενώ η βραχυπρόθεσμη ρευστοποίηση κερδών θα μπορούσε να προκαλέσει διορθώσεις, οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν συνεχή ανοδική δυναμική. Εάν το μοτίβο επαναληφθεί, το Bitcoin θα μπορούσε να ανέλθει στο εύρος των 120.000-150.000 δολαρίων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το περιουσιακό στοιχείο δεν έχει εισέλθει ακόμη στη ζώνη «ευφορίας».

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin το μεσημέρι της Παρασκευής διαπραγματεύεται στα 112,187,70 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 1,21% σε ημερήσια βάση. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Bitcoin έχει ανέβει στα 2,235 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των εναλλακτικών νομισμάτων ανέρχεται σε 56,60% στο CoinGecko.

Το Ethereum σημειώνει ήπια άνοδο 0,12% και βρίσκεται στα 4,413.44 δολάρια το XRP ενισχύεται κατά 0,04% στα 2.8432 δολάρια και το Solana υποχωρεί κατά 0,35% και είναι στα 206,58 δολάρια.

Το Polkadot κινείται ανοδικά κατά 1,07% και διαμορφώνεται στα 3,8241 δολάρια, το Cardano ενισχύεται κατά 1,24% στα 0.8282 δολάρια και το Dogecoin ανεβαίνει κατά 0,35% και βρίσκεται στα 0.2164 δολάρια

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων βρίσκεται στα 3,955 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG μετά από μια μικρή ημερήσια αύξηση περίπου 0,9%.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 14:16
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εγκρίνει την εξαγορά της ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ από την H.I.G. CAPITAL
Επιχειρήσεις

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εγκρίνει την εξαγορά της ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ από την H.I.G. CAPITAL

Ο Τραμπ παραδέχεται διπλωματική ήττα: Ρωσία και Ινδία ευθυγραμμίζονται με την Κίνα απέναντι στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Ο Τραμπ παραδέχεται διπλωματική ήττα: Ρωσία και Ινδία ευθυγραμμίζονται με την Κίνα απέναντι στις ΗΠΑ

Αποκατάσταση της ύδρευσης στο Καστελλόριζο από την ΕΥΔΑΠ
ΥΔΡΕΥΣΗ

Αποκατάσταση της ύδρευσης στο Καστελλόριζο από την ΕΥΔΑΠ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στον «γκρεμό» της διόρθωσης τα crypto ελέω Wall Street – Πάλι στα $62.000 το Bitcoin
Νομίσματα

Στον «γκρεμό» της διόρθωσης τα crypto ελέω Wall Street – Πάλι στα $62.000 το Bitcoin

Στα $64.000 το Bitcoin – Γιατί οι αναλυτές βλέπουν τέλος στη φάση διόρθωσης
Νομίσματα

Στα $64.000 το Bitcoin – Γιατί οι αναλυτές βλέπουν τέλος στη φάση διόρθωσης

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά
Νομίσματα

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Οι κραδασμοί στα crypto συνεχίζονται με το Bitcoin κάτω από τα $63.000
Νομίσματα

Οι κραδασμοί στα crypto συνεχίζονται με το Bitcoin κάτω από τα $63.000

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:20

ΕΣΗΕΑ: Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Αμανατίδης

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:08

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
23/06/2026 - 14:59

Η Peugeot παρουσιάζει το PEUGEOT NOW

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:53

Λίβανος: Νέες αιχμές της Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας – Τι ισχυρίζεται το Ισραήλ

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 14:47

Μπρατάκος: Ελλάδα και Λίβανος μπορούν να ενισχύσουν οικονομικούς δεσμούς σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 14:44

Μυτιληναίος: Είναι ώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ελληνική βιομηχανία να έρθουν πολύ πιο κοντά

Εμπορεύματα
23/06/2026 - 14:42

Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:41

Cenergy: Ολοκληρώθηκε το placement των 6,3 εκατ. μετοχών – Στα €152,5 εκατ. η συναλλαγή

Πολιτική
23/06/2026 - 14:33

Ένσταση Σαμαρά για τη νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
23/06/2026 - 14:32

Ποιος Τραμπ;

Νομίσματα
23/06/2026 - 14:30

Στον «γκρεμό» της διόρθωσης τα crypto ελέω Wall Street – Πάλι στα $62.000 το Bitcoin

Πολιτική
23/06/2026 - 14:07

Στη Βουλή το αίτημα για άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:06

Η απάντηση Αναστασιάδη στα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:02

ΙΛΥΔΑ: Από 1η Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,085/μετοχή

Οικονομία
23/06/2026 - 13:58

Πτολεμαΐδα: Μελέτη €500.000 για τηλεθέρμανση με ΑΠΕ στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Οικονομία
23/06/2026 - 13:55

ΙΟΒΕ: Η επίδραση του οπτικοακουστικού τομέα ανέρχεται σε περίπου €1,9 δισ.

Πολιτική
23/06/2026 - 13:54

Χρηστίδης: Νέα πλατφόρμα πρέπει να ετοιμάσει η ΝΔ με τίτλο «Poses dikografies akoma»

Πολιτική
23/06/2026 - 13:51

Κεραμέως: Έρχονται δύο νέα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης

Αυτοδιοίκηση
23/06/2026 - 13:38

«Εξυπηρετώ»: Το νέο ψηφιακό εργαλείο του Δήμου Αθηναίων με όλες τις δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:33

BofA: Το καλοκαίρι ευνοεί το δολάριο – Πιέσεις στο ευρώ βλέπουν οι αναλυτές

Πολιτική
23/06/2026 - 13:25

Φόρο τιμής στον Ανδρέα Παπανδρέου απέτισαν ο Πρόεδρος και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (photos)

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:23

Επιχείρηση «σκούπα» στην Τουρκία ενόψει Συνόδου ΝΑΤΟ – 533 συλλήψεις από τον Μάιο

Ανεμοδείκτης
23/06/2026 - 13:05

Η Πλεύση Ελευθερίας επιστρέφει στα κυβικά της

Πολιτική
23/06/2026 - 12:56

ΕΛΑΣ: Θα διαγράψει η ΝΔ τον Αβραμόπουλο, όπως το ΠΑΣΟΚ την Καϊλή;

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 12:53

ΕΣΕΕ και ΟΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη σύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικής οικονομίας

Οικονομία
23/06/2026 - 12:50

«Καμπανάκι» Στουρνάρα για τη χαμηλή παραγωγικότητα - Ζητά μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 12:49

Tesla: Εκρηκτική επιστροφή στην ευρωπαϊκή αγορά με «άλμα» 57%

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:48

SpaceX: Καταρρέει το «ράλι» μετά τον αρχικό ενθουσιασμό - Απώλειες άνω των 400 δισ. σε μία μέρα

Φορολογία
23/06/2026 - 12:27

Στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ κατασκευαστική με δηλωμένο τζίρο… €3 και «μαύρα» €3 εκατ.

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:19

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νάρκη στη θάλασσα, σε βάθος 28 μέτρων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ