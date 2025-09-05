Νέο πρόγραμμα αμοιβών για τον Μασκ προτείνει η Tesla - Οι φιλόδοξοι στόχοι και οι «διαφωνίες»

Η Tesla ζήτησε από τους επενδυτές να εγκρίνουν ένα τεράστιο πρόγραμμα αμοιβών για τον CEO Ίλον Μασκ, σύμφωνα με οικονομική έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (5/9).

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αμοιβών για το Μασκ αποτελείται από 12 δόσεις μετοχών που θα χορηγηθούν εάν η Tesla επιτύχει συγκεκριμένους στόχους κατά την επόμενη δεκαετία. Θα δώσει επίσης στο Μασκ αυξημένη δύναμη ψήφου στην κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων και στη ρομποτική, κάτι που έχει ζητήσει δημοσίως από τις αρχές του 2024.

Η πρόεδρος της Tesla, Robyn Denholm, δήλωσε στο CNBC ότι το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να διατηρήσει τον CEO «κινητοποιημένο και επικεντρωμένο στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας».

«Εάν πετύχει τους εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, τότε θα λάβει μετοχές — 1% για κάθε μισό τρισεκατομμύριο δολάρια της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, συν τους επιχειρησιακούς στόχους που πρέπει να επιτύχει για να το κάνει αυτό», δήλωσε η Denholm. Σύμφωνα με το CNBC, η πλήρης απονομή θα έδινε στον Μασκ περισσότερες από 423 εκατομμύρια επιπλέον μετοχές. Αυτή τη στιγμή κατέχει περίπου το 13% των μετοχών της εταιρείας.

Οι φιλόδοξοι στόχοι Tesla και Μασκ

Για να λάβουν την πρώτη απονομή του σχεδίου, ο Μασκ και η Tesla θα πρέπει να διπλασιάσουν σχεδόν την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση τους, ώστε να φτάσουν τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ο τελικός στόχος είναι η επίτευξη κεφαλαιοποίησης 8,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα επιχειρησιακά ορόσημα στο Βραβείο Απόδοσης Διευθύνοντος Συμβούλου 2025 περιλαμβάνουν: 20 εκατομμύρια παραδοθέντα οχήματα Tesla, 10 εκατομμύρια ενεργές συνδρομές FSD, 1 εκατομμύριο παραδοθέντα ρομπότ, 1 εκατομμύριο Robotaxis σε εμπορική λειτουργία και μια σειρά προσαρμοσμένων δεικτών EBITDA.

Η Tesla ανέφερε, επίσης, στην ανακοίνωση της Παρασκευής ότι θα ζητήσει από τους μετόχους στη συνεδρίαση της 6ης Νοεμβρίου να ψηφίσουν σχετικά με το αν η εταιρεία πρέπει να επενδύσει στην πιο πρόσφατη επιχείρηση του Μασκ, την xAI. Ο Μασκ παρουσίασε για πρώτη φορά την ιδέα δημοσίως με μια άτυπη δημοσκόπηση στην πλατφόρμα «X» τον περασμένο Ιούλιο, ρωτώντας αν η Tesla πρέπει να επενδύσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην xAI.

Διαμάχη για το σχέδιο αμοιβών

Η νέα πρόταση αμοιβής για το Μασκ έρχεται μετά την απόφαση του Δικαστηρίου του Delaware πέρυσι ότι το σχέδιο αμοιβών του για το 2018 ήταν υπερβολικό, είχε εγκριθεί ακατάλληλα από το διοικητικό συμβούλιο της Tesla και πρέπει να ακυρωθεί.

Στην υπόθεση Tornetta v. Μασκ, ένας δικαστής διαπίστωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla είχε ελέγξει τις διαπραγματεύσεις για τις αμοιβές στην αυτοκινητοβιομηχανία και ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δεν είχε παράσχει στους μετόχους τις πληροφορίες στις οποίες είχαν νόμιμο δικαίωμα πριν τους ζητήσει να ψηφίσουν υπέρ της έγκρισης του προγράμματος αμοιβών του Μασκ με βάση την απόδοση.

Η υπόθεση βρίσκεται τώρα σε στάδιο έφεσης.