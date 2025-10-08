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Δήμας: Στις 30 Νοεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:37 - 08 Οκτ 2025

Δήμας: Στις 30 Νοεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος

Reporter.gr Newsroom
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Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία και τα τελευταία 10 χλμ. του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας – Πύργος, όπως δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στο εργοτάξιο του τμήματος Μιντιλόγλι – Αλισσός. 

Στην επίσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Α.Ε., Παναγιώτης Παπανικόλας.

Μετά την επιθεώρηση των εργασιών, ο κ. Δήμας δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή απασχολούνται περισσότεροι από 410 εργαζόμενοι και οι εργασίες προχωρούν με πολύ υψηλό ρυθμό. Στόχος μας είναι του Αγίου Ανδρέα να παραδοθούν στην κυκλοφορία και τα 10 χιλιόμετρα που υπολείπονται, ώστε να έχουμε έναν ασφαλή και άνετο αυτοκινητόδρομο που θα συνδέει την Ελευσίνα, την Κόρινθο, την Πάτρα και τον Πύργο.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι - καιρού επιτρέποντος - θα επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, να παραδώσουμε το σύνολο του αυτοκινητόδρομου στις 30 Νοεμβρίου. Ζητούμε, έως τότε, την κατανόηση των κατοίκων της Πάτρας, οι οποίοι υφίστανται μια ταλαιπωρία εξαιτίας του αποκλεισμού της κυκλοφορίας στην παράκαμψη».

Ο κ. Αναγνώπουλος πρόσθεσε: «Η σημερινή αυτοψία στα τελευταία 10 χλμ. του δρόμου ήταν πολύ σημαντική, γιατί διαπιστώσαμε ότι υπάρχει εντατικοποίηση των εργασιών σε ένα σύνθετο τμήμα, όσον αφορά στις τεχνικές απαιτήσεις, με δεδομένο ότι από την περιοχή διέρχονται και δίκτυα κοινής ωφέλειας. Οι εργασίες προχωρούν απρόσκοπτα και εκτιμούμε ότι θα περατωθούν εντός χρονοδιαγράμματος, ώστε να συνδεθεί ο Πύργος με την Πάτρα, την Κόρινθο και την Αθήνα».

Από την πλευρά του, ο κ. Παπανικόλας τόνισε ότι «η σημερινή επίσκεψη στο εργοτάξιο, παρουσία του υπουργού, υπογραμμίζει τη σημασία του έργου, παρά το μικρό μήκος του. Το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητόδρομου έχει την ιδιαιτερότητα ότι, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, αναγκαζόμαστε να κατασκευάσουμε πολλά τεχνικά έργα, όπως τοίχους αντιστήριξης, άνω και κάτω διαβάσεις και οχετούς. Αυτές είναι εργασίες χρονοβόρες και απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό.

Η προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική Οδό έχει προκαλέσει εύλογη όχληση στους κατοίκους και τους οδηγούς, όμως ζητούμε την κατανόησή τους, καθώς είναι προσωρινή παρέμβαση. Σε περίπου ενάμιση μήνα από τώρα, με την ολοκλήρωση των 10 χιλιομέτρων Μιντιλόγλι - Αλισσός, θα βελτιωθεί εντυπωσιακά η οδική ασφάλεια και η καθημερινότητα όλων».

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