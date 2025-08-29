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UniCredit και Alpha Bank: Μία κερδοφόρα επένδυση με ευρωπαϊκή προοπτική
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:00 - 29 Αυγ 2025

UniCredit και Alpha Bank: Μία κερδοφόρα επένδυση με ευρωπαϊκή προοπτική

Reporter.gr Newsroom
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Όπως ανακοινώθηκε, την Πέμπτη (28/8) η UniCredit αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στην Alpha Bank στο 26% περίπου, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική τραπεζική αγορά. Πρόκειται για μία κίνηση με πολλαπλή σημασία, αφού αποτυπώνει την εμπιστοσύνη της ιταλικής τράπεζας στην Alpha, αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.  

Στο ίδιο πλαίσιο, η αρχική είσοδος της UniCredit στην Alpha Bank, τον Νοέμβριο του 2023, με ένα ποσοστό κάτω του 10% και η μετέπειτα ενίσχυση του ποσοστού συμμετοχής, με τελικό στόχο το 29,9%, επιβεβαιώνει τις θετικές προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού κλάδου.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν γίνει πιο ελκυστικές – παρά το μικρό ενεργητικό τους – χάρη στη συστηματική τους παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, αλλά και στο γεγονός ότι παρουσιάζουν υψηλούς δείκτες αποδοτικότητας και χαμηλό πιστωτικό ρίσκο.

Η κίνηση του CEO της ιταλικής τράπεζας, Αντρέα Ορσέλ, δείχνει πως έχει βρει στην Ελλάδα ένα γόνιμο έδαφος για συνέργειες – ιδίως μετά τις αποτυχημένες του απόπειρες με την γερμανική Commerzbank και την έτερη ιταλική τράπεζα Banco BPM, οι οποίες μπλοκαρίστηκαν εξαιτίας των αντιδράσεων από τραπεζικούς και πολιτικούς κύκλους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ορσέλ εγκατέλειψε, το Ιούλιο, τις προσπάθειές του για εξαγορά της Banco BPM, εξαιτίας των περιορισμών που έθεσε η ιταλική κυβέρνηση, ενώ τα πλάνα του για την Commerzbank επίσης δεν ευοδώθηκαν, αφού συνάντησαν εμπόδια από την γερμανική κυβέρνηση.

Στον αντίποδα, στην Ελλάδα φαίνεται πως το κλίμα είναι ιδιαιτέρως θετικό, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη, να σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την απόφαση της UniCredit να αυξήσει περαιτέρω τη συμμετοχή της στην Alpha Bank».

Ο Ορσέλ, από τη μεριά του, σχολίασε ότι η επένδυση στην ελληνική τράπεζα έχει αποδώσει πέρα από τις προσδοκίες και ότι «αυτή η συνεργασία αποτελεί σαφή ένδειξη του τι μπορεί να προσφέρει η ομοσπονδιακή προσέγγιση της UniCredit σε άλλους οργανισμούς, ηγέτες των δικών τους εθνών εντός της Ευρώπης».

Σε ευρωπαϊκή κλίμακα, η περαιτέρω συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στον πυρήνα της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), με στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερων και ανθεκτικότερων σχημάτων, ικανών να ανταγωνιστούν τους αμερικανικούς κολοσσούς.

Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία Alpha – UniCredit θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «οδηγό» για τις επιτυχημένες συνέργειες ανάμεσα στις ευρωπαϊκές τράπεζες, δείχνοντας ότι το σχέδιο οι εθνικοί «πρωταγωνιστές» να γίνουν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου, είναι εφικτό.

Το Reuters, σε σχετική του ανάλυση, υποστηρίζει ότι η κίνηση του Ορσέλ αποδεικνύεται ήδη κερδοφόρα, σημειώνοντας ότι ένα πλήρες takeover της Alpha Bank μοιάζει πλέον βιώσιμο.

Σύμφωνα με το Reuters, η ιταλική τράπεζα εκτιμά θα αποφέρει απόδοση γύρω στο 20%. Παράλληλα, η UniCredit έχει ήδη ζητήσει την έγκριση των εποπτικών αρχών για να μετατρέψει μέρος της θέσης της από παράγωγα σε μετοχές, ώστε να μπορεί να ενοποιήσει στα αποτελέσματά της τα καθαρά κέρδη της ελληνικής τράπεζας.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/08/2025 - 16:09
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