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Αναβάθμιση της Alpha Bank σε Baa1 από τη Moody’s – Ενίσχυση φερεγγυότητας και κερδοφορίας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15:59 - 16 Οκτ 2025

Αναβάθμιση της Alpha Bank σε Baa1 από τη Moody’s – Ενίσχυση φερεγγυότητας και κερδοφορίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s ανακοίνωσε σήμερα (16/10) την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Alpha Bank, ανεβάζοντας τη βαθμίδα της από Baa2 σε Baa1.

Η Moody’s αιτιολογεί την απόφαση αυτή επισημαίνοντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της τράπεζας, η οποία οφείλεται τόσο στη μείωση του κινδύνου που σχετίζεται με τα περιουσιακά της στοιχεία, όσο και στη σταδιακή βελτίωση της κερδοφορίας της.

Σύμφωνα με τον οίκο, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων της Alpha Bank έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) υποχώρησε στο 3,5% των συνολικών ακαθάριστων δανείων τον Ιούνιο του 2025, έναντι 4,6% έναν χρόνο πριν (Ιούνιος 2024). Αυτό τοποθετεί την Alpha Bank σε παρόμοια επίπεδα με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, ενώ παράλληλα η έκθεσή της σε ακίνητα που κατέχει (REOs) παραμένει περιορισμένη.

Επιπλέον, η κάλυψη των NPEs μέσω προβλέψεων ενισχύθηκε σημαντικά, φτάνοντας στο 57% τον Ιούνιο του 2025, σε σύγκριση με 47% τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους. Η τράπεζα διατηρεί ισχυρές εξασφαλίσεις, κυρίως σε κατοικίες, και περιορισμένη έκθεση σε δάνεια με κρατική εγγύηση, κάτι που τη διαφοροποιεί θετικά σε σχέση με άλλες εγχώριες τράπεζες.

Η Moody’s αναγνωρίζει επίσης τη θετική πορεία των επαναλαμβανόμενων εσόδων της τράπεζας, τα οποία παρουσίασαν ετήσια αύξηση της τάξεως του 5% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η Alpha Bank διατηρεί χαμηλή σχέση κόστους προς έσοδα, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται γύρω στο 38% για την ίδια περίοδο, γεγονός που ενισχύει την προοπτική βιώσιμης και διατηρήσιμης κερδοφορίας στο μέλλον – ακόμη και με δεδομένη τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τέλος, ο οίκος σημειώνει ότι αναμένει αύξηση των μη επιτοκιακών εσόδων της Alpha Bank, χάρη στη στρατηγική συνεργασία που έχει ξεκινήσει με την UniCredit στους τομείς της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.

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