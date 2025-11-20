ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
CrediaBank: Ρεκόρ επιδόσεων στο εννεάμηνο – Στα €58,9 εκατ. τα επαναλαμβανόμενα κέρδη
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18:30 - 20 Νοε 2025

CrediaBank: Ρεκόρ επιδόσεων στο εννεάμηνο – Στα €58,9 εκατ. τα επαναλαμβανόμενα κέρδη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Επιδόσεις ρεκόρ στο εννεάμηνο, βασισμένες στα αυξημένα οργανικά έσοδα και την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους, δημοσίευσε η CrediaBank σήμερα, Πέμπτη (20/11).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό και ανήλθαν σε €58 ,9 εκατ., στο εννεάμηνο 2025 , αυξημένα κατά 1 16% σε ετήσια βάση , καταγράφοντας αύξηση για 11 συνεχή τρίμηνα. Ακόμη, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €40 ,8 εκατ. για το εννεάμηνο 2025 έναντι μόλις €2,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο , λόγω της ισχυρής αύξησης των οργανικών εσόδων .

Κατά το εννεάμηνο του έτους, η Τράπεζα παρουσίασε νέες εκταμιεύσεις ύψους €2,4 δισ. (+45% σε ετήσια βάση), καταγράφοντας την καλύτερ η επίδοση εννεαμήνου ιστορικά για την Τράπεζα και επιτυγχάνοντας τον στόχο των €2,1 δισ . που έχει τεθεί βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου της, παρά το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το 4 7% των νέων εκταμιεύσεων διοχετεύθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες (4 1% και 6% αντίστοιχα), ενώ το 5 3% σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Καθαρά έσοδα

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 86 % σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε € 120,5 εκατ. Πέραν της αύξησης των υπολοίπων συνεπεία της συγχώνευσης, κ ύριοι μοχλοί της αύξησης ήταν η καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους € 848 εκατ. και η αύξηση των υπολοίπων του χαρτοφυλακίου ομολόγων. Η καθαρή πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή και διαμορφώθηκε στα €306 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο του έτους έναντι €309 ε κατ. στο Β΄ τρίμηνο, παρά την εποχικότητα που χαρακτηρίζει συνήθως το Γ’ τρίμηνο.

Ισχυρή επίδοση στα καθαρά έσοδα από προμήθειες, τα οποία διαμορφώθηκαν σε € 26,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 12 0% σε ετήσια βάση επωφελούμενα κυρίως από την αυξανόμενη παραγωγή δανείων, τη ν συνεχιζόμενη αύξηση στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, τις μεταφορές κεφαλαίων , την διαχείριση κεφαλαίων πελατών καθώς και από τη συγχώνευση . Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αποτέλεσαν το 16,0% των επαναλαμβανόμενων εσόδων , καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 210 μ.β. σε ετήσια βάση. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση πελατών ανήλθαν σε € 840 εκατ ., σημειώνοντας αύξηση κατά 11% από τα τέλη του 2024.

Βασικά έσοδα του Ομίλου

βασικά έσοδα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 92% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα €146,8 εκατ. με αποτέλεσμα τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έσοδα του Ομίλου να ανέλθουν σ ε €164,5 εκατ. έναντι € 86 ,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο , σημειώνοντας αύξηση 91% σε ετήσια βάση .

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σημειώθηκε και εντυπωσιακή βελτίωση της αποδοτικότητας, με μείωση του δείκτη κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα κατά 413 μ.β. σε ετήσια βάση στο εννεάμηνο , παρά την μεγάλη αύξηση στα επαναλαμβανόμενα Γενικά Λειτουργικά Έξοδα , λόγω της απορρόφησης της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας. Συγκεκριμένα, ο σχετικός δείκτης περιορίστηκε στο 64 ,2% (από 68,3% το 9μηνο του 2024), και η πορεία του είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες και το επιχειρηματικό σχέδιο για περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Τράπεζας.

Καταθέσεις του Ομίλου

Οι καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σχεδόν στα €6, 7 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16% σε ετήσια βάση , με τον ρυθμό αύξησης να είναι μεγαλύτερος από τ ον ρυθμό αύξησης των καταθέσε ων του τραπεζικού συστήματος (+ 5.3% καταθέσεις ιδιωτικού τομέα) ). Ισχυρό προφίλ ρευστότητας με δείκτη δ ανείων προς καταθέσεις ( LDR ) 62% και δείκτη κάλυψης ρευστότητας ( LCR ) 184% τον Σεπτέμβριο του 2025.

Βασικοί δείκτες

Ο δείκτης NPE του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 2,9% κατά το εννεάμηνο του 2025 έναντι 54,1% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο επωφελούμενος από την πιστωτική επέκταση και την περιορισμένη εισροή νέων καθυστερήσεων . Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ παρέμεινε επίσης αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση στο 47,8%.

Ακόμη, ο δείκτης CET1, διαμορφώθηκε σε 10,6%, αυξημένος κατά 20 μ.β. σε σχέση με το Β’ τρίμηνο, και πολύ υψηλότερος από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο (8,7%), απορροφώντας τα εμπροσθοβαρή κόστη αναδιάρθρωσης συνεπεία της συγχώνευσης και την αυξανόμενη πιστωτική επέκταση . Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ( TCR ) διαμορφώθηκε σε 17, 6%, αυξημένος κατά 30 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο , πολύ υψηλότερος από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο (13.5%) .

tgb_53dd7.jpeg

Ελένη Βρεττού (CEO CrediaBank): Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο – Ο μετασχηματισμός ολοκληρώνεται, η νέα μας σελίδα ανοίγει

«Το εννεάμηνο του 2025 σηματοδοτήθηκε από μια σειρά μεγάλων αλλαγών για την CrediaBank : Η πρώτη έκδοση διεθνών ομολόγων στην ιστορία της Τράπεζας, η αλλαγή της επωνυμίας, η λειτουργική ενοποίηση, η δημιουργία του νέου concept καταστήματος Νέας Εμπειρίας και η πρώτη διεθνής κίνηση ανάπτυξης της Τράπεζας με την επικείμενη εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας, εφόσον εγκριθεί εποπτικά, αλλάζουν τα δεδομένα και τοποθετούν την CrediaBank σε μια νέα δυναμική θέση στο τραπεζικό οικοσύστημα.», δήλωσε η CEO της τράπεζας, Ελένη Βρεττού.

«Η πορεία του μετασχηματισμού της CrediaBank ολοκληρώνεται, οδηγώντας στην καθιέρωση μιας Τράπεζας σύγχρονης, με αναβαθμισμένα μεγέθη, ενισχυμένη κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και πλέον διεθνή παρουσία.

Το νέο ρεκόρ επαναλαμβανόμενων κερδών προ προβλέψεων στα €58,9 εκατ. διατηρεί την σταθερή αύξηση για 11 ο συνεχόμενο τρίμηνο, ενώ τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €40,8 εκατ. έναντι μόλις €2,2 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών αποφάσεων μας.

Κατά το εννεάμηνο του έτους, η Τράπεζα παρουσίασε νέες εκταμιεύσεις ύψους €2,4 δισ ., την καλύτερ η επίδοση εννεαμήνου ιστορικά για την Τράπεζα. Η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε €848 εκατ. , με την Τράπεζα να έχει μερίδιο αγοράς περίπου 15,3% επί του συνόλου της πιστωτικής επέκτασης , μια σημαντική αύξηση που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα αλλά και τις δυνατότητες της CrediaBank καθώς και την ελκυστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της .», συνεχίζει η κα Βρεττού και συμπληρώνει:

«Tα βασικά έσοδα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 92% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα €146,8 εκατ. με αποτέλεσμα τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έσοδα του Ομίλου να ανέλθουν σε €164,5 εκατ. έναντι €86,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 91% σε ετήσια βάση. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση ανήλθαν συνολικά σε € 840 εκατ., συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων και εντόκων γραμματίων, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το τέλος έτους 2024. Ήδη, επενδύουμε σε στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς οίκους, ώστε να προσφέρουμε στην ελληνική αγορά υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες και εργαλεία διαχείρισης περιουσίας.»

Ως προς το πού βρίσκεται κη CrediaBank σήμερα, αλλά και τους επόμενους στόχους, η κα Βρεττού αναφέρει:

«Σήμερα, έχουμε δημιουργήσει πλέον μια ενιαία Τράπεζα, με νέα εικόνα και ταυτότητα, που προσφέρει αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης από το ψηφιακό περιβάλλον έως το κατάστημα, συνδυάζοντας την ανθρώπινη προσέγγιση με τη χρήση της τεχνολογίας , για να προσφέρουμε προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Σε αυτό το εννεάμηνο προχωρήσαμε σε σημαντικές πρωτοβουλίες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας, όπως η δυνατότητα απεριόριστων συναλλαγών αναλήψεων και ερώτησης υπολοίπου με μηδενική χρέωση από τα ATM του δικτύου μας και του δικτύου Euronet σε όλη την Ελλάδα, που πρώτοι εφαρμόσαμε τον περασμένο Αύγουστο, στοχεύοντας στην άμεση εξυπηρέτηση ιδιωτών και επαγγελματιών – ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν τραπεζικά καταστήματα .

Με τη συμφωνία αυτή οι πελάτες μας έχουν πλέον πρόσβαση στο μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ στη χώρα , το οποίο αριθμεί πάνω από 2 .300 σημεία εξυπηρέτησης, πλέον των 142 ΑΤΜ της Τράπεζας μας.»

Σχετικά, δε, με το νέο concept των καταστημάτων της τράπεζας, η κα Βρεττού σημειώνει:

«Από τον Σεπτέμβριο, το νέο concept καταστημάτων Νέας Εμπειρίας που παρουσιάσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχει έρθει στη ζωή, με πρώτο κατάστημα εφαρμογής το κατάστημα της Σκουφά στο Κολωνάκι. Πρόκειται για ένα concept αναβαθμισμένης εμπειρίας, προσβάσιμης σε όλους, που θέτει σε προτεραιότητα την προσωποποιημένη επαφή με τον πελάτη, με ανθρώπινη προσέγγιση και χρήση 5 της τεχνολογίας . Αυτό το νέο concept, έρχεται για να συμπληρώσει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση που ήδη εφαρμόζεται στα καταστήματα της CrediaBank : οι πόρτες είναι ανοικτές χωρίς ραντεβού, με ταμεία που λειτουργούν όλη την ημέρα, για άμεση εξυπηρέτηση οποιαδήποτε στιγμή .

Η Τράπεζα εξελίσσεται σε φιλόξενο χώρο συνεργασίας, όπου η τεχνολογία υποστηρίζει την ανθρώπινη εμπειρία εξυπηρέτησης, επιταχύνοντας και απλοποιώντας τις συναλλαγές. Από το προσωπικό καλωσόρισμα του πελάτη στην είσοδο του καταστήματος, έως τα σημεία απομακρυσμένης ψηφιακής εξυπηρέτησης μέσω της υπηρεσίας CrediaConnect , κάθε συναλλαγή γίνεται απρόσκοπτα, με τη σιγουριά ότι υπάρχει πάντα ένα στέλεχος της Τράπεζας για να υποστηρίξει τον πελάτη . Κι όσο ενισχύουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα, οι προοπτικές μας ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα.»

Όσον αφορά την παρουσία της Credia εκτός συνόρων, η CEO της τράπεζας αναφέρει:

«Η πρώτη μας διεθνής κίνηση επέκτασης βρίσκεται σε εξέλιξη, με την επικείμενη εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας – μια συναλλαγή που θα επιταχύνει την υλοποίηση του αναπτυξιακού πλάνου μας, διπλασιάζοντας το ενεργητικό μας και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες μας σε μια νέα και ελκυστική αγορά εκτός Ελλάδος, με την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των μετόχων μας.

Με αυτή την εξαγορά, η οποία τελεί υπό την αίρεση των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων, δημιουργούμε ένα πιο ισορροπημένο συνολικά χαρτοφυλάκιο που θα αποτελείται από υψηλής ποιότητας δάνεια λιανικής και ΜμΕ στις δύο αγορές, προσφέροντας στους πελάτες μας πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και σε ακόμη περισσότερα νέα προϊόντα. Αναδιοργανώνουμε τη δομή μας ώστε να ενσωματώσουμε ομαλά τις δραστηριότητες της Τράπεζας στη Μάλτα, με στόχο να προχωρήσουμε σε σημαντικές επενδύσεις, εισάγοντας νέα προϊόντα και αναβαθμίζοντας παράλληλα τις υπάρχουσες υποδομές.»

Σχετικά με τις ευκαιρίες ενίσχυσης του μεριδίου της τράπεζας στη λιανική, η κα Βρεττού σημειώνει:

«Παράλληλα, αξιοποιούμε ευκαιρίες ενίσχυσης του μεριδίου μας στη λιανική τραπεζική, μέσω κομβικών συναλλαγών όπως η αγορά χαρτοφυλακίου ενήμερων στεγαστικών δανείων ύψους ύψους ~ €89 εκ. από το ισπανικό χρηματοδοτικό ίδρυμα Uni ón de Cr éditos Inmobiliarios , S .A. E .F .C .. Η κίνηση αυτή, που έγινε με τη στρατηγική συνεργασία της Cepal και της Davidson Kempner , μας επιτρέπει τη στήριξη αξιόχρεων δανειοληπτών σε όλη την Ελλάδα, ενώ στόχος είναι η διεύρυνση των εργασιών με τους εν λόγω πελάτες σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών.

Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο: Ο μετασχηματισμός μας ολοκληρώνεται και η νέα μας σελίδα ανοίγει. Με διεθνή παρουσία και ανανεωμένη εικόνα και λειτουργία, αλλά με το ίδιο πάθος να βρισκόμαστε δίπλα στον πελάτη μας, εργαζόμαστε στρατηγικά για να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας: Να είμαστε η καλύτερη τράπεζα για όλους.

Ευέλικτη, αξιόπιστη, δυναμική, σταθερή αλλά κυρίως προσιτή και ανθρώπινη. Χτίζουμε καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης, εξελισσόμαστε και δημιουργούμε αξία για τους πελάτες και την κοινωνία , διατηρώντας τη δέσμευσή μας απέναντι στις Εποπτικές Αρχές, τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους μας. Η CrediaBank είναι εδώ, με ένα πλήθος προοπτικών μπροστά της.», καταλήγει η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού.

Διαβάστε ολόκληρτο το report με τα οικονομικά αποτελέσματα της CrediaBank εδώ

Τελευταία τροποποίηση στις 20/11/2025 - 20:31
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Καθαρά κέρδη €34,6 εκατ. στο α&#039; τρίμηνο – Εκτόξευση EBITDA κατά 22,4%
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Καθαρά κέρδη €34,6 εκατ. στο α' τρίμηνο – Εκτόξευση EBITDA κατά 22,4%

Bitcoin: «Παγώνει» στα 73.000 δολάρια ενώ οι μετοχές γράφουν ιστορικά υψηλά
Νομίσματα

Bitcoin: «Παγώνει» στα 73.000 δολάρια ενώ οι μετοχές γράφουν ιστορικά υψηλά

Eurohold: Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,5% το α&#039; τρίμηνο του 2026
Επιχειρήσεις

Eurohold: Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,5% το α' τρίμηνο του 2026

Motor Oil: Ανθεκτική κερδοφορία και ισχυρή ζήτηση εν μέσω αναταράξεων στην αγορά πετρελαίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Motor Oil: Ανθεκτική κερδοφορία και ισχυρή ζήτηση εν μέσω αναταράξεων στην αγορά πετρελαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/06/2026 - 21:05

Δημοσκόπηση Pulse: Δεύτερος ο Τσίπρας με 15,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 11,5% - Από πού παίρνει η Καρυστιανού

Υγεία
02/06/2026 - 21:00

Καμπανάκι από τη Σουηδία: «Αφήστε τα κινητά όταν είστε με τα παιδιά σας» - Οι νέες οδηγίες για τους γονείς

Magazino
02/06/2026 - 21:00

Ο Nick Cave έρχεται στο Release Athens για μια συναυλία ζωής – και ξέρουμε γιατί δεν θα τη χάσεις

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 20:45

Rheinmetall: Έκλεισε το μεγαλύτερο διεθνές συμβόλαιο της ιστορίας της με τη Ρουμανία

Πολιτική
02/06/2026 - 20:25

ΚΚΕ για δηλώσεις Ντίλιαν: Ο κόσμος «το έχει τούμπανο» και η κυβέρνηση ΝΔ «κρυφό καμάρι»

Ειδήσεις
02/06/2026 - 20:10

Σοκαριστικά ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: 45 μαχαιριές - Έρευνα για υπνωτικό στα παιδιά

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 20:01

Οι αγορές «ανασαίνουν» από την πτώση του πετρελαίου και τα σενάρια αποκλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν

Αυτοδιοίκηση
02/06/2026 - 19:55

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς, με σημαντική δράση στην αυτοδιοίκηση

Ναυτιλία
02/06/2026 - 19:36

Μαρινάκης: Καλύτερα διόδια 100.000 ή 200.000 δολαρίων παρά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 19:20

Paramount: Στην Κομισιόν η συμφωνία–μαμούθ των $110 δισ. για την εξαγορά της Warner Bros

Magazino
02/06/2026 - 19:09

Τα δεδομένα από τους σεισμογράφους σε Metallica, Iron Maiden και Final Four

Ειδήσεις
02/06/2026 - 19:00

ΣτΕ: Ακύρωση απόφασης της ΕΛ.ΑΣ. για παύση μέτρων προστασίας σε πρώην μάρτυρα της υπόθεσης Siemens

Magazino
02/06/2026 - 19:00

Chronotopia: Οι νικητές του Βραβείου Τέχνης Γ. & Α. Μαμιδάκη και η Κρήτη μέσα από χιλιάδες φακούς

ΕΜΠΟΡΙΟ
02/06/2026 - 18:55

Επένδυση €1,9 εκατ. για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του καταστήματος της Lidl Ελλάς στην Αλεξανδρούπολη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:38

Μπορεί το Brexit να γίνει «Bre-entry»; Οι όροι της ΕΕ και το χρονοδιάγραμμα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 18:31

Ποσειδώνια 2026: Η νέα Παγκόσμια Τάξη στη Ναυτιλία - Tα διακυβεύματα για την Ελλάδα

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:23

Ρούμπιο: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η βασική προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 18:15

Fais Group: Ολοκλήρωση της πώλησης ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ.

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:12

Κομισιόν: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας για το καλοκαίρι

Τεχνολογία
02/06/2026 - 18:01

WE LEAD: 3 στις 4 απόφοιτες εργάζονται σήμερα στην τεχνολογία

Πολιτική
02/06/2026 - 18:00

Παπασταύρου: Τέλος στην πολυνομία της δόμησης – Ο νέος Κώδικας Χωροταξίας αλλάζει το τοπίο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/06/2026 - 17:50

CrediaBank: Στεγαστικό δάνειο με σταθερό προνομιακό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη από 2,15%

Οικονομία
02/06/2026 - 17:47

ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια: «Οι πολίτες πληρώνουν, όσο η κυβέρνηση λυπάται»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/06/2026 - 17:41

Η Γιούλη Λαρά στο Game On με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:38

ΗΠΑ: Στο σκοτάδι η ενημέρωση - Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους

Σχόλια Αγοράς
02/06/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Ποδαρικό «σημειωτόν» στον Ιούνιο, αλλά με άνοιγμα στη ναυτιλιακή αγορά

Υγεία
02/06/2026 - 17:36

Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη: Τι είναι, τα συμπτώματα και πώς να προστατευτείτε χωρίς πανικό

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:28

Panathēnea 2026: Το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας συναντήθηκε στην Αθήνα

Πολιτική
02/06/2026 - 17:27

Υπόθεση υποκλοπών: Το ΠΑΣΟΚ ζητά κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Πολιτική
02/06/2026 - 17:16

Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ