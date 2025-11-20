CrediaBank: Ρεκόρ επιδόσεων στο εννεάμηνο – Στα €58,9 εκατ. τα επαναλαμβανόμενα κέρδη

Επιδόσεις ρεκόρ στο εννεάμηνο, βασισμένες στα αυξημένα οργανικά έσοδα και την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους, δημοσίευσε η CrediaBank σήμερα, Πέμπτη (20/11).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό και ανήλθαν σε €58 ,9 εκατ., στο εννεάμηνο 2025 , αυξημένα κατά 1 16% σε ετήσια βάση , καταγράφοντας αύξηση για 11 συνεχή τρίμηνα. Ακόμη, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €40 ,8 εκατ. για το εννεάμηνο 2025 έναντι μόλις €2,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο , λόγω της ισχυρής αύξησης των οργανικών εσόδων .

Κατά το εννεάμηνο του έτους, η Τράπεζα παρουσίασε νέες εκταμιεύσεις ύψους €2,4 δισ. (+45% σε ετήσια βάση), καταγράφοντας την καλύτερ η επίδοση εννεαμήνου ιστορικά για την Τράπεζα και επιτυγχάνοντας τον στόχο των €2,1 δισ . που έχει τεθεί βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου της, παρά το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το 4 7% των νέων εκταμιεύσεων διοχετεύθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες (4 1% και 6% αντίστοιχα), ενώ το 5 3% σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Καθαρά έσοδα

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 86 % σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε € 120,5 εκατ. Πέραν της αύξησης των υπολοίπων συνεπεία της συγχώνευσης, κ ύριοι μοχλοί της αύξησης ήταν η καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους € 848 εκατ. και η αύξηση των υπολοίπων του χαρτοφυλακίου ομολόγων. Η καθαρή πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή και διαμορφώθηκε στα €306 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο του έτους έναντι €309 ε κατ. στο Β΄ τρίμηνο, παρά την εποχικότητα που χαρακτηρίζει συνήθως το Γ’ τρίμηνο.

Ισχυρή επίδοση στα καθαρά έσοδα από προμήθειες, τα οποία διαμορφώθηκαν σε € 26,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 12 0% σε ετήσια βάση επωφελούμενα κυρίως από την αυξανόμενη παραγωγή δανείων, τη ν συνεχιζόμενη αύξηση στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, τις μεταφορές κεφαλαίων , την διαχείριση κεφαλαίων πελατών καθώς και από τη συγχώνευση . Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αποτέλεσαν το 16,0% των επαναλαμβανόμενων εσόδων , καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 210 μ.β. σε ετήσια βάση. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση πελατών ανήλθαν σε € 840 εκατ ., σημειώνοντας αύξηση κατά 11% από τα τέλη του 2024.

Βασικά έσοδα του Ομίλου

Tα βασικά έσοδα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 92% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα €146,8 εκατ. με αποτέλεσμα τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έσοδα του Ομίλου να ανέλθουν σ ε €164,5 εκατ. έναντι € 86 ,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο , σημειώνοντας αύξηση 91% σε ετήσια βάση .

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σημειώθηκε και εντυπωσιακή βελτίωση της αποδοτικότητας, με μείωση του δείκτη κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα κατά 413 μ.β. σε ετήσια βάση στο εννεάμηνο , παρά την μεγάλη αύξηση στα επαναλαμβανόμενα Γενικά Λειτουργικά Έξοδα , λόγω της απορρόφησης της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας. Συγκεκριμένα, ο σχετικός δείκτης περιορίστηκε στο 64 ,2% (από 68,3% το 9μηνο του 2024), και η πορεία του είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες και το επιχειρηματικό σχέδιο για περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Τράπεζας.

Καταθέσεις του Ομίλου

Οι καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σχεδόν στα €6, 7 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16% σε ετήσια βάση , με τον ρυθμό αύξησης να είναι μεγαλύτερος από τ ον ρυθμό αύξησης των καταθέσε ων του τραπεζικού συστήματος (+ 5.3% καταθέσεις ιδιωτικού τομέα) ). Ισχυρό προφίλ ρευστότητας με δείκτη δ ανείων προς καταθέσεις ( LDR ) 62% και δείκτη κάλυψης ρευστότητας ( LCR ) 184% τον Σεπτέμβριο του 2025.

Βασικοί δείκτες

Ο δείκτης NPE του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 2,9% κατά το εννεάμηνο του 2025 έναντι 54,1% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο επωφελούμενος από την πιστωτική επέκταση και την περιορισμένη εισροή νέων καθυστερήσεων . Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ παρέμεινε επίσης αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση στο 47,8%.

Ακόμη, ο δείκτης CET1, διαμορφώθηκε σε 10,6%, αυξημένος κατά 20 μ.β. σε σχέση με το Β’ τρίμηνο, και πολύ υψηλότερος από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο (8,7%), απορροφώντας τα εμπροσθοβαρή κόστη αναδιάρθρωσης συνεπεία της συγχώνευσης και την αυξανόμενη πιστωτική επέκταση . Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ( TCR ) διαμορφώθηκε σε 17, 6%, αυξημένος κατά 30 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο , πολύ υψηλότερος από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο (13.5%) .

Ελένη Βρεττού (CEO CrediaBank): Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο – Ο μετασχηματισμός ολοκληρώνεται, η νέα μας σελίδα ανοίγει

«Το εννεάμηνο του 2025 σηματοδοτήθηκε από μια σειρά μεγάλων αλλαγών για την CrediaBank : Η πρώτη έκδοση διεθνών ομολόγων στην ιστορία της Τράπεζας, η αλλαγή της επωνυμίας, η λειτουργική ενοποίηση, η δημιουργία του νέου concept καταστήματος Νέας Εμπειρίας και η πρώτη διεθνής κίνηση ανάπτυξης της Τράπεζας με την επικείμενη εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας, εφόσον εγκριθεί εποπτικά, αλλάζουν τα δεδομένα και τοποθετούν την CrediaBank σε μια νέα δυναμική θέση στο τραπεζικό οικοσύστημα.», δήλωσε η CEO της τράπεζας, Ελένη Βρεττού.

«Η πορεία του μετασχηματισμού της CrediaBank ολοκληρώνεται, οδηγώντας στην καθιέρωση μιας Τράπεζας σύγχρονης, με αναβαθμισμένα μεγέθη, ενισχυμένη κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και πλέον διεθνή παρουσία.

Το νέο ρεκόρ επαναλαμβανόμενων κερδών προ προβλέψεων στα €58,9 εκατ. διατηρεί την σταθερή αύξηση για 11 ο συνεχόμενο τρίμηνο, ενώ τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €40,8 εκατ. έναντι μόλις €2,2 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών αποφάσεων μας.

Κατά το εννεάμηνο του έτους, η Τράπεζα παρουσίασε νέες εκταμιεύσεις ύψους €2,4 δισ ., την καλύτερ η επίδοση εννεαμήνου ιστορικά για την Τράπεζα. Η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε €848 εκατ. , με την Τράπεζα να έχει μερίδιο αγοράς περίπου 15,3% επί του συνόλου της πιστωτικής επέκτασης , μια σημαντική αύξηση που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα αλλά και τις δυνατότητες της CrediaBank καθώς και την ελκυστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της .», συνεχίζει η κα Βρεττού και συμπληρώνει:

«Tα βασικά έσοδα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 92% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα €146,8 εκατ. με αποτέλεσμα τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έσοδα του Ομίλου να ανέλθουν σε €164,5 εκατ. έναντι €86,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 91% σε ετήσια βάση. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση ανήλθαν συνολικά σε € 840 εκατ., συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων και εντόκων γραμματίων, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το τέλος έτους 2024. Ήδη, επενδύουμε σε στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς οίκους, ώστε να προσφέρουμε στην ελληνική αγορά υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες και εργαλεία διαχείρισης περιουσίας.»

Ως προς το πού βρίσκεται κη CrediaBank σήμερα, αλλά και τους επόμενους στόχους, η κα Βρεττού αναφέρει:

«Σήμερα, έχουμε δημιουργήσει πλέον μια ενιαία Τράπεζα, με νέα εικόνα και ταυτότητα, που προσφέρει αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης από το ψηφιακό περιβάλλον έως το κατάστημα, συνδυάζοντας την ανθρώπινη προσέγγιση με τη χρήση της τεχνολογίας , για να προσφέρουμε προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Σε αυτό το εννεάμηνο προχωρήσαμε σε σημαντικές πρωτοβουλίες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας, όπως η δυνατότητα απεριόριστων συναλλαγών αναλήψεων και ερώτησης υπολοίπου με μηδενική χρέωση από τα ATM του δικτύου μας και του δικτύου Euronet σε όλη την Ελλάδα, που πρώτοι εφαρμόσαμε τον περασμένο Αύγουστο, στοχεύοντας στην άμεση εξυπηρέτηση ιδιωτών και επαγγελματιών – ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν τραπεζικά καταστήματα .

Με τη συμφωνία αυτή οι πελάτες μας έχουν πλέον πρόσβαση στο μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ στη χώρα , το οποίο αριθμεί πάνω από 2 .300 σημεία εξυπηρέτησης, πλέον των 142 ΑΤΜ της Τράπεζας μας.»

Σχετικά, δε, με το νέο concept των καταστημάτων της τράπεζας, η κα Βρεττού σημειώνει:

«Από τον Σεπτέμβριο, το νέο concept καταστημάτων Νέας Εμπειρίας που παρουσιάσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχει έρθει στη ζωή, με πρώτο κατάστημα εφαρμογής το κατάστημα της Σκουφά στο Κολωνάκι. Πρόκειται για ένα concept αναβαθμισμένης εμπειρίας, προσβάσιμης σε όλους, που θέτει σε προτεραιότητα την προσωποποιημένη επαφή με τον πελάτη, με ανθρώπινη προσέγγιση και χρήση 5 της τεχνολογίας . Αυτό το νέο concept, έρχεται για να συμπληρώσει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση που ήδη εφαρμόζεται στα καταστήματα της CrediaBank : οι πόρτες είναι ανοικτές χωρίς ραντεβού, με ταμεία που λειτουργούν όλη την ημέρα, για άμεση εξυπηρέτηση οποιαδήποτε στιγμή .

Η Τράπεζα εξελίσσεται σε φιλόξενο χώρο συνεργασίας, όπου η τεχνολογία υποστηρίζει την ανθρώπινη εμπειρία εξυπηρέτησης, επιταχύνοντας και απλοποιώντας τις συναλλαγές. Από το προσωπικό καλωσόρισμα του πελάτη στην είσοδο του καταστήματος, έως τα σημεία απομακρυσμένης ψηφιακής εξυπηρέτησης μέσω της υπηρεσίας CrediaConnect , κάθε συναλλαγή γίνεται απρόσκοπτα, με τη σιγουριά ότι υπάρχει πάντα ένα στέλεχος της Τράπεζας για να υποστηρίξει τον πελάτη . Κι όσο ενισχύουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα, οι προοπτικές μας ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα.»

Όσον αφορά την παρουσία της Credia εκτός συνόρων, η CEO της τράπεζας αναφέρει:

«Η πρώτη μας διεθνής κίνηση επέκτασης βρίσκεται σε εξέλιξη, με την επικείμενη εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας – μια συναλλαγή που θα επιταχύνει την υλοποίηση του αναπτυξιακού πλάνου μας, διπλασιάζοντας το ενεργητικό μας και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες μας σε μια νέα και ελκυστική αγορά εκτός Ελλάδος, με την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των μετόχων μας.

Με αυτή την εξαγορά, η οποία τελεί υπό την αίρεση των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων, δημιουργούμε ένα πιο ισορροπημένο συνολικά χαρτοφυλάκιο που θα αποτελείται από υψηλής ποιότητας δάνεια λιανικής και ΜμΕ στις δύο αγορές, προσφέροντας στους πελάτες μας πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και σε ακόμη περισσότερα νέα προϊόντα. Αναδιοργανώνουμε τη δομή μας ώστε να ενσωματώσουμε ομαλά τις δραστηριότητες της Τράπεζας στη Μάλτα, με στόχο να προχωρήσουμε σε σημαντικές επενδύσεις, εισάγοντας νέα προϊόντα και αναβαθμίζοντας παράλληλα τις υπάρχουσες υποδομές.»

Σχετικά με τις ευκαιρίες ενίσχυσης του μεριδίου της τράπεζας στη λιανική, η κα Βρεττού σημειώνει:

«Παράλληλα, αξιοποιούμε ευκαιρίες ενίσχυσης του μεριδίου μας στη λιανική τραπεζική, μέσω κομβικών συναλλαγών όπως η αγορά χαρτοφυλακίου ενήμερων στεγαστικών δανείων ύψους ύψους ~ €89 εκ. από το ισπανικό χρηματοδοτικό ίδρυμα Uni ón de Cr éditos Inmobiliarios , S .A. E .F .C .. Η κίνηση αυτή, που έγινε με τη στρατηγική συνεργασία της Cepal και της Davidson Kempner , μας επιτρέπει τη στήριξη αξιόχρεων δανειοληπτών σε όλη την Ελλάδα, ενώ στόχος είναι η διεύρυνση των εργασιών με τους εν λόγω πελάτες σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών.

Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο: Ο μετασχηματισμός μας ολοκληρώνεται και η νέα μας σελίδα ανοίγει. Με διεθνή παρουσία και ανανεωμένη εικόνα και λειτουργία, αλλά με το ίδιο πάθος να βρισκόμαστε δίπλα στον πελάτη μας, εργαζόμαστε στρατηγικά για να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας: Να είμαστε η καλύτερη τράπεζα για όλους.

Ευέλικτη, αξιόπιστη, δυναμική, σταθερή αλλά κυρίως προσιτή και ανθρώπινη. Χτίζουμε καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης, εξελισσόμαστε και δημιουργούμε αξία για τους πελάτες και την κοινωνία , διατηρώντας τη δέσμευσή μας απέναντι στις Εποπτικές Αρχές, τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους μας. Η CrediaBank είναι εδώ, με ένα πλήθος προοπτικών μπροστά της.», καταλήγει η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού.

