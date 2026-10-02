Λάμψα: Στον Παρνασσό το νέο μεγάλο στοίχημα – Επενδύσεις €35 εκατ., άνοδος 32% στα καθαρά κέρδη

Ο Παρνασσός περνά στο επίκεντρο της επενδυτικής στρατηγικής για την Λάμψα που με βάση τις οικονομικές καταστάσεις έχει ανοδική κερδοφορία και ενισχυμένα λειτουργικά μεγέθη το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Συγκεκριμένα, η επένδυση στο Elatos Resort & Health Club αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα projects του ομίλου, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός της έχει ανέλθει στα 35 εκατ. ευρώ, ενώ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης η 100% θυγατρική «Έλατος Αναπτυξιακή» εξασφάλισε δεκαπενταετή χρηματοδότηση ύψους περίπου 19,5 εκατ. ευρώ. Το έργο προβλέπει τη ριζική ανακατασκευή και επέκταση της μονάδας στον Παρνασσό, με τη δημιουργία ενός πολυτελούς ορεινού resort με προσανατολισμό στο wellness και λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Από τη χρηματοδότηση, περίπου 11,5 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, με σταθερό επιτόκιο 1% σε όλη τη διάρκεια του δανείου. Η επένδυση έχει ενταχθεί στις δράσεις «Εξωστρέφεια» και «Πράσινη Μετάβαση», ενώ σύμφωνα με το τελευταίο χρονοδιάγραμμα η λειτουργία της νέας μονάδας τοποθετείται προς τα τέλη του 2027.

Το επενδυτικό story της Λάμψα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον Παρνασσό. Ο όμιλος συνεχίζει τις παρεμβάσεις στις υφιστάμενες μονάδες του, ενώ παράλληλα αυξάνει την έκθεσή του στη Regency, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών του.

Ανοδικά τα κέρδη, υψηλότερο το EBITDA

Σε λειτουργικό επίπεδο, η εικόνα του πρώτου εξαμήνου ήταν θετική, με την αύξηση του τζίρου να συνοδεύεται από σαφώς υψηλότερη κερδοφορία.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 58,85 εκατ. ευρώ, έναντι 57,02 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 3%. Η ουσιαστικότερη μεταβολή καταγράφηκε, ωστόσο, στη λειτουργική κερδοφορία.

Το EBITDA αυξήθηκε κατά 15%, στα 15,37 εκατ. ευρώ από 13,35 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 9,46 εκατ. ευρώ, έναντι 7,45 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η επίδοση στην τελική γραμμή. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά περίπου 32%, στα 7,19 εκατ. ευρώ, από 5,44 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σε επίπεδο μητρικής, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 6,37 εκατ. ευρώ, έναντι 4,16 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το μικτό περιθώριο του ομίλου ενισχύθηκε στο 38,21%, από 35,03%, καθώς τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 22,49 εκατ. ευρώ από 19,97 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Λάμψα, καθώς η άνοδος των αποτελεσμάτων δεν προήλθε μόνο από την αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά και από τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Η Αθήνα κρατά τον βασικό κορμό

Ο ξενοδοχειακός πυρήνας της Αθήνας εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παραγωγό εσόδων και κερδοφορίας του ομίλου, με τις τιμές να παραμένουν ο κύριος μοχλός βελτίωσης των επιδόσεων.

Στην αγορά των ξενοδοχείων πολυτελείας της πρωτεύουσας, η πληρότητα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, στο 73,4%, από 73,3% το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η μέση τιμή δωματίου, ωστόσο, αυξήθηκε κατά 8%, στα 267,09 ευρώ, ενώ το RevPAR ενισχύθηκε κατά 8,3%, στα 196,15 ευρώ.

Στη «Μεγάλη Βρετανία», οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,15%, με τη μέση τιμή δωματίου να διαμορφώνεται στα 513,33 ευρώ και το RevPAR στα 348,69 ευρώ.

Αντίθετα, το King George παρουσίασε μείωση πωλήσεων κατά 4,22%, καθώς η υψηλότερη μέση τιμή δωματίου δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει την υποχώρηση της πληρότητας. Το Athens Capital παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό, με οριακή μεταβολή των πωλήσεων κατά -0,10%.

Πιο δυναμική ήταν η εικόνα στη Σερβία, όπου το Hyatt Regency Belgrade αύξησε τις πωλήσεις του κατά 12,98% και το Mercure Excelsior κατά 7,49%. Η διοίκηση επισημαίνει ότι οι μονάδες της Σερβίας εξακολουθούν να εμφανίζουν ανοδική τάση.

€10,7 εκατ. οι επενδύσεις σε πάγια

Συνολικά, οι καθαρές επενδύσεις του ομίλου σε ενσώματα πάγια στο πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 10,68 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο μητρικής διαμορφώθηκαν σε περίπου 4 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια κατευθύνθηκαν κυρίως σε ανακαινίσεις δωματίων και κοινόχρηστων χώρων, κτιριακές παρεμβάσεις και νέο εξοπλισμό, με τον Παρνασσό να αποτελεί το μεγαλύτερο νέο project του ομίλου.

Παράλληλα, η μητρική διέθεσε 7,45 εκατ. ευρώ στις θυγατρικές «Ζαλοκώστα Τουριστική» και «Έλατος Αναπτυξιακή», έναντι αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των επενδυτικών τους αναγκών.

Η Regency στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Δεύτερος σημαντικός άξονας της στρατηγικής είναι η διατήρηση και ενίσχυση της συμμετοχής στη Regency.

Τον Ιανουάριο του 2026 η Λάμψα συμμετείχε με 7,2 εκατ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου της Selene Enterprises, στην οποία κατέχει 75%. Μέσω της Selene διατηρείται συμμετοχή 33,91% στη Regency Hellenic Investments.

Παράλληλα, η Λάμψα συμμετείχε με 120.000 ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου της Harmona Enterprises, μέσω της οποίας διατηρείται συμμετοχή 8,01% στη Regency Hellenic Investments.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, η έμμεση συμμετοχή της Λάμψα στη Regency Hellenic Investments ανέρχεται σε 25,83%, ενώ η συμμετοχή συνεισέφερε περίπου 712.000 ευρώ στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.

Αναχρηματοδότηση €62 εκατ. στη Regency

Στο χρηματοδοτικό σκέλος, σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η αναχρηματοδότηση της Regency Entertainment.

Στις 3 Απριλίου 2026 υπογράφηκε νέο ομολογιακό δάνειο ύψους 62,05 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου Senior Term Loan. Η νέα χρηματοδότηση έχει λήξη στις 31 Δεκεμβρίου 2030 και επιτόκιο Euribor εξαμήνου πλέον περιθωρίου.

Η Selene διατήρησε συμμετοχή 33,91% ως ομολογιούχος δανειστής, που αντιστοιχεί σε περίπου 21,04 εκατ. ευρώ.

Στα €70,4 εκατ. ο δανεισμός

Το επενδυτικό πρόγραμμα αποτυπώνεται και στη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου.

Ο συνολικός δανεισμός στο τέλος Ιουνίου ανήλθε σε 70,41 εκατ. ευρώ, έναντι 69,25 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Από αυτό το ποσό, 63,91 εκατ. ευρώ αφορούσαν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και 6,5 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμο δανεισμό.

Τα διαθέσιμα μειώθηκαν στα 16,81 εκατ. ευρώ, από 19,61 εκατ. ευρώ στην αρχή της χρήσης, εξέλιξη που συνδέεται με τις επενδυτικές εκταμιεύσεις και τις τοποθετήσεις κεφαλαίων.

Η διοίκηση εκτιμά ότι το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης θα αποκατασταθεί στο δεύτερο εξάμηνο, στηριζόμενο στην παραγωγή λειτουργικών ταμειακών ροών, στην ενισχυμένη κερδοφορία και στις διαθέσιμες τραπεζικές γραμμές.

Το στοίχημα του β΄ εξαμήνου

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση βλέπει σταθεροποίηση των μεγεθών σε υψηλά επίπεδα, μετά τις ισχυρές επιδόσεις των προηγούμενων ετών, και αναμένει οριακή αύξηση των εσόδων.

Το επόμενο διάστημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την εκτέλεση του επενδυτικού πλάνου, καθώς ο όμιλος καλείται να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη του Elatos Resort, να συνεχίσει τις ανακαινίσεις στις υφιστάμενες μονάδες και ταυτόχρονα να διατηρήσει ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές.

Στο επιχειρησιακό μέτωπο, οι βασικές πιέσεις παραμένουν το κόστος πρώτων υλών, ενέργειας και μεταφορών, αλλά και η άνοδος του μισθολογικού κόστους λόγω της δυσκολίας εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού.