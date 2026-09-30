Phoenix Vega Mezz: Ισχυρή υποχώρηση της αξίας των ομολογιών στα €23,1 εκατ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Phoenix Vega Mezz PLC (η «Εταιρεία») σε συνεδρίασή του στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ενέκρινε τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2026 έως 30 Ιουνίου 2026.

H Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 65% των Ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας και του 45% των Ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας1 των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega.

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για το 1o εξάμηνο 2026 καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Αποτίμηση των Ομολογιών

Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 30 Ιουνίου 2026 εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς. Η ίδια μεθοδολογία αποτίμησης βάσει των Προεξοφλημένων Αναμενόμενων Ταμειακών Ροών που εφαρμόστηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, χρησιμοποιήθηκε χωρίς τροποποιήσεις. Εφαρμόστηκε προεξοφλητικό επιτόκιο 14,3% (31 Δεκεμβρίου 2025: 14,5%), και εκτιμώμενη υπολειπόμενη διάρκεια 10 ετών (31 Δεκεμβρίου 2025: 10 έτη), για τις προσαρμοσμένες σε κίνδυνο αναμενόμενες ταμειακές ροές.

Η συνολική λογιστική αξία των Ομολογιών που κατέχει η Εταιρεία διαμορφώθηκε στα €23,1 εκατ. την 30ή Ιουνίου 2026, από €64,8 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2025, σημειώνοντας μείωση κατά €41,7 εκατ.

Η μείωση οφείλεται κυρίως στα επικαιροποιημένα επιχειρηματικά σχέδια για τα υποκείμενα χαρτοφυλάκια, τα οποία καταρτίστηκαν από τον διαχειριστή απαιτήσεων, και χρησιμοποιούνται στο μοντέλο αποτίμησης, οδηγώντας σε σημαντικά χαμηλότερες προβλεπόμενες ταμειακές ροές βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Αυτό συνάδει με την πρόσφατη πορεία των εισπράξεων των υποκείμενων χαρτοφυλακίων. Σύμφωνα με τους όρους των Ομολογιών, οι πληρωμές τόκων έχουν αναβληθεί κατά τις πρόσφατες περιόδους, στις οποίες ο σωρευτικός δείκτης εισπράξεων υποχώρησε κάτω από το συμβατικό όριο.

Όπως γνωστοποιείται στη Σημείωση 3 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, η εύλογη αξία των Ομολογιών εκτιμάται με τη χρήση τεχνικής αποτίμησης που βασίζεται σε μη παρατηρήσιμα δεδομένα εισόδου (Επίπεδο 3). Ένα από αυτά είναι η υποτιθέμενη υπολειπόμενη διάρκεια, η οποία έχει οριστεί στα 10 έτη. Οι ταμειακές ροές που εκτιμάται ότι θα προκύψουν μετά τη λήξη της υποτιθέμενης υπολειπόμενης διάρκειας δεν περιλαμβάνονται στην αποτίμηση. Η συμβατική λήξη των Ομολογιών εκτείνεται πέραν της υποτιθέμενης υπολειπόμενης διάρκειας των 10 ετών και, ως εκ τούτου, είναι πιθανό να προκύψουν στο μέλλον πρόσθετες ταμειακές ροές πέραν εκείνων που έχουν συμπεριληφθεί στην αποτίμηση. Το εάν θα προκύψουν τέτοιες πρόσθετες ταμειακές ροές, καθώς και ο χρόνος και το ύψος τους, υπόκεινται σε αβεβαιότητα και εξαρτώνται από παράγοντες που βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Εταιρείας.

Η Σημείωση 3 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του 2026 ενσωματώνει την επίδραση στα καθαρά κέρδη από πιθανές προσαρμογές στις σημαντικές μη παρατηρήσιμες παραδοχές της μεθοδολογίας αποτίμησης, διατηρώντας αμετάβλητες τις υπόλοιπες παραδοχές. Η αποτίμηση παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ευαισθησία στην παραδοχή σχετικά με την υπολειπόμενη διάρκεια: μείωση της διάρκειας κατά ένα έτος θα οδηγούσε σε μείωση της αποτίμησης κατά περίπου €4,2 εκατ., ενώ παράταση κατά ένα έτος θα οδηγούσε σε αύξηση της αποτίμησης κατά περίπου €3,8 εκατ. Μεταβολή μίας ποσοστιαίας μονάδας στο προεξοφλητικό επιτόκιο θα μετέβαλλε την αποτίμηση κατά περίπου €0,8 εκατ., και μεταβολή πέντε ποσοστιαίων μονάδων στο συντελεστή απομείωσης (haircut) που εφαρμόζεται στον δείκτη ανάκτησης θα μετέβαλλε την αποτίμηση κατά περίπου €0,7 εκατ.

Νόμος 5313/2026 («Νόμος Κατσέλη»)

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εταιρείας της 20ής Απριλίου 2026 σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ελλάδος (Άρειος Πάγος) αναφορικά με την εφαρμογή του Νόμου 3869/2010 («Νόμος Κατσέλη»), ο Νόμος 5313/2026 τροποποίησε τη βάση υπολογισμού των τόκων για δάνεια που είχαν προηγουμένως αναδιαρθρωθεί βάσει του εν λόγω νόμου. Η Εταιρεία διατηρεί επενδύσεις σε τίτλους ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, οι οποίοι εξασφαλίζονται από χαρτοφυλάκια που ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανοίγματα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας.

Οι επιπτώσεις του Νόμου 5313/2026 δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στα επικαιροποιημένα επιχειρηματικά σχέδια που έχουν καταρτιστεί από τον διαχειριστή απαιτήσεων. Προς το παρόν, η Εταιρεία δεν διαθέτει επαρκή πληροφόρηση προκειμένου να εκτιμήσει αξιόπιστα την οικονομική επίπτωση του ζητήματος αυτού. Η Διοίκηση έκρινε ότι ο συντελεστής απομείωσης (haircut) ύψους 40%, το οποίο έχει ήδη εφαρμοστεί στις προβλεπόμενες ταμειακές ροές στο μοντέλο αποτίμησης, εξακολουθεί να παρέχει επαρκές περιθώριο ασφαλείας στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, διατηρήθηκε αμετάβλητο. Η εν λόγω εκτίμηση εμπεριέχει σημαντικό βαθμό κρίσης και υπόκειται σε αβεβαιότητα εκτιμήσεων, ενώ τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί. Η ευαισθησία της αποτίμησης σε μεταβολές του ποσοστού απομείωσης (haircut) γνωστοποιείται στη Σημείωση 3. Η Διοίκηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περαιτέρω δικαστικών αποφάσεων και της πορείας είσπραξης των υποκείμενων χαρτοφυλακίων, και να επανεκτιμά τις σχετικές παραδοχές καθώς καθίστανται διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Πληρωμές κουπονιών

Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026, η Εταιρεία έλαβε πληρωμές τοκομεριδίων ύψους €1,5 εκατ. σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει (για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025: €4,3 εκατ.). Μετά την 30ή Ιουνίου 2026, η Εταιρεία έλαβε επιπλέον πληρωμές τοκομεριδίων ύψους €0,8 εκατ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, οι πληρωμές τοκομεριδίων αναβλήθηκαν όσον αφορά τις ομολογίες που έχουν εκδοθεί από τις Phoenix NPL Finance DAC, Vega II NPL Finance DAC και Vega III NPL Finance DAC.

Ενδιάμεση διανομή μερίσματος

Κατά την 30ή Ιουνίου 2026, η Εταιρεία διέθετε ταμειακά διαθέσιμα ύψους €9,1 εκατ. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους €3,0 εκατ. από τα αποθεματικά της Εταιρείας, που αντιστοιχεί σε €0,0024 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής της ενδιάμεσης διανομής μερίσματος την 14η Οκτωβρίου 2026, καταβλητέου στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό αρχείο κατά την 15η Οκτωβρίου 2026, και ημερομηνία καταβολής την 21η Οκτωβρίου 2026. Η διανομή αυτή συνάδει με την αρχή της Εταιρείας για την παροχή θετικής απόδοσης στους μετόχους της, καθώς και με τις γενικά αποδεκτές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης.

Λοιπά θέματα

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία, ως κάτοχος των Ομολογιών, δεν έχει μονομερώς το δικαίωμα στη διαμόρφωση ή την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega τα οποία εφαρμόζονται από τον διαχειριστή απαιτήσεων αυτών. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν μπορεί μονομερώς να επηρεάσει τα έσοδά της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει εντοπίσει οποιουσδήποτε άμεσους κινδύνους σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρείας, οι οποίοι να προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ωστόσο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να αξιολογεί τους κινδύνους.