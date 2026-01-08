Optima bank: Νέα προθεσμιακή κατάθεση και επιτόκιο έως 2,00%

Συνεπής στη στρατηγική της να προσφέρει διαχρονικά υψηλές αποδόσεις, ανταμείβοντας τους πελάτες για την εμπιστοσύνη τους, η τράπεζα παρουσιάζει το νέο προϊόν, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, αποκλειστικά για νέα κεφάλαια, τόσο από νέους όσο και από υφιστάμενους πελάτες. Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας προθεσμιακής κατάθεσης είναι:
-
Διάρκεια: 3, 6 ή 12 μήνες
-
Επιτόκια (ετησιοποιημένα):
-
Μηνιαίος εκτοκισμός.