Σε εφαρμογή του Όρου 5.2 της Σύμβασης, το Συμβατικό Επιτόκιο ισούται με το Αρχικό Επιτόκιο πλέον της προβλεπόμενης προσαύξησης και διαμορφώνεται σε 2,50%. Με βάση το εξαμηνιαίο πρόγραμμα εκτοκισμού της Σύμβασης, το Συμβατικό Επιτόκιο 2,50% θα εφαρμοστεί για την Περίοδο Εκτοκισμού που έπεται της ημερομηνίας επέλευσης του Γεγονότος Ενεργοποίησης ήτοι από 14 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιουνίου 2027. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του Συμβατικού Επιτοκίου για τις επόμενες Περιόδους Εκτοκισμού θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
17:53 - 08 Ιουλ 2026
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 2,5% αυξήθηκε το επιτόκιο του ομολογιακού €300 εκατ.
Η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (εφεξής η «Εκδότρια») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, αναφορικά με το κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού €300.000.000, διαιρούμενο σε ανώνυμες, άυλες, κοινές έντοκες ομολογίες, με ISIN GRC145121CD2 και αρχικό επιτόκιο 2,30% (εφεξής το «Αρχικό Επιτόκιο»), το οποίο εξέδωσε η Εκδότρια δυνάμει της από 29.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και οι όροι του οποίου περιγράφονται στο από 01.12.2021 Πρόγραμμα ΚΟΔ, όπως ισχύει (εφεξής η «Σύμβαση»), και ειδικότερα αναφορικά με τον Στόχο Αειφορικής Επίδοσης (ΣΑΕ) όπως αυτός ορίζεται στο από 01.12.2021 Πρόγραμμα ΚΟΔ, ότι επήλθε Γεγονός Ενεργοποίησης Προσαύξησης Επιτοκίου σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.