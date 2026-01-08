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Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο οι γεωπολιτικές εξελίξεις
Χρηματιστήρια
11:12 - 08 Ιαν 2026

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται σε αρνητικό έδαφος στο άνοιγμα της Πέμπτης (8/1), καθώς η νευρικότητα στις αγορές παραμένει λόγω της απειλής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται κατά 0,19% χαμηλότερα.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,32% στα 25.173,84 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,24% στις 10.026,42 μονάδες και ο CAC 40 σημειώνει ζημιές 0,07% στις 8.227,93 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEΧ ενισχύεται κατά 0,18% στα 17.628,87 μονάδες, ο ιταλικός MIB κερδίζει 0,14% στις 45.621,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κινείται πτωτικά κατά 0,13% στις 8.465,01 μονάδες.

Οι παγκόσμιες αγορές έχουν επικεντρωθεί αυτή την εβδομάδα στην άνοδο των γεωπολιτικών εντάσεων, μετά την ανατροπή το περασμένο Σαββατοκύριακο του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ, και στη συνέχεια στις απειλές για κατάληψη της Γροιλανδίας.

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου επεκτείνουν τα κέρδη τους την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αντιδρούν στις εξελίξεις, θέτοντας τον κλάδο σε τροχιά πέμπτης συνεχόμενης ημέρας ανόδου. Οι Renk, Leonardo και Rheinmetall ηγήθηκαν του ευρωπαϊκού δείκτη αναφοράς, καταγράφοντας άνοδο 4,5%, 4,7% και 3,7% αντίστοιχα.

Ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense ενισχύθηκε κατά 1,1%.

Υπενθυμίζεται ότι οι ευρωπαϊκές πετρελαϊκές μετοχές κινήθηκαν χαμηλότερα την Τετάρτη, επεκτείνοντας τις απώλειές τους για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν σε εικασίες ότι αμερικανικές εταιρείες θα μπορούσαν να εξορύξουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Η BP υποχώρησε κατά 0,8%, η Shell έχασε 1,8% και η Equinor σημείωσε πτώση 0,5% στις πρώτες συναλλαγές.

Οι ευρωπαϊκές αγορές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή αυτή την εβδομάδα, μετά τις απειλές του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική δύναμη για να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, ένα ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Οι περιφερειακοί ηγέτες έχουν αντιδράσει στις επιδιώξεις του Τραμπ για κατάληψη, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συναντηθεί με Δανούς αξιωματούχους την επόμενη εβδομάδα. Ο Ρούμπιο έχει υποβαθμίσει την απειλή εισβολής, λέγοντας ότι ο Τραμπ ήθελε να «αγοράσει» τη Γροιλανδία.

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