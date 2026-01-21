ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Optima Bank: Εντάχθηκε στη σειρά δεικτών FTSE4Good
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:34 - 21 Ιαν 2026

Optima Bank: Εντάχθηκε στη σειρά δεικτών FTSE4Good

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

 Η Optima Bank εντάχθηκε στον FTSE4Good Emerging Index, για τις επιδόσεις της ως προς τις πρακτικές που ακολουθεί σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).  

Η σειρά δεικτών FTSE4Good, που δημιουργήθηκε από τον διεθνή πάροχο δεικτών FTSE Russel, έχει σχεδιαστεί για να μετρά την απόδοση εταιρειών που εφαρμόζουν συγκεκριμένες πρακτικές σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Οι δείκτες FTSE4Good αποτελούν σημείο αναφοράς από ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων στην αγορά για την αξιολόγηση και δημιουργία υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων. Κατόπιν αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητους φορείς και σύμφωνα με τα κριτήρια του FTSE4Good, η FTSE Russel επιβεβαίωσε ότι η Optima bank πληροί τις απαιτήσεις για να αποτελέσει μέλος της σειράς δεικτών FTSE4Good.

Η αναγνώριση αυτή, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Optima bank στη διαρκή βελτίωση των επιδόσεών της σε θέματα βιωσιμότητας και υπεύθυνης επιχειρηματικής λειτουργίας.

Σε δήλωσή του, ο CEO της Optima bank κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης ανέφερε: ‘‘Η ένταξη της Optima bank στη σειρά δεικτών FTSE4Good αποτελεί μια σημαντική διεθνή αναγνώριση της προόδου που έχουμε επιτύχει στα θέματα ESG. Η υπεύθυνη τραπεζική αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας. Συνδέεται άμεσα με τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ομίλου μας και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και την κοινωνία. Συνεχίζουμε με συνέπεια να ενισχύουμε τις πρακτικές μας σε θέματα βιωσιμότητας, διακυβέρνησης και κοινωνικής υπευθυνότητας.’’

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

FT: Πώς «φρενάρει» η κρίση της Γροιλανδίας το σχέδιο της μεταπολεμικής Ουκρανίας
Ειδήσεις

FT: Πώς «φρενάρει» η κρίση της Γροιλανδίας το σχέδιο της μεταπολεμικής Ουκρανίας

ESET: Τι συμβαίνει όταν τα προσωπικά σας δεδομένα καταλήγουν στο Dark Web;
Τεχνολογία

ESET: Τι συμβαίνει όταν τα προσωπικά σας δεδομένα καταλήγουν στο Dark Web;

Τραμπ προς Τεχεράνη: Αν απειλήσουν τη ζωή μου, το Ιράν θα εξαλειφθεί
Ειδήσεις

Τραμπ προς Τεχεράνη: Αν απειλήσουν τη ζωή μου, το Ιράν θα εξαλειφθεί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Optima bank: Aύξηση κερδών 29% (€104,3 εκατ.) στο εξάμηνο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Optima bank: Aύξηση κερδών 29% (€104,3 εκατ.) στο εξάμηνο

Optima bank: Η Αργυρώ Φερεντίνου νέο ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση επιτροπών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Optima bank: Η Αργυρώ Φερεντίνου νέο ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση επιτροπών

Optima bank: Νέα προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο έως 2,1%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Optima bank: Νέα προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο έως 2,1%

Optima bank: Μέρισμα €0,2185 ανά μετοχή - Στις 30 Ιουνίου η έναρξη καταβολής
Αναλύσεις

Optima bank: Μέρισμα €0,2185 ανά μετοχή - Στις 30 Ιουνίου η έναρξη καταβολής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 13:17

Στεγαστικά δάνεια: «Ράλι» εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών

Περιβάλλον
03/08/2026 - 12:50

Πάνω από €3 δισ. οι ζημιές από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη

Πολιτική
03/08/2026 - 12:48

ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία – Οι απώλειες δεν επιτρέπουν θριαμβολογία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 12:36

Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω EBRD

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:27

Ουγγαρία: Εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός Paks λόγω χαμηλής στάθμης του Δούναβη

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/08/2026 - 12:20

Παπαστράτος: Επιχείρηση της χρονιάς στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Εργασιακά
03/08/2026 - 12:17

ΔΥΠΑ: Πληρωμές €157,7 εκατ. τον Ιούλιο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:10

Σταματόπουλος (Δασολόγος): Το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά - Η Δασική Υπηρεσία δεν έχει πυροσβεστικά μέσα

Οικονομία
03/08/2026 - 12:03

Άνοιξε η πλατφόρμα για το Πόθεν Έσχες - Η προθεσμία για τη δήλωση

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 12:02

Επέκταση του δικτύου της McDonald's με νέες επενδύσεις – Εμβληματική δράση συμπερίληψης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 11:50

UBS: Ανεβάζει στα €5,1 την τιμή-στόχο για τη Eurobank

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 11:42

Όμιλος AVAX: Σύμβαση ύψους €100,2 εκατ. για φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5MW στη Ρουμανία

Ειδήσεις
03/08/2026 - 11:36

Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Ρεκόρ ανάπτυξης 4,5 ετών με «αγκάθι» τη χαμηλή ζήτηση

Ειδήσεις
03/08/2026 - 11:21

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για ξυλοδαρμό υπαλλήλου καταστήματος ψιλικών

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 11:11

Κέρδη στις ευρωαγορές με τον Stoxx 600 κοντά σε ιστορικά υψηλά

Ειδήσεις
03/08/2026 - 10:31

Τα ενεργά πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική και οι καμένες εκτάσεις - Εικόνες από δορυφόρο

Πολιτική
03/08/2026 - 10:25

Την Τρίτη (4/8) η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη - Επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 10:20

Έως 24,58% μπορεί να διαμορφωθεί το ποσοστό της Castellano του Γκότση στην Aktor

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 10:11

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 10:02

Χρηματιστήριο: Μετά τον 4ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, στοχεύει τις 2600 μονάδες

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 09:57

Aπώλειες στην Ασία: Βουτιά άνω του 5% για τον Kospi

Εμπορεύματα
03/08/2026 - 09:49

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ

Πολιτική
03/08/2026 - 09:44

Κατσαφάδος για πυρόπληκτους: Στο 100% η κρατική στήριξη για κατοικίες και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 09:33

Λαυράνος: Οι πυροσβέστες επιχειρούν επί ημέρες – Δεν υπάρχουν βάρδιες, είναι εξουθενωμένοι

Ειδήσεις
03/08/2026 - 09:30

Ο Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία, καθώς η νίκη απέναντι στο Ιράν παραμένει «άπιαστο όνειρο»

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
03/08/2026 - 09:12

Τουρισμός και πυρκαγιές: Νέα μεταβλητή για το last minute – Η κρίσιμη μάχη της επόμενης ημέρας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
03/08/2026 - 08:50

Δώστε επιτέλους αυξήσεις στους πυροσβέστες

Οικονομία
03/08/2026 - 08:48

Χρηματοδότηση Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025

Ειδήσεις
03/08/2026 - 08:32

Δεν ισχύουν από σήμερα (3/8) οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό

Ειδήσεις
03/08/2026 - 08:22

Πέθανε ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ