Τραμπ προς Τεχεράνη: Αν απειλήσουν τη ζωή μου, το Ιράν θα εξαλειφθεί

Ύστερα από ένα διάστημα κατά το οποίο η στάση του απέναντι στο Ιράν ήταν σχετικά συγκρατημένη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανήλθε με ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις. Προειδοποίησε ότι εάν η ηγεσία της Τεχεράνης συνεχίσει να απειλεί τη ζωή του, τότε «θα εξαφανιστεί», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NewsNation, η οποία πρόκειται να μεταδοθεί σήμερα (21/1), τόνισε ότι έχει δώσει εντολές σύμφωνα με τις οποίες, αν συμβεί το παραμικρό εις βάρος του, «ολόκληρη η χώρα θα εξαλειφθεί». Επανέλαβε ότι οι οδηγίες του ήταν απολύτως σαφείς και αυστηρές, λέγοντας πως σε περίπτωση επίθεσης «θα τους σβήσουμε από τον χάρτη».

Παράλληλα, άφησε αιχμές προς τον πρώην Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να τοποθετηθεί δημόσια επί του ζητήματος. Όπως είπε, «οι πρόεδροι οφείλουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον όταν πρόκειται για τέτοιου είδους απειλές».

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Κατά τη διάρκεια της θητείας Μπάιντεν, στελέχη των μυστικών υπηρεσιών είχαν ενημερώσει τον Τραμπ για πληροφορίες που αφορούσαν ενδεχόμενες απειλές κατά της ζωής του, εν μέσω της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024. Ο τότε Γενικός Εισαγγελέας, Μέρικ Γκάρλαντ, είχε δηλώσει ότι οι εν λόγω απειλές συνδέονταν με αντίποινα για την εξόντωση του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ το 2020, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ είχε προβεί σε παρόμοιες δηλώσεις και αμέσως μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, όταν υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που του παρείχε διευρυμένες εξουσίες για την αντιμετώπιση της ιρανικής κυβέρνησης και την άσκηση πολιτικής «μέγιστης πίεσης». Τότε είχε δηλώσει ότι είχε διατάξει την πλήρη καταστροφή του Ιράν σε περίπτωση απόπειρας δολοφονίας εναντίον του.

Το τελευταίο διάστημα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε εκ νέου με στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν, έπειτα από εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων.

Είχε επίσης προειδοποιήσει για χρήση στρατιωτικής ισχύος σε περίπτωση που το ιρανικό καθεστώς προχωρούσε σε εκτελέσεις διαδηλωτών. Ωστόσο, στη συνέχεια φάνηκε να μετριάζει τη στάση του, αναφέροντας ότι είχε ενημερωθεί πως οι εκτελέσεις είχαν ανασταλεί.

Από την άλλη πλευρά, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υπονομεύουν την ιρανική κυβέρνηση και ότι υποκινούν τις λαϊκές κινητοποιήσεις, ισχυριζόμενος πως η Ουάσινγκτον επιχειρεί να «καταβροχθίσει το Ιράν».