FT: Πώς «φρενάρει» η κρίση της Γροιλανδίας το σχέδιο της μεταπολεμικής Ουκρανίας

Η αντίδραση της Ευρώπης στην προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία, καθώς και στην πρότασή του για τη δημιουργία ενός «Συμβουλίου Ειρήνης», έχει διαταράξει τα σχέδια για ένα πακέτο οικονομικής στήριξης της μεταπολεμικής Ουκρανίας, μετέδωσαν την Τετάρτη (21/1) οι Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προγραμματισμένη ανακοίνωση ενός σχεδίου ευημερίας ύψους 800 δισ. δολαρίων, το οποίο επρόκειτο να συμφωνηθεί μεταξύ Ουκρανίας, Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, έχει αναβληθεί. Το ρεπορτάζ επικαλείται έξι αξιωματούχους με γνώση των διαβουλεύσεων.

Το Reuters ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα τις πληροφορίες, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.

«Κανείς δεν έχει τη διάθεση αυτή τη στιγμή να στήσει ένα μεγάλο επικοινωνιακό θέαμα γύρω από μια συμφωνία με τον Τραμπ», δήλωσε ένας αξιωματούχος στους Financial Times, προσθέτοντας ότι οι διαφωνίες γύρω από τη Γροιλανδία και το “Συμβούλιο Ειρήνης” επισκίασαν την αρχική εστίαση του Νταβός στην Ουκρανία.

Οι εντάσεις σχετικά με τη Γροιλανδία διέκοψαν αυτή την εβδομάδα τις διαπραγματεύσεις για το κείμενο του σχεδίου ευημερίας, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έστειλαν εκπρόσωπο σε κρίσιμη συνάντηση το βράδυ της Δευτέρας.

Το σχέδιο ευημερίας δεν έχει εγκαταλειφθεί οριστικά και θα μπορούσε να υπογραφεί σε μεταγενέστερο στάδιο, προσθέτουν οι Financial Times.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (20/1), ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ταξίδευε στο Νταβός μόνο εφόσον τα έγγραφα που αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σχέδιο ευημερίας ήταν έτοιμα προς υπογραφή.