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Eurobank: Αγορά 1,84 εκατ. ίδιων μετοχών συνολικού ύψους άνω των €6 εκατ.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09:35 - 30 Μαρ 2026

Eurobank: Αγορά 1,84 εκατ. ίδιων μετοχών συνολικού ύψους άνω των €6 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank προχώρησε σε αγορές 1,84 εκατ. ιδίων μετοχών την περίοδο 23–27 Μαρτίου 2026, με μέση τιμή 3,2974 ευρώ ανά μετοχή και συνολική δαπάνη άνω των 6 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 12.12.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, σε συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings») που θεσπίστηκε με την απόφαση της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τελευταίας, και σε συνέχεια της από 22.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 23.03.2026 – 27.03.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.837.451 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €3,2974 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €6.058.844,39.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

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Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 27.401.541 Ίδιες Μετοχές.

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