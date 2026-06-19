ΤτΕ: Μειωμένα κατά €118 εκατ. τα «κόκκινα» δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers

Μείωση ύψους 118 εκατ. ευρώ καταγράφηκε το α’ τρίμηνο του 2026 στην ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα, τα οποία βρίσκονται υπό διαχείριση από εγχώριες Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το συνολικό ύψος αυτών των δανείων υποχώρησε στα 79.595 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου του 2026, από 79.712 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο.

Στα επιχειρηματικά δάνεια, η συνολική ονομαστική αξία μειώθηκε στα 27.800 εκατ. ευρώ, έναντι 27.869 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Ειδικότερα, τα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις περιορίστηκαν κατά 40 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 27.798 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων σημαντικό μέρος αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με υπόλοιπο 9.648 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα δάνεια προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχώρησαν στο 1 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων, σημειώθηκε επίσης μείωση κατά 35 εκατ. ευρώ, με το σύνολο να διαμορφώνεται στα 10.093 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τα δάνεια προς ιδιώτες και μη κερδοσκοπικούς φορείς, καταγράφηκε μικρή πτώση κατά 13 εκατ. ευρώ, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 41.702 εκατ. ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία, τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 45 εκατ. ευρώ φτάνοντας τα 16.242 εκατ. ευρώ, ενώ τα στεγαστικά δάνεια μειώθηκαν κατά 50 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 25.133 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία αφορούν δάνεια κατοίκων εσωτερικού που διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ, ακόμη και όταν η κυριότητα τους έχει μεταβιβαστεί σε εταιρείες του εξωτερικού.