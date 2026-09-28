Moody’s: «Θετικό» το outlook για Πειραιώς και Alpha Bank – Οι προϋποθέσεις για αναβάθμιση

Σε «θετική» από «ουδέτερη» αναθεώρησε η Moody’s Ratings την προοπτική των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων καταθέσεων σε τοπικό και ξένο νόμισμα για την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις υφιστάμενες αξιολογήσεις τους.

Η απόφαση του οίκου αξιολόγησης έρχεται μετά την πρόσφατη αλλαγή της προοπτικής για την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας από «σταθερή» σε «θετική», με τη Moody’s να επιβεβαιώνει παράλληλα τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση εκδότη της χώρας στη βαθμίδα Baa3.

Οι προϋποθέσεις για την Alpha Bank

Σε ό,τι αφορά την Alpha Bank, η Moody’s επισημαίνει ότι οι αξιολογήσεις της θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν εφόσον υπάρξει αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και παράλληλα η χρηματοοικονομική επίδοση της τράπεζας παραμείνει ανθεκτική κατά τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Αντίθετα, πιθανή επιδείνωση του πιστωτικού προφίλ της Alpha Bank, η οποία θα ασκούσε πιέσεις στη Βασική Πιστωτική Εκτίμηση (BCA) της, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αρνητική αξιολογική εξέλιξη.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Moody’s αναφέρεται και στο ενδεχόμενο μείωσης του όγκου των υποχρεώσεων που λειτουργούν ως απορροφητές ζημιών και παρέχουν προστασία στους καταθέτες σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων.

Τι σημαίνει για την Πειραιώς

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η Moody’s αναφέρει ότι οι αξιολογήσεις καταθέσεων θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν εφόσον η τράπεζα διατηρήσει ανθεκτική χρηματοοικονομική επίδοση τους επόμενους 12 έως 18 μήνες, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβάθμιση της BCA της.

Προϋπόθεση αποτελεί παράλληλα και η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Στον αντίποδα, αρνητική αξιολογική εξέλιξη θα μπορούσε να προκύψει σε περίπτωση επιδείνωσης του πιστωτικού προφίλ της Πειραιώς, εφόσον αυτή ασκήσει καθοδικές πιέσεις στη BCA, ή εάν περιοριστεί ο όγκος των υποχρεώσεων που μπορούν να απορροφήσουν ζημίες και να προστατεύσουν τους καταθέτες σε περίπτωση αθέτησης.

Στο επίκεντρο η πορεία της Ελλάδας και των τραπεζών

Η αλλαγή του outlook για τις δύο ελληνικές τράπεζες συνδέεται από τη Moody’s με την αντίστοιχη μεταβολή της προοπτικής της Ελλάδας, ενώ η μελλοντική πορεία των αξιολογήσεων θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από την πιστοληπτική πορεία του Ελληνικού Δημοσίου και τη χρηματοοικονομική επίδοση των τραπεζών κατά το επόμενο διάστημα.