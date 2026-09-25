Eurobank: Παραιτήθηκε ο Ευάγγελος Κωτσοβίνος από μέλος του ΔΣ

Το Δ.Σ. της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή του στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, αποφάσισε να συνεχισθεί η διαχείριση και εκπροσώπηση της Τράπεζας από το Δ.Σ., αποτελούμενο πλέον από τα εναπομείναντα δώδεκα (12) μέλη του, καθώς και η λειτουργία της Επιτροπής Κινδύνων και της Επιτροπής Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού με τα εναπομείναντα μέλη τους, μέχρι την εκλογή από το Δ.Σ. νέου μέλους του σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.
Η Διοίκηση της Τράπεζας ευχαριστεί θερμά τον κ. Ευάγγελο Κωτσοβίνο για την παρουσία και πολύτιμη προσφορά του στον Όμιλο Eurobank.