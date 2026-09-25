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Eurobank: Παραιτήθηκε ο Ευάγγελος Κωτσοβίνος από μέλος του ΔΣ
Ανακοινώσεις
18:11 - 25 Σεπ 2026

Eurobank: Παραιτήθηκε ο Ευάγγελος Κωτσοβίνος από μέλος του ΔΣ

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Ευάγγελος Κωτσοβίνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, παραιτήθηκε από τη θέση του μέλους του Δ.Σ. της Τράπεζας και των Επιτροπών του Δ.Σ. στις οποίες συμμετείχε (ήτοι της Επιτροπής Κινδύνων και της Επιτροπής Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού), με ισχύ από την 24η Σεπτεμβρίου 2026.

Το Δ.Σ. της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή του στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, αποφάσισε να συνεχισθεί η διαχείριση και εκπροσώπηση της Τράπεζας από το Δ.Σ., αποτελούμενο πλέον από τα εναπομείναντα δώδεκα (12) μέλη του, καθώς και η λειτουργία της Επιτροπής Κινδύνων και της Επιτροπής Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού με τα εναπομείναντα μέλη τους, μέχρι την εκλογή από το Δ.Σ. νέου μέλους του σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Η Διοίκηση της Τράπεζας ευχαριστεί θερμά τον κ. Ευάγγελο Κωτσοβίνο για την παρουσία και πολύτιμη προσφορά του στον Όμιλο Eurobank.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2026 - 18:17
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