ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΥΠΕΝ: €1,75 εκατ. για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στο Αλιβέρι
ΥΔΡΕΥΣΗ
17:18 - 18 Αυγ 2025

ΥΠΕΝ: €1,75 εκατ. για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στο Αλιβέρι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ενέκρινε χρηματοδότηση για την έναρξη κατασκευής αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές των Παραμεριτών στο Αλιβέρι Ευβοίας, συνολικού ύψους1,75 εκατομμυρίων ευρώ, μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου. 

Το έργο περιλαμβάνει αγωγό μήκους 12,733 χλμ., με δυναμική μεταφοράς έως και 200 κυβικών νερού ανά ώρα, αντλιοστάσιο, καθώς και όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα, τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα συστήματα αυτόματης λειτουργίας.

Τα σχετικά υδρολογικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε συνεργασία με την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ).

Το έργο θα λειτουργήσει επ’ ωφελεία της τοπικής κοινωνίας και των αυξημένων τουριστικών ροών που δέχεται, καθώς θα εγγυηθεί την επάρκεια και ποιότητα πόσιμου νερού και θα αντιμετωπίσει σε σημαντικό βαθμό το ζήτημα λειψυδρίας που υφίσταται στον εν λόγω Δήμο.

Επισημαίνεται, δε, ότι τους μήνες που η κατανάλωση νερού είναι χαμηλότερη, το πλεονάζον νερό θα χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα του Αλιβερίου, με σκοπό την ανάταξη των γεωτρήσεων της περιοχής Λογγού, οι οποίες έχουν υποστεί υφαλμύρωση λόγω υπεράντλησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Tι αλλάζει
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Tι αλλάζει

Τι προβλέπει ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας - Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Πολιτική

Τι προβλέπει ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας - Ερωτήσεις και Απαντήσεις

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες
Πολιτική

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πηγές ΥΠΕΝ κατά ΠΑΣΟΚ: Αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα
Πολιτική

Πηγές ΥΠΕΝ κατά ΠΑΣΟΚ: Αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
05/06/2026 - 19:56

Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ

Νομίσματα
05/06/2026 - 19:52

Το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 60.000 δολάρια - Χαμηλό διετίας

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 19:39

Παγκόσμιο sell-off στην τεχνολογία: Καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ

Πολιτική
05/06/2026 - 19:29

Πέθανε ο επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της ΝΔ, Γιώργος Σουφλιάς

Ειδήσεις
05/06/2026 - 19:22

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Προτεραιότητα οι ειρηνευτικές συμφωνίες

Πολιτική
05/06/2026 - 19:10

Πολάκης εναντίον Φάμελλου και Τσίπρα: Τους χρεώνει την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ

Εμπορεύματα
05/06/2026 - 18:55

OPEC: Σε χαμηλά 37 ετών η παραγωγή πετρελαίου – «βουτιά» 1,22 εκατ. βαρέλια τον Μάιο

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 18:42

Prodea: Με υπερκάλυψη 112% ολοκληρώθηκε η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση προς τους ομολογιούχους του πράσινου ομολόγου

Ναυτιλία
05/06/2026 - 18:35

Τα Ποσειδώνια 2026 έκλεισαν με νέα ρεκόρ: Πάνω από 35.000 επισκέπτες και 2.200 εκθέτες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 18:28

Επίθεση με τρικάκια στην οικία του Παπαϊωάννου: «Δεν με εκφοβίζουν», απαντά ο υφυπουργός Παιδείας

Ειδήσεις
05/06/2026 - 18:11

Σάντσεθ για έρευνες διαφθοράς στο κόμμα του: «Δεν είχα καμία γνώση ή εμπλοκή»

Ναυτιλία
05/06/2026 - 18:05

Λ. Δημητριάδης-Ευγενίδης: Επένδυση στη νέα γενιά ναυτικών για τη βιωσιμότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 17:52

Noval Property: Ειδικός διαπραγματευτής η Eurobank Equities – Ενίσχυση ρευστότητας από 8 Ιουνίου

Σχόλια Αγοράς
05/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε σε μία αρνητική (-0,7%) εβδομάδα - Ανέκαμψαν οι τράπεζες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 17:45

Το Μουντιάλ των $30.000: Πόσο κοστίζει να ακολουθήσεις την ομάδα σου μέχρι τον τελικό

Ειδήσεις
05/06/2026 - 17:36

Έκρηξη θαλάσσιου drone στην Κωνστάντζα: Ανάληψη ευθύνης από την Ουκρανία και συναγερμός στο ΝΑΤΟ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/06/2026 - 17:22

Το «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr ξεσκονίζει τις γνώσεις των φιλάθλων λίγο πριν το Παγκόσμιο (vid.) – Πόσοι έκαναν το 3/3;

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 17:18

Bloomberg: Δάνειο €1 δισ. «κλειδώνει» την εξαγορά της Evoke από την Bally’s Intralot

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 17:15

Wall σε πίεση: Βουτιά Nasdaq και S&P 500 λόγω ημιαγωγών και ισχυρών jobs data

Πολιτική
05/06/2026 - 17:09

Θεοδωρικάκος: Η παραγωγική και ανταγωνιστική Ελλάδα ενισχύεται με την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία

Νομίσματα
05/06/2026 - 16:50

Reuters: Η Ελλάδα σχεδιάζει φορολόγηση 15% των κερδών από κρυπτονομίσματα

Αναλύσεις
05/06/2026 - 16:38

Morgan Stanley: Έως €150 εκατ. επιπλέον EBITDA για Metlen από το ευρωπαϊκό σχέδιο πρώτων υλών

Ειδήσεις
05/06/2026 - 16:33

Κόντρα Έντι Ράμα με δημοσιογράφο του CNN για το project Κούσνερ – «Άσε με να τελειώσω»

Πολιτική
05/06/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ: Η αύξηση του ακατάσχετου ορίου των λογαριασμών είναι ένα θετικό αλλά ανεπαρκές μέτρο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 16:19

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Ουκρανία: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς αναζητούν φόρμουλα ειρήνης με τη Ρωσία

Πολιτική
05/06/2026 - 16:11

ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Στήριξη Φάμελλου στην πρωτοβουλία Τσίπρα και κάλεσμα για ευρύτερη προοδευτική σύγκλιση

Ειδήσεις
05/06/2026 - 15:57

Eurobank: Η διάρκεια του ενεργειακού σοκ κλειδί για τον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική

Ειδήσεις
05/06/2026 - 15:57

Κεφαλογιάννης προς Ευρωκοινοβούλιο: Στην Έκθεση Προόδου της Τουρκίας, τα 12 ν.μ. και καταδίκη της «Γαλάζιας Πατρίδας»

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/06/2026 - 15:56

Η πρώτη διεθνής πτήση υδροπλάνων Ελλάδα – Αλβανία: Στόχος ένα δίκτυο στη Μεσόγειο

Ομόλογα
05/06/2026 - 15:49

Αμερικανικά ομόλογα: Άλμα στις αποδόσεις μετά τα ισχυρά στοιχεία απασχόλησης – Στο 4,534% το 10ετές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ