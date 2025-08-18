ΥΠΕΝ: €1,75 εκατ. για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στο Αλιβέρι

Το έργο περιλαμβάνει αγωγό μήκους 12,733 χλμ., με δυναμική μεταφοράς έως και 200 κυβικών νερού ανά ώρα, αντλιοστάσιο, καθώς και όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα, τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα συστήματα αυτόματης λειτουργίας.
Τα σχετικά υδρολογικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε συνεργασία με την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ).
Το έργο θα λειτουργήσει επ’ ωφ
Επισημαίνεται, δε, ότι τους μήνες που η κατανάλωση νερού είναι χαμηλότερη, το πλεονάζον νερό θα χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα του Αλιβερί