ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γκλόρια Στάινεμ: Η φεμινίστρια – σύμβολο που άλλαξε τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών
Magazino
18:40 - 04 Σεπ 2026

Γκλόρια Στάινεμ: Η φεμινίστρια – σύμβολο που άλλαξε τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Γκλόρια Στάινεμ, η θρυλική δημοσιογράφος, συγγραφέας και ακτιβίστρια που ταυτίστηκε με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματός της, η Στάινεμ «απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, περιτριγυρισμένη από μερικούς από τους πολλούς ανθρώπους που την αγαπούσαν», στις 2 Σεπτεμβρίου. Η αιτία θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή.

«Τα σχεδόν εκατό χρόνια της Γκλόρια στη γη ήταν χρόνια που έζησε με πληρότητα και συνέχισε να αγωνίζεται για την ισότητα μέχρι το τέλος», ανέφερε η ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς της. «Το μεγαλύτερο χάρισμά της ήταν η ικανότητά της να ακούει τους άλλους και να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι τους βλέπει και τους κατανοεί. Τα λόγια, οι πράξεις και το παράδειγμά της έδωσαν σε πολλούς την ελευθερία να είναι ο πραγματικός τους εαυτός».

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μιχαηλίδου: Η Ελλάδα στηρίζει τον Οδικό Χάρτη για τα Δικαιώματα των Γυναικών της ΕΕ
Πολιτική

Μιχαηλίδου: Η Ελλάδα στηρίζει τον Οδικό Χάρτη για τα Δικαιώματα των Γυναικών της ΕΕ

Στο νοσοκομείο λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας η Μαργαρίτα Παπανδρέου
Ειδήσεις

Στο νοσοκομείο λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας η Μαργαρίτα Παπανδρέου

Ανδρουλάκης: Τι είπε για την κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση στις ΗΠΑ
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Τι είπε για την κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση στις ΗΠΑ

ΥΠΕΞ του Κατάρ: Παρότρυνση στους Ταλιμπάν να σεβαστούν τις γυναίκες
Ειδήσεις

ΥΠΕΞ του Κατάρ: Παρότρυνση στους Ταλιμπάν να σεβαστούν τις γυναίκες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
04/09/2026 - 20:59

Συναγερμός FAO: Οι τιμές τροφίμων σε υψηλό σχεδόν 4 ετών – Απειλές για την παγκόσμια προσφορά

Οικονομία
04/09/2026 - 20:58

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Ανώμαλη Προσγείωση» για εταιρείες ελικοπτέρων που έκαναν φοροδιαφυγή

Οικονομία
04/09/2026 - 20:32

ΑΑΔΕ: Έως 11/9 η τακτοποίηση εκκρεμοτήτων για αγροτεμάχια πειραματικής σποράς στην ΕΑΕ 2025

Πολιτική
04/09/2026 - 20:31

Μητσοτάκης: «Το πιο σύγχρονο Αιματολογικό Κέντρο» στο «Παπανικολάου» – Τι αλλάζει για τους ασθενείς

Αυτοδιοίκηση
04/09/2026 - 20:15

ΚΕΔΕ: Στο επίκεντρο τα οικονομικά των δήμων – Υπολείπονται €2,5 δισ. για το λειτουργικό κόστος

Χρηματιστήρια
04/09/2026 - 20:01

Ευρωπαϊκές αγορές: Περιορισμένα κέρδη υπό τη σκιά της Fed

Magazino
04/09/2026 - 19:50

Ο διχασμός στα σχολεία για τα smartphones: Λύνουν το πρόβλημα οι κλειδωμένες θήκες;

Ειδήσεις
04/09/2026 - 19:44

Φωτιά στο Ψυχικό Αττικής: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ανακοινώσεις
04/09/2026 - 19:25

Εβροφάρμα: Διανομή μερίσματος €0,05/μτχ από 22 Σεπτεμβρίου

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 19:25

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΑ, Θ.Ε.Α. και Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Υγεία
04/09/2026 - 19:13

Παπαθανάσης: €3,7 εκατ. για πιλοτικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος

Οικονομία
04/09/2026 - 18:59

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ υπουργείου Εξωτερικών και ΣΕΒΕ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/09/2026 - 18:56

Τσάφος σε ΕΕ: Κερδοσκοπικές πιέσεις στην αγορά φυσικού αερίου – Τι συζητήθηκε στην Task Force

Magazino
04/09/2026 - 18:40

Γκλόρια Στάινεμ: Η φεμινίστρια – σύμβολο που άλλαξε τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών

Οικονομία
04/09/2026 - 18:30

Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Να καθαρίσει το τοπίο στις αγροτικές πληρωμές – Στο επίκεντρο MyAGRO και ψηφιοποίηση

Ανακοινώσεις
04/09/2026 - 18:14

Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων €6,5 εκατ. με την Εθνική Τράπεζα

Ειδήσεις
04/09/2026 - 18:07

O Τραμπ απειλεί με εμπορικό «μπλόκο» αν η Fed δεν μειώσει τα επιτόκια

Σχόλια Αγοράς
04/09/2026 - 17:56

«Κλείδωσε» πάνω από τις 2.700 μονάδες το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ανακοινώσεις
04/09/2026 - 17:48

Softweb: Αύξηση 56,97% στον κύκλο εργασιών και 49,24% στο EBITDA του Ομίλου το α' εξάμηνο

Οικονομία
04/09/2026 - 17:30

Πιερρακάκης: Ανάπτυξη €23 δισ. για όλους – Στη ΔΕΘ παρουσιάζουμε συνεκτικό σχέδιο τετραετίας

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
04/09/2026 - 17:29

Ο Γιάννης Βιτζηλαίος αναλαμβάνει Chief Commercial Officer Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ

Πολιτική
04/09/2026 - 17:25

Συνάντηση Ανδρουλάκη – κτηνοτρόφων Κρήτης: Στόχος μας να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας

Ειδήσεις
04/09/2026 - 17:18

Μάνδρα: Άνδρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα με μαχαίρι – Τον πυροβόλησαν αφού τραυμάτισε έναν αστυνομικό

Χρηματιστήρια
04/09/2026 - 17:08

Wall: Πιέσεις μετά τα πολύ ισχυρότερα των προβλέψεων στοιχεία για την απασχόληση

Οικονομία
04/09/2026 - 16:53

Χατζηδάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα βρίσκεται ανάμεσα στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες

Οικονομία
04/09/2026 - 16:40

Θεοδωρικάκος: Με πάνω από 600 παραγωγικές επενδύσεις προϋπολογισμού €2,1 δισ., η ελληνική βιομηχανία πρωταγωνιστεί

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
04/09/2026 - 16:32

Allwyn Hellas και Euroleague Basketball μαζί στον δρόμο για τη δόξα

Ειδήσεις
04/09/2026 - 16:30

ΗΠΑ: Ισχυρό «άλμα» στις θέσεις εργασίας τον Αύγουστο – Τριπλάσια της πρόβλεψης η αύξηση

Ομόλογα
04/09/2026 - 16:15

Οι δύο όψεις των ομολόγων: Ανάπτυξη ή νέος γύρος δημοσιονομικών πιέσεων;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/09/2026 - 16:15

Εξάρχου: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον ενός δύσκολου περιβάλλοντος και θα πρέπει να αναλάβει δράση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ