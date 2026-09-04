Γκλόρια Στάινεμ: Η φεμινίστρια – σύμβολο που άλλαξε τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματός της, η Στάινεμ «απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, περιτριγυρισμένη από μερικούς από τους πολλούς ανθρώπους που την αγαπούσαν», στις 2 Σεπτεμβρίου. Η αιτία θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή.

«Τα σχεδόν εκατό χρόνια της Γκλόρια στη γη ήταν χρόνια που έζησε με πληρότητα και συνέχισε να αγωνίζεται για την ισότητα μέχρι το τέλος», ανέφερε η ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς της. «Το μεγαλύτερο χάρισμά της ήταν η ικανότητά της να ακούει τους άλλους και να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι τους βλέπει και τους κατανοεί. Τα λόγια, οι πράξεις και το παράδειγμά της έδωσαν σε πολλούς την ελευθερία να είναι ο πραγματικός τους εαυτός».

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