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Υπόθεση Marfin: «Όχι» από την Εισαγγελία για αποφυλάκιση της 46χρονης
Ειδήσεις
15:32 - 04 Σεπ 2026

Υπόθεση Marfin: «Όχι» από την Εισαγγελία για αποφυλάκιση της 46χρονης

Reporter.gr Newsroom
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Αρνητική ήταν η απάντηση της Εισαγγελίας στο αίτημα αποφυλάκισης της 46χρονης που κρατείται για την υπόθεση της Marfin.  

Η 46χρονη, η οποία επέστρεψε στην Ελλάδα στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις βρετανικές αρχές, αρνήθηκε όσες κατηγορίες της επιρρίπτονται σύμφωνα με τη δικογραφία. Απορρίπτει, δηλαδή, «παρουσία πλησίον του εκτελεστικού πυρήνα» των δραστών της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin και αρνείται πως «συνέβαλε ουσιωδώς στην πραγμάτωση της κύριας πράξης καθόσον ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας».

Κατά τις διωκτικές αρχές η 46χρονη φέρεται να «συνέβαλε ουσιωδώς στην πραγμάτωση της κύριας πράξης καθόσον ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας και τη δυνατότητα των αυτουργών να ενεργήσουν». Της αποδίδεται πως συμμετείχε στην επίθεση, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα εμποδιζόταν η ενέργεια των φυσικών αυτουργών της, ούτε και η διαφυγή τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl6hvscwlre9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σε δελτίο τύπου ο συνήγορος της κατηγορουμένης Κώστα Παπαδάκης αναφέρει:

«Γνωστοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες η εισαγγελική πρόταση σχετικά με την προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης της κατηγορούμενης για την υπόθεση Μarfin, που προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπ όψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη ΔΕΕ/ΕΛΑΣ έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της πεντάχρονης κόρης της που προξενείται.

Η εισαγγελική πρόταση είναι απορριπτική για την προσφυγή, κάτι που ήταν αναμενόμενο αφού επιλογές ανωτέρων της είναι εκείνες που έχουν αναλάβει τη νομική ευθύνη για την ανάσυρση της δικογραφίας και την άσκηση της ποινικής δίωξης.

Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εισαγγελέας είναι η πρώτη αρμόδια λειτουργός η οποία επιχειρεί να απαντήσει με αξιώσεις στα επιχειρήματα της προσφεύγουσες δεν το πράττει με επιτυχία. Η προσπάθειά της να δικαιολογήσει την παραβίαση του δεδικασμένου με την ανάσυρση της δικογραφίας επικαλούμενη ότι στη νέα έκθεση της ΔΕΕ 2026 έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερες φωτογραφίες από ότι σε εκείνη του 2022 (κάτι που δεν ισχύει αφού οι ίδιες φωτογραφίες είχαν εξετασθεί και τότε) δεν ανατρέπει το αποτέλεσμα τους εγκυρότερης κατά την εισαγγελέα έρευνας αφού και αυτή καταλήγει και πάλι στο συμπέρασμα «limited support same» που σημαίνει περιορισμένη στήριξη ομοιότητας άρα όχι ταυτοποίηση. Όλα αυτά απαντήθηκαν αναλυτικά με υπόμνημα που κατατέθηκε στις 2.9.2026 υπ όψη του Συμβουλίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl6h07tm2ind?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η προσφυγή λοιπόν θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Η εντολίδα μου, που κρατείται στον Κορυδαλλό χωρίς αποδείξεις και κατά παράβαση του δεδικασμένου αναμένει την τελική κρίση. Και προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπισή της.

Ελπίζω αποκλειστικό κριτήριο να είναι τα – ανύπαρκτα για την εντολίδα μου – στοιχεία της δικογραφίας και όχι η σύγκλιση με τις επιλογές των προηγούμενων ή η περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

Άλλωστε η τελευταία έχει υποχωρήσει σημαντικά αφού όλο αυτόν τον καιρό δεν υπήρξε κάποιος από την κυβέρνηση η την αστυνομία για να διαψεύσει όσα έχουμε καταγγείλει. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση αρχίζει να σιωπά καθώς έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα που αναδύεται πλέον από τα στεγανά, αφού όμως επί ένα μήνα είχε τροφοδοτήσει την κοινή γνώμη με το ότι “ταυτοποιήθηκε μια γυναίκα”, είδηση ψευδής που μέχρι την άφιξή της μονοπωλούσε τα Μ.Μ.Ε, διαμόρφωσε κλίμα και φυσικά άσκησε την αντίστοιχη πίεση στους αρμόδιους εισαγγελείς και δικαστές.

Είμαι βέβαιος ότι η επόμενη κυβερνητική τοποθέτηση για το θέμα θα αποθέτει όπως συνήθως την αρμοδιότητα – και βέβαια την ευθύνη – στην “ανεξάρτητη δικαιοσύνη”, την οποία όμως προηγουμένως η κυβέρνηση έχει φροντίσει να βομβαρδίσει με όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις. Αλλά ούτως η άλλως η δικαστική εξουσία καλείται όντως να αναλάβει τις ευθύνες της και να αποδώσει δικαιοσύνη. Ας ελπίζουμε να γίνει όσο το δυνατό συντομότερα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl6hq6thhv21?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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