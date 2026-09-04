ΗΠΑ: Ισχυρό «άλμα» στις θέσεις εργασίας τον Αύγουστο – Τριπλάσια της πρόβλεψης η αύξηση

Ισχυρότερη του αναμενομένου αποδείχθηκε η εικόνα της αμερικανικής αγοράς εργασίας τον Αύγουστο, καθώς η οικονομία των ΗΠΑ δημιούργησε πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες προέβλεπαν οι αναλυτές, παρά τις ενδείξεις επιβράδυνσης που είχαν καταγραφεί τους προηγούμενους μήνες.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, οι θέσεις εργασίας εκτός του αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 162.000 τον Αύγουστο, όταν η μέση εκτίμηση των οικονομολόγων σε έρευνα του Dow Jones έκανε λόγο για μόλις 53.000 νέες θέσεις.

Η επίδοση αυτή ήταν η ισχυρότερη από τον Μάρτιο, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι σημαντικές αναθεωρήσεις των στοιχείων των προηγούμενων μηνών.

Μεγάλη αναθεώρηση για Ιούνιο και Ιούλιο

Τα αρχικά στοιχεία για τον Ιούλιο είχαν δείξει απώλεια 23.000 θέσεων εργασίας. Η νέα μέτρηση, ωστόσο, ανατρέπει πλήρως την αρχική εικόνα, καθώς πλέον καταγράφεται αύξηση κατά 21.000 θέσεις.

Ανοδικά αναθεωρήθηκε και η επίδοση του Ιουνίου. Οι νέες εκτιμήσεις ανεβάζουν την αύξηση των μισθολογίων στις 31.000 θέσεις, από μόλις 11.000 που είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Οι αναθεωρήσεις αυτές ενισχύουν περαιτέρω την εικόνα μιας αμερικανικής αγοράς εργασίας που παραμένει πιο ανθεκτική από ό,τι υποδήλωναν τα προηγούμενα στοιχεία.

Αμετάβλητη στο 4,1% η ανεργία

Παρά την ισχυρή αύξηση των θέσεων εργασίας, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 4,1%, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve, καθώς τα στοιχεία για την απασχόληση αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που λαμβάνει υπόψη η αμερικανική κεντρική τράπεζα στις αποφάσεις της για τα επιτόκια.

Στο επίκεντρο η επόμενη κίνηση της Fed

Η πολύ ισχυρότερη του αναμενομένου αύξηση των μισθολογίων ενδέχεται να επηρεάσει τις προσδοκίες των αγορών για την επόμενη συνεδρίαση της Fed.

Τα στοιχεία περιορίζουν, τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση, την εικόνα μιας αγοράς εργασίας που βρίσκεται σε έντονη αποδυνάμωση και ενισχύουν το επιχείρημα ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να διατηρήσει πιο επιφυλακτική στάση ως προς τις μειώσεις επιτοκίων.

Παρά τα νέα δεδομένα, πάντως, η αγορά εμφανίζεται διχασμένη ενόψει της συνεδρίασης της Fed στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου. Τα futures των επιτοκίων αποτιμούν περίπου 52% πιθανότητα διατήρησης του κόστους δανεισμού αμετάβλητου, έναντι 48% πιθανότητας για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Πού δημιουργήθηκαν οι περισσότερες θέσεις

Σε επίπεδο επιμέρους κλάδων, τα εστιατόρια και τα μπαρ πρωταγωνίστησαν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τον Αύγουστο, προσθέτοντας 59.000 μισθολόγια.

Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή της δημόσιας εκπαίδευσης, όπου καταγράφηκαν 42.000 νέες θέσεις, ενώ ο κλάδος της μεταποίησης πρόσθεσε ακόμη 16.000 θέσεις εργασίας.

Αντίθετα, η υγειονομική περίθαλψη, η οποία αποτέλεσε τον βασικό μοχλό της δημιουργίας θέσεων εργασίας το προηγούμενο διάστημα, παρουσίασε αισθητά χαμηλότερη δυναμική. Τον Αύγουστο προστέθηκαν μόλις 13.000 θέσεις, έναντι μέσου μηνιαίου ρυθμού 32.000 θέσεων κατά τους προηγούμενους 12 μήνες.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, παρά τη συνολικά ισχυρή επίδοση της αγοράς εργασίας, η δυναμική δεν είναι ομοιόμορφη σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Ενδείξεις για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης

Παράλληλα, η έκθεση περιλαμβάνει και στοιχεία που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση.

Οι κλάδοι που συνδέονται με την πληροφορική κατέγραψαν απώλεια 23.000 μισθολογίων τον Αύγουστο. Ως αποτέλεσμα, ο μέσος όρος των θέσεων εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα σε ορίζοντα 12 μηνών μειώθηκε κατά 8.000.

Παρότι τα στοιχεία αυτά δεν αποδεικνύουν από μόνα τους ότι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για τις απώλειες θέσεων εργασίας, αποτελούν μία ακόμη ένδειξη που τροφοδοτεί τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο η ταχεία υιοθέτηση νέων τεχνολογιών μεταβάλλει τη ζήτηση για εργατικό δυναμικό.

Συνολικά, η έκθεση του Αυγούστου παρουσιάζει μια σαφώς ισχυρότερη εικόνα της αμερικανικής αγοράς εργασίας σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Η μεγάλη αύξηση των θέσεων, σε συνδυασμό με τις ανοδικές αναθεωρήσεις των στοιχείων για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τη σταθερότητα της ανεργίας στο 4,1%, αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα στις εκτιμήσεις των αγορών για την επόμενη απόφαση της Fed.