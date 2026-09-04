Μάνδρα: Άνδρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα με μαχαίρι – Τον πυροβόλησαν αφού τραυμάτισε έναν αστυνομικό

Ένας 31χρονος άνδρας εισέβαλε την Παρασκευή (4/9) στο ΑΤ Μάνδρας και αποπειράθηκε να επιτεθεί με μαχαίρι κατά αστυνομικών, προκαλώντας συναγερμό.

Αστυνομικός προκειμένου να ακινητοποιήσει τον δράστη, τον πυροβόλησε στην κοιλιά και τον τραυμάτισε. Τραυματίας από το επεισόδιο είναι επίσης και ένας αστυνομικός.

Ο δράστης έχει μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο αστυνομικός που τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με το ertnews, o 31χρονος που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα αρχικά κινήθηκε προς την αξιωματικό υπηρεσίας, την απείλησε με μαχαίρι και οι υπόλοιποι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν.

Στη συνέχεια κινήθηκε προς το Τμήμα Ασφαλείας που βρισκόταν στον 1ο όροφο του κτηρίου, όπου υπήρχε ο αξιωματικός υπηρεσίας και άλλοι αστυνομικοί της Ασφάλειας, οι οποίοι και τον εγκλώβισαν σε ένα δωμάτιο.

Ο 31χρονος παρά τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές των αστυνομικών να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους δεν ανταποκρίθηκε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους.

Έσπασε την πόρτα του δωματίου και με ένα αντικείμενο χτύπησε έναν αστυνομικό στο κεφάλι και συνέχισε να κινείται απειλητικά προς τους αστυνομικούς. Τότε ένας από αυτούς έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και τον πυροβόλησε μία φορά στην κοιλιακή χώρα, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία ενημέρωσε για το περιστατικό που σημειώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας, συνοψίζοντας πως ο 31χρονος, παρά τις εντολές να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αρχών, κινήθηκε απειλητικά εναντίον των αστυνομικών.

«Απογευματινές ώρες σήμερα, 31χρονος ημεδαπός, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας, έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι, με το οποίο απείλησε αστυνομικούς που βρίσκονταν εντός του κτιρίου. Παρά τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές των αστυνομικών να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους, ο άνδρας δεν ανταποκρίθηκε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους.

Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας μία φορά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα στην κοιλιακή χώρα.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα».