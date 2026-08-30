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Γραφάκος (ΥΠΕΝ): Στο «πληρώνω όσο πετάω» το επόμενο βήμα στη διαχείριση απορριμμάτων
Πολιτική
13:58 - 30 Αυγ 2026

Γραφάκος (ΥΠΕΝ): Στο «πληρώνω όσο πετάω» το επόμενο βήμα στη διαχείριση απορριμμάτων

Reporter.gr Newsroom
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Τον ρόλο της τεχνολογίας στην αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης αποβλήτων και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας ανέδειξε ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλης Γραφάκος, μιλώντας στο 3ο Digital Beach Summit στην Πρέβεζα.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η σύνδεση της ψηφιακής μετάβασης με την περιβαλλοντική πολιτική, με τον κ. Γραφάκο να αναφέρεται στις αλλαγές που συντελούνται στη διαχείριση αποβλήτων, λυμάτων και υδάτινων πόρων, αλλά και στις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την περαιτέρω ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.

Όπως υποστήριξε, η τεχνολογία δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά αποκτά ουσιαστική αξία όταν συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου συστήματος για τους πολίτες.

Λύματα και επαναχρησιμοποίηση νερού

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα έργα επεξεργασίας αστικών λυμάτων, επισημαίνοντας ότι μπορούν να ενταχθούν στην πρακτική της κυκλικής οικονομίας.

Η επεξεργασία και αξιοποίηση της λυματολάσπης, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούνταν στο παρελθόν σε ταφή, μπορεί να περιορίσει την απώλεια πόρων. Παράλληλα, το νερό που προκύπτει από την επεξεργασία των λυμάτων μπορεί, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να επαναχρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων για αρδευτικές ανάγκες.

«Όταν το νερό από την επεξεργασία γυρνάει για άρδευση, είναι έργο κυκλικής οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ψηφιακά υδρόμετρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ακριβέστερη καταγραφή της κατανάλωσης νερού μπορεί να συμβάλει σε πιο αξιόπιστες μετρήσεις και σε χρεώσεις που αντανακλούν περισσότερο την πραγματική κατανάλωση.

Στο επίκεντρο το «πληρώνω όσο πετάω»

Ως ένα από τα σημαντικότερα επόμενα βήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων παρουσίασε ο κ. Γραφάκος την εφαρμογή του μοντέλου «πληρώνω όσο πετάω».

Η λογική του συστήματος είναι η σύνδεση των δημοτικών τελών με την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγονται, αντί της αποκλειστικής ή κυρίαρχης σύνδεσής τους με τα τετραγωνικά μέτρα μιας κατοικίας.

«Δεν είναι λογικό ο καθένας από εμάς να πληρώνει τη ΔΕΗ με βάση την κατανάλωσή του και το φυσικό αέριο με βάση την κατανάλωσή του, αλλά τα σκουπίδια να τα πληρώνει με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού του», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, η μετάβαση σε ένα τέτοιο μοντέλο προϋποθέτει την αξιοποίηση κατάλληλων ψηφιακών και τεχνολογικών εργαλείων, αλλά και στενή συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.

Από τη διαχείριση αποβλήτων στην αξιοποίηση πόρων

Ο γενικός γραμματέας αναφέρθηκε παράλληλα στην πορεία ανάπτυξης των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, σημειώνοντας ότι η χώρα περνά σε μια νέα φάση.

Με την ενίσχυση των απαιτούμενων υποδομών, το βάρος, σύμφωνα με τον ίδιο, μετατοπίζεται πλέον στην αύξηση της ανακύκλωσης, στη χωριστή συλλογή των υλικών και, όπου προβλέπεται, στην ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων, με την προσέγγιση να μετατοπίζεται σταδιακά από την αντιμετώπιση των αποβλήτων ως αποκλειστικού προβλήματος προς την αξιοποίησή τους ως δυνητικού πόρου για την οικονομία.

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