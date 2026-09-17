ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας: Από τις πιο άνυδρες χρονιές το 2025 - Ανησυχία για την επάρκεια αποθεμάτων νερού
Περιβάλλον
12:38 - 17 Σεπ 2026

Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας: Από τις πιο άνυδρες χρονιές το 2025 - Ανησυχία για την επάρκεια αποθεμάτων νερού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το 2025 καταγράφηκε ως μία από τις πιο άνυδρες χρονιές των τελευταίων δεκαετιών για τα ποτάμια παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας (WMO), εξέλιξη που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη υποχώρηση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού στην επιφάνεια της Γης και εντείνει τις ανησυχίες για την επάρκεια των υδάτινων πόρων τα επόμενα χρόνια.

Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από την έκθεση του WMO για την κατάσταση των παγκόσμιων υδάτινων πόρων, τα αποθέματα νερού της Γης, -στα οποία περιλαμβάνονται οι λίμνες, η υγρασία της βλάστησης, οι παγετώνες και τα χιόνια-, παρουσιάζουν πτωτική πορεία εδώ και περίπου μία δεκαετία.

Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να έχει «σοβαρές μελλοντικές επιπτώσεις», καθώς τα αποθέματα νερού λειτουργούν ως ένα φυσικό «μαξιλάρι» για τον πλανήτη κατά τις περιόδους εξαιρετικά περιορισμένων βροχοπτώσεων. Η σημασία τους γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε χρονιές όπως το 2025, κατά τις οποίες οι υδατικές ροές σε πολλές περιοχές του κόσμου υποχώρησαν σημαντικά.

«Εξαντλούμε τον αποταμιευτικό μας λογαριασμό», δήλωσε χαρακτηριστικά η γενική γραμματέας του WMO, Σελέστ Σάουλο, επισημαίνοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα νερού στην ξηρά βρίσκονται σε πτωτική τροχιά από την περίοδο 2014-2016. «Πρόκειται για μια επίμονη τάση, μια προειδοποίηση που διαρκεί εδώ και μία δεκαετία», πρόσθεσε.

Τα στοιχεία του WMO δείχνουν ότι το 2025 οι ποτάμιες ροές ήταν χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα σε περισσότερες από το ένα τρίτο των λεκανών απορροής παγκοσμίως. Η συγκεκριμένη χρονιά συγκαταλέγεται, μάλιστα, μεταξύ των πιο άνυδρων για τα ποτάμια σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την περίοδο των 35 ετών για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Η εικόνα, ωστόσο, δεν ήταν ομοιόμορφη σε όλες τις περιοχές. Σε ορισμένες λεκάνες απορροής, μεταξύ άλλων σε τμήματα της νότιας Ασίας, καταγράφηκαν υπερβολικά υψηλές ποσότητες νερού. Η έντονη αυτή διαφοροποίηση μεταξύ περιοχών αποτελεί, σύμφωνα με την έκθεση, ακόμη μία ένδειξη ότι ο παγκόσμιος κύκλος του νερού γίνεται ολοένα πιο ασταθής και απρόβλεπτος.

Την ίδια στιγμή, το 2025 σημειώθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά σημαντική απώλεια παγετώνων σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Η συνεχιζόμενη υποχώρησή τους αναμένεται να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ανασφάλεια ως προς τη διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων, καθώς οι παγετώνες αποτελούν σημαντικές φυσικές «δεξαμενές» γλυκού νερού.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τη μείωση των αποθεμάτων νερού στην ξηρά και τις ολοένα πιο ακραίες και απρόβλεπτες μεταβολές στον κύκλο του νερού, αναδεικνύει τις αυξανόμενες πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι υδάτινοι πόροι παγκοσμίως.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανδρουλάκης: Πρωτιά του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή – €1,37 δισ. το κόστος προγράμματος τον πρώτο χρόνο
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Πρωτιά του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή – €1,37 δισ. το κόστος προγράμματος τον πρώτο χρόνο

Περισσότεροι από 7.000 επισκέπτες στις Ημέρες Καριέρας του kariera.gr
Εργασιακά

Περισσότεροι από 7.000 επισκέπτες στις Ημέρες Καριέρας του kariera.gr

JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Έως 30% τα περιθώρια ανόδου
Αναλύσεις

JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Έως 30% τα περιθώρια ανόδου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία
Πολιτική

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία

Μητσοτάκης για πυρκαγιές: Η Πολιτεία τιμά τους πυροσβέστες – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες
Πολιτική

Μητσοτάκης για πυρκαγιές: Η Πολιτεία τιμά τους πυροσβέστες – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση - Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό
Πολιτική

Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση - Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό

Το νερό ως επένδυση στο μέλλον: Η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ για το αύριο της Αττικής
ΥΔΡΕΥΣΗ

Το νερό ως επένδυση στο μέλλον: Η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ για το αύριο της Αττικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
17/09/2026 - 13:26

Πετρέλαιο: Στα $103 το Brent - Περιορίζονται οι φόβοι για την προσφορά, «πιέσεις» στην αγορά diesel

Ακίνητα
17/09/2026 - 13:22

ΑΑΔΕ: Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας

Οικονομία
17/09/2026 - 13:14

ΕΣΠΑ: Στο 100% του προϋπολογισμού οι προσκλήσεις, στο 90% οι εντάξεις έργων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17/09/2026 - 13:11

ΙΟΒΕ: Ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Αύγουστο

Οικονομία
17/09/2026 - 13:11

Πιερρακάκης στο ΕΒΕΑ: Νέο πρόγραμμα €1,5 δισ. για τις ΜμΕ – Έως €5 δισ. η συνολική χρηματοδότηση

Ειδήσεις
17/09/2026 - 13:04

Μύκονος: Υπό αστυνομικό αποκλεισμό η πολεοδομία του νησιού - Τι εξετάζουν οι αρχές

Πολιτική
17/09/2026 - 13:03

Μιχαηλίδου: Τον Οκτώβριο ανοίγουμε τις αιτήσεις για τη Μετεγκατάσταση με έως €10.000 για τις οικογένειες

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 13:02

Η Ντόρα έβγαλε «κίτρινη» στον Μαρινάκη

Πολιτική
17/09/2026 - 12:49

Λατινοπούλου εναντίον Φον Ντερ Λάιεν: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από σας με τους Ευρωπαίους

Οικονομία
17/09/2026 - 12:47

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Business Facts
17/09/2026 - 12:41

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο - Γερό μπάσιμο της Κίνας

Περιβάλλον
17/09/2026 - 12:38

Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας: Από τις πιο άνυδρες χρονιές το 2025 - Ανησυχία για την επάρκεια αποθεμάτων νερού

Πολιτική
17/09/2026 - 12:32

Ανδρουλάκης: Πρωτιά του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή – €1,37 δισ. το κόστος προγράμματος τον πρώτο χρόνο

Εργασιακά
17/09/2026 - 12:22

Περισσότεροι από 7.000 επισκέπτες στις Ημέρες Καριέρας του kariera.gr

Αναλύσεις
17/09/2026 - 12:17

JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Έως 30% τα περιθώρια ανόδου

Ειδήσεις
17/09/2026 - 12:10

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος εισπράξεων κατά 8,6% σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους το Μάιο

Ειδήσεις
17/09/2026 - 11:59

Γλυφάδα: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Δύο 18χρονοι στο νοσοκομείο

Πολιτική
17/09/2026 - 11:55

Αβραμόπουλος στην Ολομέλεια για Qatargate: Θα προσέλθω οικειοθελώς στις βελγικές δικαστικές αρχές

Αυτοδιοίκηση
17/09/2026 - 11:55

Δήμος Αθηναίων: AthensWay – Η νέα ψηφιακή εμπειρία μετακίνησης στην πόλη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/09/2026 - 11:47

Τέρμα τα γκάζια στο ΟΑΚΑ στο «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» στις 3 Οκτωβρίου

Ειδήσεις
17/09/2026 - 11:41

ΕΕ: Η στενότερη σχέση με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά των ΗΠΑ - Νέα προειδοποίηση Τραμπ για δασμούς

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 11:38

Qualco Foundation: Στηρίζει τον Πανερυθραϊκό και επενδύει στη νέα γενιά μέσα από τον αθλητισμό

Ειδήσεις
17/09/2026 - 11:37

Κομισιόν: Πρόταση για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών

Σχόλια Αγοράς
17/09/2026 - 11:36

Χρηματιστήριο: Απόπειρα αντίδρασης κόντρα στο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 11:32

Εγκρίθηκε το σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της «CREDIA BANK» και της «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS»

Πολιτική
17/09/2026 - 11:25

Κατρίνης: Η ασφάλεια της χώρας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε προεκλογικό φόβητρο

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 11:22

E.In.S.: «Άλμα» 67% στον τζίρο και 76% στα προ φόρων κέρδη – Προμέρισμα €0,04 ανά μετοχή

Χρηματιστήρια
17/09/2026 - 11:17

«Στα πράσινα» οι ευρωαγορές στον απόηχο των αποφάσεων της Fed για τα επιτόκια

Οικονομία
17/09/2026 - 11:16

Η εικόνα που δίνει το ΥΠΕΘΟ για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 11:15

Ευρώπη Holdings: Αύξηση 12,09% στις πωλήσεις το α’ εξάμηνο 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ