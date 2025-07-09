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Στο κάλεσμα της Λυρικής Σκηνής, οι Αθηναίοι των 65+ δηλώνουν παρόντες
Magazino
22:07 - 09 Ιουλ 2025

Στο κάλεσμα της Λυρικής Σκηνής, οι Αθηναίοι των 65+ δηλώνουν παρόντες

Reporter.gr Newsroom
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Παρακολουθήσαμε το εκπαιδευτικό διακαλλιτεχνικό πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, «Prima Βόλτα» για άτομα άνω των 65 και είδαμε πως το θέατρο και το τραγούδι βοηθούν στην αποκατάσταση των στερεοτύπων για την Τρίτη ηλικία.

Οι κυρίες είναι κοκέτες. Εμφανίζονται με καλόγουστα φορέματα και ανατομικά παπούτσια. Στο λαιμό διακριτικά μπιζού. Οι κύριοι με λινά πουκάμισα ή t shirt και μεγαλύτερη συστολή. Είναι η Βασιλική, είναι ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Ροδόλφος, η Ζωή, ο Απόστολος, η Βεατρίκη, η Ευαγγελία, η Αναστασία, η Λουκία, η Αντιγόνη. Δεν προλαβαίνεις να συγκρατήσεις όλα τα ονόματα, αλλά διακρίνεις τις λεπτές ρυτίδες στις εκφράσεις τους. Είναι όλοι άνω των 65 ετών. Μένουν σε γειτονιές της Αθήνας, μια πόλη που πρόλαβαν ανθρώπινη: με το μπακάλικο της κ. Σταματικής, με τα κλειδιά στην πόρτα, με τους γαλατάδες σε πρωινή αποστολή, με τα ποδήλατα στις αλάνες. Μένουν ακόμα στην Αθήνα – κι ας μην είναι πια η ίδια. Ανεβαίνουν στην σκηνή ανακαλώντας μνήμες και περιγράφοντας σημερινές καθημερινότητες. Είναι χαρούμενοι και είναι ορατοί. Σε αυτό, εξάλλου, στόχευε η «Prima Βόλτα», το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για άτομα της Τρίτης ηλικίας. Αν και η ζωντάνια τους διαψεύδει την, όποια, ηλικιακή ταυτότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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