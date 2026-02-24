ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το 2ο Φεστιβάλ Ενεργής Γήρανσης του Δήμου Αθηναίων έρχεται 27/2 – 1/3
Αυτοδιοίκηση
22:30 - 24 Φεβ 2026

Το 2ο Φεστιβάλ Ενεργής Γήρανσης του Δήμου Αθηναίων έρχεται 27/2 – 1/3

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Φεστιβάλ Ενεργής Γήρανσης. Με σύνθημα «Δώσε ενέργεια στη ζωή σου», άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δίνουν ραντεβού από τις 27 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου 2026, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στην αίθουσα Μηχανουργείο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η ενεργή γήρανση είναι δικαίωμα και ταυτόχρονα δύναμη για την πόλη μας. Θέλουμε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμπολίτες μας να παραμένουν δημιουργικοί, να αλληλοεπιδρούν, να συμμετέχουν και να αναπτύσσουν δεξιότητες. Μέσα από το Φεστιβάλ Ενεργής Γήρανσης που ξεκινήσαμε πέρυσι, ξεδίπλωσαν τα ταλέντα τους δίνοντας έμπνευση σε όλους μας. Η Αθήνα είναι μια πόλη για όλες τις ηλικίες. Μια πόλη που ενώνει γενιές και χτίζει κοινότητες ζωής».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμάς Γεωργιάδης, ανέφερε: «Η ενεργή γήρανση συνδέεται άμεσα με τη διαγενεακή αλληλεγγύη και τη μάθηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Οι Λέσχες Φιλίας και το Φεστιβάλ Ενεργής Γήρανσης δημιουργούν χώρους συνάντησης, έκφρασης και δημιουργίας, όπου οι εμπειρίες και οι αξίες μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή της πόλης μας».

Συμμετοχή των 25 Λεσχών Φιλίας στο φεστιβάλ

Για τρεις ημέρες, η πόλη δίνει βήμα στη δημιουργικότητα και την έκφραση των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Ένα τριήμερο γεμάτο τέχνη, έκφραση και έμπνευση, ανοιχτό σε όλους, με εκδηλώσεις χορού, θεάτρου, μουσικής και εικαστικών από τα μέλη των 25 Λεσχών Φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Οι δράσεις αναπτύσσονται γύρω από έξι βασικά στοιχεία: τη Συμπερίληψη, τη Ζωή, την Ενέργεια, την Ομάδα, την Υποστήριξη και το Αστικό Περιβάλλον.

Οι Λέσχες Φιλίας αποτελούν έναν θεσμό που λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1985, προάγοντας τη βελτίωση της σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής υγείας των ατόμων τρίτης ηλικίας, της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού των ηλικιωμένων και ιδιαίτερα της μοναχικότητας. Τα μέλη τους παρουσιάζουν το έργο τους και μετατρέπουν την Τεχνόπολη σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού και ανθρώπινης σύνδεσης.

Το 2ο Φεστιβάλ Ενεργής Γήρανσης αναδεικνύει έμπρακτα τη σημασία της δια βίου συμμετοχής και της δημιουργικής έκφρασης, επιβεβαιώνοντας ότι η ηλικία δεν περιορίζει, αλλά εμπλουτίζει την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις και στην έκθεση είναι ελεύθερη.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στον Δήμο Αθηναίων» Περιφερειακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», ΕΣΠΑ 2021-2127.

Δείτε το πρόγραμμα: https://shared.cityofathens.gr/index.php/s/KB5tf6KxrYD2yPM

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6
Υγεία

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65
Υγεία

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Αποφασιστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Αποφασιστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Δήμος Αθηναίων: Καλοκαίρι στον Εθνικό Κήπο – Δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Καλοκαίρι στον Εθνικό Κήπο – Δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/06/2026 - 22:00

Μητσοτάκης στα Ποσειδώνια: Η ναυτιλία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής και γεωπολιτικής στρατηγικής της χώρας

Πολιτική
01/06/2026 - 21:33

Τσουκαλάς: Όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο που κρατά ζωντανή τη ΝΔ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 21:12

Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν: Δεν με ενδιαφέρει αν τελείωσαν - Είχαν γίνει πολύ βαρετές

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 20:51

THEON: Ανακοίνωσε την εξασφάλιση νέων παραγγελιών ύψους €42 εκατ., με επιπλέον δικαιώματα αγοράς περίπου €27 εκατ.

Πολιτική
01/06/2026 - 20:31

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

Πολιτική
01/06/2026 - 20:06

Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ - Τσίπρας και Καρυστιανού ανατρέπουν το «σκηνικό» στην αντιπολίτευση

Πολιτική
01/06/2026 - 19:38

Μητσοτάκης: Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί πολύτιμο εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να προστατευθεί

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ