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ABB: Υπογράφει 15ετή συμφωνία με το Royal Caribbean Group για τη συντήρηση του στόλου
Ναυτιλία
15:41 - 09 Ιουλ 2025

ABB: Υπογράφει 15ετή συμφωνία με το Royal Caribbean Group για τη συντήρηση του στόλου

Reporter.gr Newsroom
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Η ABB υπέγραψε 15ετή συμφωνία παροχής υπηρεσιών με το Royal Caribbean Group, ενισχύοντας τη στρατηγική συνεργασία των δύο πλευρών με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του στόλου του κορυφαίου ομίλου κρουαζιέρας. Συνολικά, ο όμιλος απαριθμεί παγκοσμίως 67 πλοία, που δραστηριοποιούνται και στις επτά ηπείρους υπό πέντε διαφορετικές θυγατρικές εταιρείες.

Η συνολική συμφωνία καλύπτει 33 υφιστάμενα πλοία και περιλαμβάνει προληπτική συντήρηση και ψηφιακές λύσεις, με στόχο την υποστήριξη και βελτιστοποίηση των συστημάτων πρόωσης. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων, τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας του στόλου και τη διασφάλιση γρήγορων χρόνων για τις εργασίες συντήρησης του συστήματος Azipod®. Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν.

«Η συνεργασία μας με το Royal Caribbean Group διαρκεί σχεδόν τρεις δεκαετίες, από όταν εγκαταστήσαμε το σύστημα πρόωσης Azipod® σε ένα από τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου εκείνη την εποχή», δήλωσε ο Juha Koskela, Πρόεδρος του τμήματος Marine & Ports της ABB. «Έκτοτε, έχουμε συνεργαστεί σε πολλά πρωτοποριακά έργα. Αυτή η συμφωνία παροχής υπηρεσιών αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην κοινή μας πορεία και υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι λύσεις της ABB στον εκσυγχρονισμό και τη διατήρηση της απόδοσης ενός από τους πιο καινοτόμους στόλους κρουαζιερόπλοιων στον κόσμο».

«Η συμφωνία αυτή αποδεικνύει πώς η κοινή δέσμευση στην καινοτομία μπορεί να ανοίξει νέες ευκαιρίες για την επίτευξη των στόχων απόδοσης των πλοίων», δήλωσε από την πλευρά του ο Palle Laursen, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του τμήματος Marine του Royal Caribbean Group.

Από τη δημιουργία του πριν από τρεις δεκαετίες έως την ηγετική του θέση στη ναυτιλία σήμερα, το σύστημα πρόωσης Azipod® έχει φέρει επανάσταση στις θαλάσσιες μεταφορές, προσφέροντας απαράμιλλα οφέλη σε όρους απόδοσης, βιωσιμότητας και αξιοπιστίας. Πρόκειται για ένα σύστημα πρόωσης χωρίς γρανάζια, με ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο σε κάψουλα (pod) εκτός του κύτους του πλοίου, που μπορεί να περιστρέφεται 360 μοίρες, προσφέροντας κορυφαία ευελιξία και αποδοτικότητα του σκάφους, μειώνοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση καυσίμου έως και 20% σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα άξονα. Από την πρώτη εγκατάστασή του σε κρουαζιερόπλοιο πριν από 25 χρόνια, το σύστημα Azipod® έχει οδηγήσει στην εξοικονόμηση άνω του ενός εκατομμυρίου τόνων καυσίμου μόνο στον κλάδο της κρουαζιέρας.

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