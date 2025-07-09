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ΠΑΣΟΚ: Απαιτεί ενημέρωση για τα πρόστιμα και τις καταδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ κατά της Ελλάδας
Πολιτική
15:46 - 09 Ιουλ 2025

ΠΑΣΟΚ: Απαιτεί ενημέρωση για τα πρόστιμα και τις καταδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ κατά της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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Αναλυτική ενημέρωση της κυβέρνησης ζητά μέσω κοινοβουλευτικής ερώτησης η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με τις καταδίκες και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στη χώρα μας από τις ευρωπαϊκές αρχές από το 2019 κι έπειτα.

Αφορμή για την κατάθεση της κοινοβουλευτικής ερώτησης είναι η επιβολή προστίμου ύψους 415 για την υπόθεση του «αμαρτωλού» ΟΠΚΕΠΕ, όπως υπογραμμίζεται από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Με αφορμή τον πρόσφατο καταλογισμό ποσού ύψους 415 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της χώρας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τίθεται επιτακτικά το ζήτημα της συνολικής εικόνας που παρουσιάζει η χώρα μας τόσο ως προς τη συμμόρφωση της με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ως προς τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από καταδικαστικές αποφάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών και οργάνων. Μάλιστα έχει καταστεί γνωστό ότι λόγω των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν επιβληθεί αντίστοιχοι καταλογισμοί στο παρελθόν ενώ αναμένονται και άλλοι!

Επιπρόσθετα μετά από μεγάλη επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ, κατόπιν παραγγελίας και στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποκαλύφθηκε, στο Γ’ Τελωνείο Πειραιά, σοβαρή υπόθεση απάτης από επιχειρήσεις εκτελωνισμού, λαθρεμπορίας, χρηματισμού και άλλων σοβαρών αδικημάτων σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα η ζημιά του ελληνικού δημόσιου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνούν αθροιστικά τα 250 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, και στο πλαίσιο της υποχρέωσης λογοδοσίας προς τη Βουλή και τους πολίτες παρακαλείσθε να καταθέσετε για την περίοδο από τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 έως και σήμερα τα παρακάτω στοιχεία:

Ποιοι είναι οι καταλογισμοί χρηματικών ποσών (συμπεριλαμβανομένων και των περικοπών επιχορηγήσεων) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή/και καταδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) σε βάρος της Ελλάδας για παρατυπίες, παραβάσεις ή μη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, είτε αυτό αφορά τη διαχείριση κοινοτικών πόρων, είτε την παραβίαση κανόνων ανταγωνισμού (όπως Κρατικές Ενισχύσεις – Κάρτελ – Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης), είτε οποιοδήποτε άλλο πεδίο όπως ενδεικτικά η περιβαλλοντική φορολογία, οι ίδιοι πόροι της ΕΕ κ.λπ.);

Ποιο είναι το συνολικό δημοσιονομικό κόστος αυτών των καταλογισμών για τα έτη 2019 έως 2025 και ποιοι φορείς καλούνται να καλύψουν τα αντίστοιχα ποσά (π.χ. Υπουργεία, Περιφέρειες, εποπτευόμενοι οργανισμοί);

Σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί παράνομη διάθεση πόρων σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα σε ποια φάση βρίσκονται οι προβλεπόμενες ανακτήσεις;

Έχουν αποδοθεί ποινικές, διοικητικές ή πειθαρχικές ευθύνες στα όργανα και στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων οι ενέργειες οι παραλήψεις προκάλεσαν τους καταλογισμούς;

Ποια όργανα ή φορείς παρακολουθούν την εξέλιξη των υποθέσεων, των ανακτήσεων και της αναζήτησης ευθυνών;

Αιτούμαστε στα στοιχεία που θα κατατεθούν να καταγράφεται κατ’ ελάχιστο:

Το ποσό του χρηματικού καταλογισμού

Ο τομέας πολιτικής/πρόγραμμα στο οποίο αφορά

Το όργανο που προέβη στον καταλογισμό και το όργανο που έκανε τον έλεγχο.

Η πράξη (αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΔΕΕ ή άλλων οργάνων) και η ημερομηνία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων καταλογισμού.

Οι παρατηρήσεις/αιτιολογίες των οργάνων που καταλόγισαν το ποσό.

Οι ενέργειες των ελληνικών αρχών (προσφυγή ή συμμόρφωση)

Οι ημερομηνίες και ο τρόπος καταβολής του χρηματικού καταλογισμού είτε ημερομηνία είναι κατ’ αποκοπή ποσού, είτε περιοδικό πρόστιμο, είτε συμψηφισμός με ευρωπαϊκούς πόρους, είτε μείωση επιδοτήσεων, είτε απόδοση ίδιων πόρων της ΕΕ.

Η κατάσταση της υπόθεσης (καταβληθέν ποσό, εν εξελίξει υπόθεση κ.λπ.)».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2025 - 18:17
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