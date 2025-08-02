Free City: Οι προτάσεις μας για δωρεάν διασκέδαση αυτό το ΣΚ

Αυτό το Σαββατοκύριακο 02-03/08 θα απολαύσουμε συναυλίες, θερινό σινεμά και πολλά ακόμη.

Park Your Cinema: Προβολή της ταινίας “Οι Υπερεξι” στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Γεμάτη από το συναίσθημα και το χιούμορ που περιμένει κανείς από τα Walt Disney Animation Studios, η ταινία κινουμένων σχεδίων «Οι Υπερέξι» είναι μια κωμική περιπέτεια γεμάτη δράση με ήρωα τον Χίρο Χαμάντα, ένα παιδί-θαύμα που ασχολείται με την ρομποτική. Ο Χίρο μαθαίνει πώς να δαμάσει την ευφυΐα του από τον εξίσου έξυπνο μεγάλο αδερφό του, Ταντάσι και τους φίλους τους: την Γκο Γκο Τάμαγκο που της αρέσει η αδρεναλίνη και τα επικίνδυνα σπορ, τον υπερβολικά τακτικό Γουασάμπι, την Ξινομελένια που διαπρέπει στη χημεία και τον πωρωμένο με την τεχνολογία Φρεντ. Όταν ένα καταστροφικό συμβάν τους βάζει στο μάτι του κυκλώνα μιας επικίνδυνης συνομωσίας που εξελίσσεται στους δρόμους του Σαν Φρανσόκιο, ο Χίρο στρέφεται στον κοντινότερο σύντροφό του -το ρομπότ Μπέιμαξ και μεταμορφώνει την ομάδα σε μια συμμορία εξελιγμένων τεχνολογικά ηρώων, αποφασισμένων να λύσουν το μυστήριο.

Σάββατο 02/08 στις 21:00

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, ΚΠΙΣΝ

