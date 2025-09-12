15 μεγάλες συναυλίες που θα ζήσουμε το φθινόπωρο στην Αθήνα

Από τον Robbie Williams μέχρι τον Ludovico Einaudi και από το Καλλιμάρμαρο μέχρι το Ηρώδειο, αυτές είναι οι μεγαλύτερες συναυλίες, που περιμένουμε το φθινόπωρο στην Αθήνα, σε ανοιχτά και κλειστά venues.

Τι κι αν τελείωσε το καλοκαίρι; Κορυφαίοι διεθνείς καλλιτέχνες συνεχίζουν να επιλέγουν τη χώρα μας για τις περιοδείες τους και κάνουν το φθινόπωρό μας λίγο πιο υποφερτό. Πιάσε χαρτί και μολύβι, άνοιξε το calendar σου και σημείωσε: Αυτές είναι οι μεγαλύτερες συναυλίες που θα δούμε στην Αθήνα μέχρι τον Νοέμβριο.

12 + 13 Σεπτεμβρίου – Plissken Festival στην Πειραιώς 260

Το Plissken επιστρέφει φέτος πιο δυναμικό από ποτέ, με στέγη του τρεις σκηνές της Πειραιώς 260. Παραδοσιακά, με το Plissken κλείνουμε και το φεστιβαλικό καλοκαίρι (ναι, τον Σεπτέμβριο – στην Ελλάδα ζούμε) γι’αυτό και οι προσδοκίες μας είναι υψηλές. Μέχρι τώρα δεν μας έχουν απογοητεύσει και αν κρίνουμε από το φετινό line up (King Krule, Brutalismus 3000, Hector Oaks, Confidence Man, TOMM¥ €A$H και πολλοί ακόμα) ο πήχης ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Δικαιως, το φετινό φεστιβάλ βρέθηκε στη λίστα του Resident Advisor με τα καλύτερα του Σεπτεμβρίου.

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